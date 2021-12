Mercoledi 15 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema, Quando l'amore bussa in ufficio

Quando l'amore bussa in ufficio

Moderna rilettura romantica del classico 'Persuasione' di Jane Austen, con Alicia Witt. La vita da single di una donna in carriera cambia con l'arrivo del suo nuovo capo ed ex fidanzato.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il capitale umano

Paolo Virzi' dirige Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino. Brianza: un incidente mortale segna il destino di due famiglie in un lento riaffiorare di segreti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Indovina chi viene a Natale?

Commedia natalizia di Fausto Brizzi con Diego Abatantuono e Claudio Bisio. Una famiglia allargata si riunisce per le feste in una localita' di montagna, scatenando equivoci e incomprensioni.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ade'le e l'enigma del faraone

Luc Besson dirige una pellicola sulle avventure di una giovane scrittrice. Dall'Egitto a Parigi, l'intrepida eroina affronta mummie e mostri preistorici per salvare la sua amata sorella.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

L'ultimo dei templari

Azione, avventura e mistero con Nicolas Cage protagonista. Un cavaliere deve scortare in un remoto monastero una ragazza accusata di stregoneria e ritenuta responsabile della peste.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La madre

Dal regista di 'It', un horror con Nikolaj Coster-Waldau e Jessica Chastain, prodotto da Guillermo Del Toro. Una verita' sconvolgente si nasconde dietro il ritrovamento di due bambine.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il palazzo del Vicere'

Gillian Anderson in un dramma storico. Nel 1947, dopo secoli di dominio britannico, l'India si appresta a diventare indipendente in un clima di contrasti etnici e religiosi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Alfredino - Una storia italiana Ep. 1 e 2

Anna Foglietta nella produzione Sky Original di Marco Pontecorvo. Vermicino, 1981: i soccorsi al piccolo Alfredo, caduto in un pozzo, tengono l'Italia con il fiato sospeso.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Si accettano miracoli

Commedia di e con Alessandro Siani al fianco di Fabio De Luigi. Condannato ai servizi sociali per aver picchiato il suo superiore, un manager progetta un piano cinico e redditizio.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Operazione Valchiria

Tom Cruise e Kenneth Branagh nella pellicola di Bryan Singer che rilegge uno storico evento. Seconda guerra mondiale: un ufficiale nazista elabora un piano per uccidere Adolf Hitler.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Maledetta Primavera

Micaela Ramazzotti nella pellicola di formazione di Elisa Amoruso. Roma, anni 80: Nina stringe amicizia con una ragazza della Guyana francese con cui muove i primi passi nell'adolescenza.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Guardians - Il risveglio dei guardiani

Durante la Guerra Fredda, la Russia e' minacciata da forze soprannaturali. L'organizzazione segreta Patriot comincia a sperimentare alterazioni del DNA di alcuni supereroi allo scopo di difendere la madrepatria. L'identita' di questi soldati speciali e' rimasta per anni nascosta a tutti, ma dinanzi alla possibilita' di un conflitto devastante per la popolazione del continente sovietico, i nomi dei combattenti vengono rivelati pubblicamente. Con A. Lanina, S. Madi.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Green Zone

Conquistata Bagdad e' ora il momento di trovare quelle armi di distruzione di massa che hanno scatenato il conflitto. L'ufficiale Roy Miller e' a capo di una delle molte squadre che ogni giorno si recano nei siti indicati dalla CIA come probabile nascondiglio delle famigerate armi senza trovare nulla, ma diversamente da altri desidera saperne di piu'. Entrato in possesso grazie alla soffiata di un contatto locale di un libretto che indicherebbe i luoghi dove si nasconde il Generale Al Rawi (il Jack di Fiori secondo il mazzo di carte fornito dal governo e probabilmente l'unico uomo a conoscere la verita' sulle armi di distruzione di massa) ma obbligato a non procedere dai suoi superiori, decide di trovarlo da solo e salvarlo dai suoi colleghi che, invece che interrogarlo, vogliono ucciderlo.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Burn After Reading - A prova di spia

Spy-comedy diretta dai fratelli Coen. Alla periferia di Washington, in una palestra, Linda, una donna di mezza eta' che sogna interventi di chirurgia estetica che non puo' pagarsi, viene coinvolta da Chas, un collega stralunato in un gioco pericoloso. In uno spogliatoio e' stato infatti ritrovato un dischetto con informazioni riservate della CIA. I due risalgono al proprietario, un certo Osborne Cox, e decidono di tentare di ricattarlo per denaro. Si innesca un intreccio grottesco che coinvolge sesso, denaro, lavoro, fitness e in cui tutti i protagonisti hanno molto da perdere e poco da guadagnare. Con Brad Pitt, George Clooney, John Malkovich.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Baaria

Pluripremiato film che ha vinto un premio ai Nastri d'Argento, ha ottenuto 14 candidature e ha vinto 2 David di Donatello. La vita in Sicilia, nel paese di Baaria, dagli anni '30 al1980. 50 anni di storia italiana, con le Guerre Mondiali e l'avvicendarsi, sulla scena politica, di Fascismo, Comunismo, Democrazia Cristiana e Socialisti. Ma il grande protagonista della storia e' Peppino Torrenuova che, fin dai banchi di scuola, rivela una natura ribelle. Ormai ventenne, il ragazzo sogna una vita diversa da quella nei campi e con gli animali e comincia ad abbracciare idee progressiste, che lo faranno diventare esponente di rilievo del Partito Comunista Italiano. Quindi Peppino s'innamora follemente della bella Mannina. Il sentimento e' ricambiato, ma la famiglia di lei ostacola ferocemente la loro relazione a causa della condizione economica e delle idee politiche del ragazzo.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)