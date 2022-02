Mercoledi 2 Febbraio 2022 Sky Cinema, The Humbling - L'ultimo atto

Croce e delizia

Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Gasmann in una commedia di Simone Godano. Carlo e Tony si innamorano e riuniscono le rispettive famiglie per comunicarglielo, scatenando il caos.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Humbling - L'ultimo atto

Al Pacino e Greta Gerwig in un film di Barry Levinson, tratto da un romanzo di Philip Roth. Un attore teatrale in crisi trova in una giovane donna una nuova ragione per vivere.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il grande freddo

Dramma generazionale che ha fatto epoca, con una memorabile colonna sonora e un cast stellare. Un gruppo di ex-studenti degli anni 60 si riunisce per il funerale di un amico suicida.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ade'le e l'enigma del faraone

Luc Besson dirige una pellicola sulle avventure di una giovane scrittrice. Dall'Egitto a Parigi, l'intrepida eroina affronta mummie e mostri preistorici per salvare la sua amata sorella.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Dracula Untold

Le origini del vampiro piu' famoso, fra storia e leggenda. Transilvania, 1462. Per sconfiggere l'esercito Ottomano, il Principe Vlad (Luke Evans) stringe un patto di sangue con un demone.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il prezzo dell'arte

Lambert Wilson, Olga Kurylenko e Riccardo Scamarcio in un thriller sul mondo letterario. Una fuga di notizie scuote il bunker in cui sono confinati 9 traduttori al lavoro su un romanzo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'assistente della star

Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross in un'appassionante storia di riscatto. La giovane assistente di una star della musica coglie un'occasione per coronare il suo sogno: diventare producer.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il vento che accarezza l'erba

Palma d'Oro a Ken Loach per un dramma storico con Cillian Murphy. Irlanda, 1920: due fratelli lottano insieme contro gli inglesi, ma le loro strade sono destinate a dividersi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Aspirante vedovo

Commedia di Massimo Venier ispirata a 'Il vedovo' di Dino Risi con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. Un mediocre imprenditore vuole liberarsi della ricca moglie, ma lei e' un osso duro.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Pig, il piano di Rob

Nicolas Cage tra le lande impervie dell'Oregon. Il rapimento del suo prezioso maiale dal fiuto infallibile costringe un cacciatore di tartufi a tornare nei luoghi del proprio passato.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ariaferma

Toni Servillo e Silvio Orlando nel dramma carcerario di Leonardo Di Costanzo che indaga il delicato rapporto tra secondini e detenuti all'interno di un penitenziario che sta per chiudere.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Fast & Furious 9

Nono capitolo della saga con Vin Diesel, Charlize Theron e John Cena. Dominic Toretto riunisce il suo team per fermare il fratello Jakob che ha elaborato un piano per dominare il mondo.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)