Domenica 20 Febbraio 2022 Sky Cinema, Delicieux: l'amore Ã¨ servito

Sicario

Acclamato action di Denis Villeneuve con Benicio Del Toro, Emily Blunt e Josh Brolin. Arruolata nella lotta al narcotraffico messicano, un'agente FBI scivola in una spirale infernale.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Delicieux: l'amore è servito

Amore e cucina in un film con Gregory Gadebois e Isabelle Carre'. Alla vigilia della Rivoluzione francese, un cuoco e una giovane donna aprono il primo ristorante del mondo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mi rifaccio vivo

Commedia surreale di Sergio Rubini con Neri Marcore', Margherita Buy ed Emilio Solfrizzi. Suicidatosi per la sua eterna sfortuna, un imprenditore torna in vita con una seconda possibilita.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi

A caccia di spettri in una commedia fantastica. Tom fa amicizia con il fantasmino Hugo e chiede aiuto a un'esperta di paranormale per aiutarlo a tornare nella sua casa stregata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Greenland

Spettacolare disaster movie con Gerard Butler e Morena Baccarin. Un ingegnere e la sua famiglia devono raggiungere un bunker in Groenlandia per salvarsi dall'imminente impatto di una cometa.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Predestination

Ethan Hawke attraversa lo spazio e il tempo in un fanta-thriller. Un agente viaggia segretamente fra varie epoche per impedire un attacco terroristico e scopre una sconcertante verita'.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Big Wedding

Commedia con Robert De Niro, Katherine Heigl, Susan Sarandon e Diane Keaton. In occasione delle nozze del figlio adottivo, due coniugi, separati da anni, fingono di andare d'accordo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Spaccapietre

Salvatore Esposito in un dramma che scava nel rapporto padre-figlio. Puglia: un bracciante, vedovo e disoccupato a causa di un incidente, si ritrova a occuparsi da solo del suo bambino.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Lost in London

L'originale opera prima di Woody Harrelson: il film, girato e trasmesso contemporaneamente in diretta streaming nei cinema, segue lo stesso Harrelson vivere una stramba notte londinese.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Eiffel

Appassionante Sky Original con Romain Duris ed Emma Mackey. Parigi, 1889: l'incontro con una donna amata in passato ispira Gustave Eiffel nella costruzione della celebre torre.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Way Back

Peter Weir racconta un'impresa disperata in un film con Jim Sturgess, Ed Harris e Colin Farrell. Evasi da un lager siberiano, un gruppo di uomini intraprende una fuga in condizioni estreme (USA 2010)

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)