Sabato 26 Febbraio 2022 Sky Cinema, L'afide e la formica

La battaglia di Hacksaw Ridge

Mel Gibson dirige Andrew Garfield nel film, vincitore di due Oscar, che racconta la storia di Desmond T. Doss. Il giovane soldato e medico, impegnato sul fronte del Pacifico nella Seconda Guerra Mondiale, si distinse per il suo rifiuto, da cristiano avventista, di impugnare qualsiasi arma. Affrontando le prevedibili derisioni e il pregiudizio dei compagni, Desmond ottenne tuttavia una storica medaglia al valore per aver soccorso 75 uomini nel corso della cruenta battaglia di Okinawa, diventando il primo obiettore di coscienza insignito con la piu' alta onorificenza militare.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'afide e la formica

Mario Vitale dirige un inno all’integrazione con Beppe Fiorello e Valentina Lodovini. Calabria: una maratona diventa per una giovane marocchina e il suo preparatore un grido di libertà.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Zack Snyder's Justice League

L'attesa inedita versione originale di Zack Snyder. Bruce Wayne (Ben Affleck) e Diana Prince (Gal Gadot) reclutano una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una terribile minaccia.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Super Benny operazione taxi

Avventura per tutta la famiglia con Gérard Jugnot e Jean Reno. Un bambino, i cui superpoteri scompaiono quando ha il raffreddore, deve salvare il suo paese da una banda di delinquenti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Babylon A.D.

Kolossal fantascientifico interpretato dal rude Vin Diesel. Nella veste di mercenario, è incaricato di scortare fino a Manhattan la misteriosa Melanie Thierry, residente in uno sperduto monastero della Mongolia. Nessuno tuttavia conosce la missione della donna.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Nerve

Vee è un'adolescente introversa che decide di seguire il consiglio di un'amica e partecipare a 'Nerve', un gioco online i cui concorrenti sono chiamati ad affrontare delle pericolose sfide.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Passione Sinistra

Valentina Lodovini e Alessandro Preziosi in una commedia romantica nel segno della Par Condicio. Lei e' un'idealista militante di sinistra, fidanzata con uno scrittore (Vinicio Marchioni, 'Il Freddo' della serie tv "Romanzo criminale"); lui il rampollo di una famiglia di industriali con idee completamente opposte e fidanzato con una bionda svampita (Eva Riccobono). Un incontro fortuito intreccia i loro destini: all'inizio l'antipatia e' reciproca e insanabile, ma Cupido ha gia' deciso di scagliare la sua freccia. Dal regista di "Santa Maradona".

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Dickens - L'uomo che invento' il Natale

Dan Stevens e Christopher Plummer nel biopic, dedicato allo scrittore inglese Charles Dickens, che racconta la tempestosa creazione di un classico della letteratura: 'Canto di Natale'

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il premio

Alessandro Gassmann dirige e interpreta una commedia con Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Anna Foglietta. Un scrittore con la paura di volare raggiunge Stoccolma in auto per ritirare il Nobel

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La notte del giudizio per sempre

Quinto capitolo della saga survival prodotta da Jason Blum. Un gruppo di ribelli vuole far durare per sempre la folle anarchia criminale dello 'sfogo', in cui ogni delitto e' condonato.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Tutto può succedre a Broadway

Commedia di Peter Bogdanovich che dirige Owen Wilson, Imogen Poots e Jennifer Aniston. Una escort accetta l'allettante proposta di un cliente e intraprende la carriera di attrice.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

I Croods 2 - Una Nuova Era

Seconda avventura DreamWorks Animation per i simpatici cavernicoli. I Croods trovano un luogo magnifico in cui stabilirsi, ma devono fare i conti con l'evoluto clan dei Superior

(SKY CINEMA 4K ore 21,15/canale 313)