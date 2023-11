Sabato 4 Novembre 2023 Sky Cinema e NOW, Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD (canale 301) offre "Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri" alle 21:15, un blockbuster fantasy con Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant, tratto dal celebre gioco di ruolo. Il film racconta la storia di un gruppo di avventurieri impegnati nel recupero di un'antica reliquia. Su Sky Cinema Due HD (canale 302), sempre alle 21:15, potrai vedere "Il Sol dell'Avvenire" Questo film di Nanni Moretti con Margherita Buy, Silvio Orlando e Barbora Bobulova narra la crisi personale di un regista che si intreccia con il film che sta girando. Sky Cinema Collection HD (canale 303) presenta alle 21:15 "Superman II" con Christopher Reeve che affronta Gene Hackman nel secondo fantastico capitolo della saga. Un'esplosione atomica libera tre criminali di Krypton che si alleano con Lex Luthor per sfidare Superman.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Blockbuster fantasy con Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant dal celebre gioco di ruolo. Un gruppo di avventurieri deve recuperare un'antica reliquia.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il sol dell'avvenire

Successo di pubblico e critica per il film di Nanni Moretti con Margherita Buy, Silvio Orlando e Barbora Bobulova. La crisi personale di un regista si intreccia con il film che sta girando.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Superman II

Christopher Reeve contro Gene Hackman nel secondo fantastico capitolo. Un'esplosione atomica libera tre criminali di Krypton che si alleano con Lex Luthor per sfidare Superman.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Kung Fu Panda 3

Terzo capitolo della spassosa saga animata con l'inarrestabile panda Po. Per affrontare il perfido Kai, Po insegna i segreti del kung fu ai miti abitanti del suo villaggio natale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

American Assassin

Dylan O'Brien e Michael Keaton in un action dal romanzo di Vince Flynn. Sconvolto dalla morte della fidanzata, uccisa in un attentato, uno studente entra nella Cia e diventa un killer.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Voglia di potere

Jason Robards e Forest Whitaker in un serrato thriller politico. Stati Uniti: un colonnello deve impedire un colpo di stato organizzato da un insospettabile e pluridecorato generale.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ricomincio da me

Jennifer Lopez e Vanessa Hudgens in una commedia sulla voglia di riscatto. Una quarantenne insoddisfatta ottiene il lavoro dei suoi sogni ma deve fare i conti con il proprio passato.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Diego Maradona

Dal regista premio Oscar per "Amy", Asif Kapadia, il documentario che narra le vicende del compianto fuoriclasse argentino, dagli inizi in patria fino ai leggendari anni di Napoli.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Daddy's Home

Will Ferrell e Mark Wahlberg in una commedia ricca di gag. La vita di Brad, attempato patrigno di due bambini, viene sconvolta dal ritorno del padre biologico: il bello e carismatico Dusty.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Quasi orfano

Commedia con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Milano: un designer pugliese che ha rinnegato le sue origini viene travolto dagli equivoci quando la sua famiglia viene a trovarlo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Unwanted - Ostaggi dal mare | Ep. 1 e 2

Il recupero dal mare di 28 migranti naufraghi sconvolge gli equilibri a bordo della crociera Orizzonte durante la sua prima notte di navigazione. Mentre crocieristi e migranti si incontrano per la prima volta, il comandante deve decidere se obbedire all'ordine di sbarcare i naufraghi a Tunisi.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)