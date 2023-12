Sky Cinema e NOW: Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, Sabato 16 Dicembre 2023

A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, preparati per un'avventura fantastica con "Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri", un blockbuster fantasy con Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant. Un gruppo di audaci avventurieri è chiamato a recuperare un'antica reliquia in una trama ricca di magia e suspense. Nello stesso orario, su Sky Cinema Collection HD (canale 303), potrai goderti "A Christmas Kiss - Un Natale al bacio", una commedia romantica natalizia con Elisabeth Rohm. La trama segue una designer d'interni che, dopo aver baciato uno sconosciuto in ascensore, scopre che è il ragazzo della sua ostile datrice di lavoro, regalandoci una storia divertente e romantica.

Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, immergiti nelle emozioni di "Mia", un toccante dramma familiare di Ivano De Matteo con Edoardo Leo e Greta Gasbarri. Il film narra la storia di una ragazza adolescente che si innamora di un ragazzo il cui lato possessivo e violento viene rivelato. Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), fai un salto negli anni '80 con "The Karate Kid - Per vincere domani", un film cult con Ralph Macchio e Pat Morita, dove un ragazzo impara l'arte del karate da un saggio maestro giapponese. Per gli amanti dell'azione e del dramma, su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00 c'è "American Sniper", diretto da Clint Eastwood e interpretato da Bradley Cooper e Sienna Miller. Il film racconta la storia di un cecchino infallibile diventato una leggenda in Iraq.

Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306), alle 21:00, immergiti in un thriller-horror intrigante con "Black Phone", un film targato Blumhouse con Ethan Hawke, dove un ragazzo rapito entra in contatto con gli spiriti delle precedenti vittime attraverso un vecchio telefono. Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), lasciati trasportare dall'intenso dramma "La mia Africa" di Sydney Pollack con Meryl Streep e Robert Redford, basato sull'autobiografia di Karen Blixen. Per chi ama le storie intense, su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00 c'è "Vita segreta di Maria Capasso" con Luisa Ranieri, la storia di una vedova napoletana che scala il mondo del crimine accettando l'aiuto di un malavitoso. Divertiti con la commedia agrodolce "Last Vegas" su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, con Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman e Kevin Kline. La trama segue uno scapolo d'oro che celebra il suo addio al celibato con tre amici d'infanzia a Las Vegas.

Se preferisci una serie, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15 puoi rivedere gli episodi 5 e 6 di "Non ci resta che il crimine - La Serie", dove Gianfranco, rapito dagli agenti della nuova dittatura italiana, è tornato nel 1970, seguito da un'agente segreta che vuole salvare lo status quo. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, hai l'opportunità di rivedere "Di nuovo in gioco", un film con Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake, che racconta la storia di un anziano talent-scout del baseball che ricuce il rapporto con la figlia mentre cerca un nuovo campione da lanciare. Buona visione!

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Blockbuster fantasy con Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant dal celebre gioco di ruolo. Un gruppo di avventurieri deve recuperare un'antica reliquia.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Mia

Edoardo Leo e Greta Gasbarri in un toccante dramma familiare di Ivano De Matteo. Un'adolescente si innamora di un ragazzo che svela ben presto il suo lato possessivo e violento.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

A Christmas Kiss - Un Natale al bacio

Amore sotto l'albero per Elisabeth Rohm. Una designer d'interni bacia uno sconosciuto in ascensore, ma in seguito scopre che si tratta del boyfriend della sua odiosa datrice di lavoro.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Karate Kid - Per vincere domani

Intramontabile film-culto degli anni 80 con Ralph Macchio e Pat Morita. Un ragazzo vessato dai bulli della scuola viene istruito da un saggio maestro giapponese all'arte del karate.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

American Sniper

1 Oscar all'action di Clint Eastwood con Bradley Cooper e Sienna Miller. Un cecchino infallibile, diventato una leggenda in Iraq, torna in America e affronta le conseguenze della guerra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Black Phone

Thriller-horror targato Blumhouse con Ethan Hawke. Rapito da un killer di bambini, Finney entra in contatto con gli spiriti delle precedenti vittime attraverso un vecchio telefono.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La mia Africa

Sette Oscar all'intenso dramma di Sydney Pollack con Meryl Streep e Robert Redford, tratto dall'autobiografia di Karen Blixen. La scrittrice ripercorre gli anni passati in Kenya.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Vita segreta di Maria Capasso

Luisa Ranieri nella storia di una donna che scala il mondo del crimine. Una vedova napoletana in difficolta' accetta l'aiuto di un malavitoso, finendo per diventarne amante e complice

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Last Vegas

Agrodolce commedia con Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman e Kevin Kline. Uno scapolo d'oro festeggia il suo addio al celibato con tre amici d'infanzia nella viziosa Las Vegas.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Non ci resta che il crimine - La Serie Ep. 5 e 6

Rapito e torturato dagli agenti della nuova dittatura italiana, Gianfranco e' tornato anche lui nel 1970 ma e' stato seguito da un'agente segreta che vuole salvare lo status quo. E' il giorno del Golpe, ma una catena di eventi rende difficile la realizzazione del piano. Tutto sembra perduto, quando alla Rai di via Teulada arriva un aiuto inaspettato...

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Di nuovo in gioco

Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake in un film su padri e figli. Un anziano talent-scout del baseball ricuce il rapporto con la figlia mentre cerca un nuovo campione da lanciare.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)