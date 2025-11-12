Guida TV Sky Cinema e NOW: Una Figlia, Mercoledi 12 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

"Una figlia" è un intenso dramma di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi. Il protagonista vive esclusivamente per sua figlia dopo la morte della moglie, ma quando prova ad aprirsi a un nuovo amore, si trova a confrontarsi con la reazione imprevedibile della ragazza, tra conflitti, emozioni contrastanti e il delicato equilibrio tra affetto paterno e desiderio di libertà. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301). In "Dumb Money", Paul Dano dirige una storia incredibile basata su fatti reali, con Seth Rogen e Shailene Woodley. Racconta l'impresa di un gruppo di piccoli risparmiatori che, coordinandosi online, riesce a salvare la catena di negozi GameStop, scontrandosi con colossi finanziari e trasformando la borsa in un terreno di ribellione collettiva. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302). "American Gangster" di Ridley Scott esplora la vita di Frank Lucas, alias Superfly, interpretato da Denzel Washington. Negli anni '70, Lucas domina il narcotraffico a Harlem, mentre un instancabile detective dell'FBI, Russell Crowe, cerca di fermarlo. Un biopic che mescola azione, tensione e profondità psicologica, raccontando l'ascesa e la caduta di un uomo guidato dal potere e dall'astuzia. Su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.15 (canale 303).

In "IF: Gli amici immaginari", John Krasinski dirige una commedia fantastica con Ryan Reynolds. Bea scopre di poter vedere gli "If", amici immaginari abbandonati, e si impegna a ricongiungerli ai loro vecchi amici, in un'avventura dolce, emozionante e capace di risvegliare la magia dell'infanzia. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304). "Star Trek - Il futuro ha inizio", firmato da J.J. Abrams, inaugura la trilogia reboot della saga. Chris Pine e Zachary Quinto interpretano Kirk e Spock alle prese con la loro prima missione a bordo dell'Enterprise. Un film spettacolare, ricco di effetti speciali e con un Oscar vinto per il trucco, che unisce azione, avventura e i valori di amicizia e coraggio tipici di Star Trek. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.00 (canale 305). In "The Wasp", thriller psicologico con Naomie Harris e Natalie Dormer, due amiche stipulano un accordo per uccidere il marito di una di loro, ma vecchi rancori e segreti emergono con conseguenze drammatiche e imprevedibili. Una storia di tensione crescente e manipolazione emotiva. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

"Una sirena a Parigi" è una favola romantica con Marilyn Lima e Nicolas Duvauchelle. Un cantante si prende cura di una sirena ferita, ma la bellezza e il fascino della creatura trasformano il loro legame in un amore impossibile, sospeso tra magia, desiderio e pericolo. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). "Million Dollar Baby", diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Hilary Swank e Morgan Freeman, racconta la storia di un anziano allenatore di boxe che trasforma una giovane determinata in una campionessa. Vincitore di quattro Oscar, il film esplora sacrificio, resilienza e il rapporto umano tra maestro e allieva, con intensità emotiva e realismo crudo. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). In "Gli idoli delle donne", commedia con Lillo, Greg e Corrado Guzzanti, il più avvenente gigolò in circolazione, trasfigurato da un incidente, deve imparare da un guru nuove tecniche di seduzione. Situazioni esilaranti, equivoci e ironia rendono la vicenda irresistibile e leggera. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

Segue "Secret Team 355", spy-action al femminile con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Un team di agenti deve recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate, in un mix di intrighi internazionali e azione ad alta tensione. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). Chiude la serata "Blade Runner 2049", sequel del capolavoro di fantascienza diretto da Denis Villeneuve, con Harrison Ford e Ryan Gosling. L'agente K scopre un segreto capace di sconvolgere il mondo, in un film che unisce estetica futuristica, riflessione filosofica e una trama distopica avvincente, vincitore di due Oscar nel 2018. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

