Guida TV Sky Cinema e NOW: Una Figlia, Mercoledi 12 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

"Una figlia" è un intenso dramma di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi. Il protagonista vive esclusivamente per sua figlia dopo la morte della moglie, ma quando prova ad aprirsi a un nuovo amore, si trova a confrontarsi con la reazione imprevedibile della ragazza, tra conflitti, emozioni contrastanti e il delicato equilibrio tra affetto paterno e desiderio di libertà. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301). In "Dumb Money", Paul Dano dirige una storia incredibile basata su fatti reali, con Seth Rogen e Shailene Woodley. Racconta l'impresa di un gruppo di piccoli risparmiatori che, coordinandosi online, riesce a salvare la catena di negozi GameStop, scontrandosi con colossi finanziari e trasformando la borsa in un terreno di ribellione collettiva. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302). "American Gangster" di Ridley Scott esplora la vita di Frank Lucas, alias Superfly, interpretato da Denzel Washington. Negli anni '70, Lucas domina il narcotraffico a Harlem, mentre un instancabile detective dell'FBI, Russell Crowe, cerca di fermarlo. Un biopic che mescola azione, tensione e profondità psicologica, raccontando l'ascesa e la caduta di un uomo guidato dal potere e dall'astuzia. Su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.15 (canale 303).

In "IF: Gli amici immaginari", John Krasinski dirige una commedia fantastica con Ryan Reynolds. Bea scopre di poter vedere gli "If", amici immaginari abbandonati, e si impegna a ricongiungerli ai loro vecchi amici, in un'avventura dolce, emozionante e capace di risvegliare la magia dell'infanzia. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304). "Star Trek - Il futuro ha inizio", firmato da J.J. Abrams, inaugura la trilogia reboot della saga. Chris Pine e Zachary Quinto interpretano Kirk e Spock alle prese con la loro prima missione a bordo dell'Enterprise. Un film spettacolare, ricco di effetti speciali e con un Oscar vinto per il trucco, che unisce azione, avventura e i valori di amicizia e coraggio tipici di Star Trek. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.00 (canale 305). In "The Wasp", thriller psicologico con Naomie Harris e Natalie Dormer, due amiche stipulano un accordo per uccidere il marito di una di loro, ma vecchi rancori e segreti emergono con conseguenze drammatiche e imprevedibili. Una storia di tensione crescente e manipolazione emotiva. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

"Una sirena a Parigi" è una favola romantica con Marilyn Lima e Nicolas Duvauchelle. Un cantante si prende cura di una sirena ferita, ma la bellezza e il fascino della creatura trasformano il loro legame in un amore impossibile, sospeso tra magia, desiderio e pericolo. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). "Million Dollar Baby", diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Hilary Swank e Morgan Freeman, racconta la storia di un anziano allenatore di boxe che trasforma una giovane determinata in una campionessa. Vincitore di quattro Oscar, il film esplora sacrificio, resilienza e il rapporto umano tra maestro e allieva, con intensità emotiva e realismo crudo. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). In "Gli idoli delle donne", commedia con Lillo, Greg e Corrado Guzzanti, il più avvenente gigolò in circolazione, trasfigurato da un incidente, deve imparare da un guru nuove tecniche di seduzione. Situazioni esilaranti, equivoci e ironia rendono la vicenda irresistibile e leggera. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

Segue "Secret Team 355", spy-action al femminile con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Un team di agenti deve recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate, in un mix di intrighi internazionali e azione ad alta tensione. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). Chiude la serata "Blade Runner 2049", sequel del capolavoro di fantascienza diretto da Denis Villeneuve, con Harrison Ford e Ryan Gosling. L'agente K scopre un segreto capace di sconvolgere il mondo, in un film che unisce estetica futuristica, riflessione filosofica e una trama distopica avvincente, vincitore di due Oscar nel 2018. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

Una figlia
Stefano Accorsi nel dramma di Ivano De Matteo. Un padre vive solo per la figlia dopo la morte della moglie, ma quando trova il coraggio di aprirsi ad una nuova relazione, si scontra con la reazione imprevedibile della ragazza.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Dumb Money
Dal regista di 'Tonya', Paul Dano, Seth Rogen e Shailene Woodley nell'incredibile storia vera di un gruppo di piccoli risparmiatori che ha salvato la catena di negozi GameStop.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

American Gangster
Denzel Washington e Russell Crowe nel biopic di Ridley Scott. La vera storia di Superfly, il boss del narcotraffico nell'America degli anni 70, inseguito per anni da un detective dell'FBI.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

IF: Gli amici immaginari
Ryan Reynolds in una delicata pellicola fantastica di John Krasinski. Quando Bea scopre di poter vedere gli "If", amici immaginari abbandonati, decide di ricongiungerli ai loro vecchi amici.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Star Trek - Il futuro ha inizio
J.J. Abrams firma il primo capitolo della trilogia reboot con Chris Pine e Zachary Quinto. A bordo dell' Enterprise, Kirk e Spock affrontano la loro prima missione. Oscar per il trucco.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Wasp
Thriller psicologico con Naomie Harris e Natalie Dormer. Due amiche trovano un accordo per uccidere il marito di una di loro, ma vecchi rancori porteranno conseguenze inaspettate.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Una sirena a Parigi
Marilyn Lima e Nicolas Duvauchelle in una magica avventura su un amore impossibile. Un cantante si prende cura di una sirena ferita, ma cade vittima della sua voce ammaliante.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Million Dollar Baby
4 Oscar al capolavoro diretto e interpretato da Clint Eastwood con Hilary Swank e Morgan Freeman. Un anziano e burbero allenatore di boxe trasforma una tenace ragazza in una campionessa.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Gli idoli delle donne
Nella commedia con Lillo e Greg e Corrado Guzzanti, il gigolò più avvenente in circolazione, trasfigurato da un incidente, dovrà imparare da un guru nuove tecniche di seduzione.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Secret Team 355
Spy-action al femminile con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Un team di agenti si allea per recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Blade Runner 2049
2 Oscar 2018 al sequel del cult di fantascienza diretto da Denis Villeneuve con Harrison Ford e Ryan Gosling. L’agente K scopre un segreto che potrebbe gettare il mondo nel caos.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

