Guida TV Sky Cinema e NOW: Justice League, Venerdi 14 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

"Justice League" riunisce Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Amy Adams nel kolossal di Zack Snyder, dove i supereroi della DC Comics formano un'alleanza fragile ma necessaria per fermare l'avanzata dell'alieno Steppenwolf, incarnazione di un potere oscuro capace di mettere in ginocchio l'intero pianeta. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301). Con "Anora", Sean Baker segue la traiettoria emotiva di Mikey Madison, che interpreta una spogliarellista di Brooklyn catapultata in un matrimonio d'interesse con il figlio di un oligarca russo. La storia, premiata con cinque Oscar®, attraversa il confine tra sogno e disillusione, mostrando come l'apparente favola crolli sotto il peso della realtà quotidiana. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302). "Gangster Squad" ricostruisce la Los Angeles degli anni Quaranta attraverso la sfida di un gruppo di agenti che decide di affrontare il potere criminale di Mickey Cohen. Con Josh Brolin, Ryan Gosling e Sean Penn, il film alterna tensione, sangue e moralità in un racconto che esalta la determinazione dei suoi protagonisti. Su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.15 (canale 303).

In "Ritorno al futuro", Marty McFly interpretato da Michael J. Fox precipita nel 1955 dopo un esperimento fuori controllo e si ritrova faccia a faccia con i suoi futuri genitori, costringendosi a riscrivere il destino senza compromettere la propria esistenza. Un viaggio nel tempo che resta un punto fermo della cultura pop. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304). "True Lies" mostra Arnold Schwarzenegger nei panni di un uomo che conduce una doppia vita, marito tranquillo in apparenza ma agente segreto nella realtà. Accanto a lui Jamie Lee Curtis, coinvolta suo malgrado in un'avventura che travolge routine, matrimonio e identità in un mix di azione e ironia firmato James Cameron. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.00 (canale 305). In "Shut In", Naomi Watts affronta una tensione crescente nel ruolo di una psicologa infantile isolata da un lutto e dalla responsabilità di un figliastro paralizzato. La scomparsa di un bambino mette in moto una spirale di angoscia che trasforma la casa in un labirinto di paure e sospetti. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

"Ti va di ballare?" segue Antonio Banderas, che interpreta un ballerino professionista deciso a portare disciplina, ritmo e speranza in una scuola popolata da ragazzi difficili. La danza diventa motore di cambiamento, un ponte emotivo capace di unire mondi lontani. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). In "Habemus Papam", Nanni Moretti racconta la fragilità di un uomo improvvisamente chiamato a un ruolo più grande di lui. Michel Piccoli interpreta un Pontefice incapace di reggere il peso spirituale e politico della nomina, e la sua fuga interiore diventa un viaggio intimo e doloroso verso la comprensione di sé. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). "Call My Agent - Italia" Episodio 1 apre la terza stagione con Luca Argentero alle prese con un film d'azione che richiede preparazione fisica e concentrazione assoluta. La sua crisi personale, però, incrina l'immagine dell'attore invincibile e costringe il suo agente a correre contro il tempo per evitare l'abbandono del progetto. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

In "Ghostbusters: Minaccia glaciale", New York si ritrova a fronteggiare un gelo innaturale in piena estate, scatenato da una forza misteriosa che minaccia di congelare il mondo. Vecchi eroi e nuove leve si alleano per uno scontro che fonde nostalgia e azione. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). "November - I cinque giorni dopo il Bataclan" segue Jean Dujardin nei panni di un agente dell'antiterrorismo impegnato nella caccia ai responsabili degli attentati del 2015. Il film restituisce la frenesia, la paura e la determinazione di un'indagine che ha segnato in modo indelebile la storia recente della Francia. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

Justice League

Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Amy Adams nel kolossal di Zack Snyder. I supereroi della Dc Comics si radunano per fronteggiare l'implacabile alieno Steppenwolf.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Anora

Sean Baker dirige Mikey Madison in questo dramma premiato con cinque Oscar®. Una spogliarellista di Brooklyn accetta un matrimonio d’interesse con il figlio di un oligarca russo, ma la loro favora si scontra presto con la realtà

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Gangster Squad

Josh Brolin, Ryan Gosling e Sean Penn in un poliziesco tratto da una storia vera. Los Angeles, anni 40: una squadra di agenti incorruttibili lotta per colpire al cuore l'impero di un gangster.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ritorno al futuro

Michael J.Fox nel primo capitolo della trilogia cult di Zemeckis. Anni 80: con una macchina del tempo, l'adolescente Marty McFly finisce nel 1955 e incontra i suoi futuri genitori.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

True Lies

Celebre action-comedy di James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Dietro il classico marito apatico si nasconde in realtà un audace agente segreto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Shut In

Naomi Watts in un thriller carico di suspense. Una psicologa infantile, vedova e con un figliastro paralizzato da accudire, affronta il caso della misteriosa sparizione di un bambino.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ti va di ballare?

Antonio Banderas a passo di danza in una pellicola tratta da una storia vera. Un ballerino professionista accetta di insegnare in una scuola frequentata da ragazzi disadattati

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Habemus Papam

Nanni Moretti dirige e interpreta, con Michel Piccoli e Margherita Buy, una pellicola su un'inaspettata crisi esistenziale. Il nuovo Papa, assalito dall'ansia, rinuncia alla sua missione

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Call My Agent - Italia 3 Episodio 1

L'attore Luca Argentero è atteso sul set di un importante film d'azione che richiede un intenso lavoro fisico. Luca è in profonda crisi esistenziale e professionale. Confessa al suo agente di essere stanco e di voler abbandonare il ruolo.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ghostbusters: Minaccia glaciale

A New York, in piena estate, una forza malvagia scatena una nuova Era Glaciale. Vecchi e nuovi Acchiappafantasmi uniscono le forze per salvare il mondo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

November - I cinque giorni dopo il Bataclan

Jean Dujardin nella pellicola che ricostruisce le indagini sugli attentati del 2015. Fred, un poliziotto dell'antiterrorismo, deve trovare i fuggitivi più ricercati di Francia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)