Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky Cinema › Guida TV Sky Cinema e NOW: Ocean's Twelve, Domenica 2 Novembre 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: Ocean's Twelve, Domenica 2 Novembre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Ocean's Twelve, Domenica 2 Novembre 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

domenica, 02 novembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata su Sky e NOW propone un mix di azione, thriller e intrighi. Su Sky Cinema Uno (canale 301) alle 21.15 torna il super cast di Steven Soderbergh con Ocean's Twelve, sequel di Ocean's Eleven, in cui Danny Ocean e la sua banda devono organizzare tre colpi in Europa per restituire i soldi del primo colpo, tra colpi di scena, astuzia e glamour internazionale. Su Sky Cinema Due (canale 302), sempre alle 21.15, il biopic J. Edgar di Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio offre il ritratto del leggendario capo dell'FBI, John Edgar Hoover, esplorando la sua lotta personale e professionale contro la criminalità. L'adrenalina prosegue su Sky Cinema Collection (canale 303) con John Wick 4. Keanu Reeves chiude i conti in un viaggio mozzafiato intorno al mondo, affrontando vecchi amici e nuovi nemici, tra inseguimenti e combattimenti spettacolari.

Per le famiglie, su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21.00, Balto e Togo - La leggenda ripercorre la vera storia della corsa per salvare i bambini dall'epidemia di difterite in Alaska nel 1925, con coraggio, determinazione e la forza di un legame speciale tra uomo e cane. L'action su Sky Cinema Action (canale 305) vede protagonista The Fall Guy, thriller con uno stuntman di Hollywood coinvolto in un complotto mentre cerca di riconquistare la sua ex, tra mistero e adrenalina. Su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21.00, Every Breath You Take - Senza respiro racconta il dramma di uno psichiatra (Casey Affleck) la cui vita familiare viene sconvolta dal suicidio di una paziente, in un thriller Sky Original teso e psicologicamente intenso.

Romance e introspezione arrivano su Sky Cinema Romance (canale 307) con Io rimango qui, road movie tratto dal bestseller di Frank Pope, dove Steffi, sedicenne gravemente malata, intraprende un viaggio con Steve, alla ricerca di sé stessa e di libertà. Dramma familiare e riflessione su Sky Cinema Drama (canale 308) con A Good Person, Sky Original con Florence Pugh e Morgan Freeman, in cui una giovane donna cerca di ricostruire la sua vita dopo un incidente, aiutata dall'aspirante suocero. La comicità italiana domina su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Febbre da cavallo - La mandrakata, sequel del cult anni '70 di Carlo Vanzina, con Gigi Proietti ed Enrico Montesano, tra scommesse, truffe e situazioni esilaranti.

Su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21.15, torna Petra con Il Silenzio dei Chiostri, episodio d'apertura della terza stagione. Petra, immersa in un fragile equilibrio domestico, affronta un omicidio e il furto di una reliquia all'interno di un convento, addentrandosi nel mondo dei furti d'arte e nella riservata comunità di suore, scoprendo aspetti inaspettati della propria vita e dei legami umani. Infine, su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21.15, September 5 - La diretta che cambiò la storia racconta con ritmo serrato la copertura mediatica dell'attentato alle Olimpiadi di Monaco 1972, con Peter Sarsgaard e Ben Chaplin, candidato a 1 Oscar e 1 Golden Globe, un dramma giornalistico che tiene alta la tensione fino all'ultimo minuto.


NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Ocean's Twelve
Torna il super cast diretto da Steven Soderbergh nel sequel di "Ocean's Eleven". Per restituire i soldi del primo colpo, gli undici di Ocean sono costretti ad organizzare 3 colpi in Europa
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

J. Edgar
Leonardo DiCaprio nel capolavoro di Clint Eastwood che racconta la vita del leggendario capo dell'FBI, John Edgar Hoover. Il ritratto di un uomo e della sua lotta contro la criminalità.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

John Wick 4
Keanu Reeves nel quarto capitolo della saga action. Per chiudere i conti e conquistare la libertà, John Wick affronta un ultimo viaggio in giro per il mondo tra vecchi amici e nuovi nemici.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Balto e Togo - La leggenda
Commovente avventura ispirata a una storia vera. Alaska, 1925. Quando la difterite colpisce i bambini, Leonhard Seppala, con i cani Balto e Togo, parte alla ricerca del siero curativo.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Fall Guy
Reduce da un incidente che ha segnato la sua carriera, uno stuntman di Hollywood indaga sulla misteriosa scomparsa di una star del cinema e rimane coinvolto in un complotto, mentre cerca di riconquistare la sua ex
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Every Breath You Take - Senza respiro
Thriller Sky Original con Casey Affleck, Sam Claflin e Michelle Monaghan. Il suicidio di una paziente compromette l'equilibrio familiare di uno psichiatra.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Io rimango qui
Road movie dal bestseller di Frank Pope. La sedicenne Steffi, gravemente malata, rifiuta le cure e intraprende un viaggio avventuroso con Steve, un ragazzo alla ricerca di se stesso.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

A Good Person
Florence Pugh e Morgan Freeman in un film Sky Original di Zach Braff. Sopravvissuta a un incidente, una giovane donna prova a ricostruire la sua vita con l'aiuto dell'aspirante suocero.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Febbre da cavallo - La mandrakata
Carlo Vanzina dirige Gigi Proietti ed Enrico Montesano nel sequel del cult degli anni 70. Ancora accanito scommettitore, Mandrake coinvolge un gruppo di buffi complici in una truffa.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Petra 3 Ep.1 - Il Silenzio Dei Chiostri
Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

September 5 - La diretta che cambiò la storia
Peter Sarsgaard e Ben Chaplin nel racconto serrato della copertura mediatica sull'attentato che sconvolse le Olimpiadi di Monaco nel 1972. Candidato a 1 Oscar e 1 Golden Globe. 
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Sinner cerca il trono di Parigi: finale Masters 1000 domenica in diretta Sky Sport e differita TV8

    LA FINALE DEL MASTERS 1000 DI PARIGI SINNER-AUGER-ALIASSIME in diretta dalle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Dalle 17 anche in differita su TV8 Alla stessa ora, live da Riyadh PAOLINI-SABALENKA PER LE WTA FINALS L’esordio in singolare per l’azzurra su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Continuano le emozioni del grande tennis su Sky e in streaming su NOW con una domenica di incontri tutti da vivere nella Casa dello Sport di...
    S
    Sky Italia
    sabato, 01 novembre 2025

  • Sky Insider Magazine: il nuovo periodico digitale tra sport, attualità e approfondimenti esclusivi

    Il panorama mediatico italiano si arricchisce di un nuovo, ambizioso progetto editoriale. E' stato lanciato ufficialmente Sky Insider Magazine, un periodico digitale pensato espressamente per offrire un valore aggiunto esclusivo alla platea degli abbonati Sky. Questo nuovo strumento non si limita a riproporre i contenuti televisivi, ma ambisce a fornire approfondimenti mirati su una vasta gamma di temi, spaziando dall'attualità più stringente fino ai grandi...
    S
    Sky Italia
    sabato, 01 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 10a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    L’attesa è finita: la Serie A sta per tornare in chiaro su DAZN. Domenica 2 Novembre alle 20:45, il grande calcio torna protagonista con Milan–Roma, la prima partita della stagione 2025/26 visibile gratuitamente e senza abbonamento solo su DAZN. Una sfida ad alta intensità tra due squadre in piena corsa nei vertici della classifica, pronte a darsi battaglia in un San Siro gremito e carico di energia. DAZN racconterà ogni istante...
    D
    DAZN
    sabato, 01 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 10a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 1 Novembre alle 20:45 | CREMONESE - JUVENTUS Domenica 2 Novembre alle 18:00 | PARMA - BOLOGNA Lunedi 3 Novembre alle 20:45 |  LAZIO - CAGLIARIPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la...
    S
    Sky Italia
    sabato, 01 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 11a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Questi sono solo alcuni temi che introducono la 11a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di...
    D
    DAZN
    sabato, 01 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 1° novembre alle 12:30, lo stadio PartenioâLombardi ospiterà Avellino e Reggiana per l’11ª giornata di Serie BKT. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita gratuitamente, senza bisogno di registrazione. L’Avellino, guidato dall’allenatore Raffaele Biancolino, arriva al match dopo il pareggio in trasferta contro il Pescara e cerca una vittoria tra le mura amiche. La Reggiana,...
    D
    DAZN
    sabato, 01 novembre 2025

  • WTA Finals Riyadh 2025: Paolini Errani tra le migliori in diretta su Sky Sport e in streaming NOW

    Le migliori tenniste del 2025 si sfidano sul cemento indoor di Riyadh nelle WTA Finals, l’evento che inaugura il gran finale di una straordinaria annata di tennise che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW con una copertura integrale da sabato 1° a sabato 8 novembre. Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squadra tennis composta da Elena Pero, Luca Boschetto,...
    S
    Sky Italia
    sabato, 01 novembre 2025

  • Sky Collection, il nuovo hub Sky e NOW dedicato alla storia della grande serialità televisiva

    Da oggi  1° novembre 2025, arriva Sky Collection, un nuovo hub tematico che si posiziona come l'archivio della serialità che ha plasmato l'immaginario collettivo. L'arrivo di questo canale, collocato strategicamente al 114, non è solo un'aggiunta al palinsesto, ma rappresenta una vera e propria ridefinizione dell'area 100 di Sky, ristrutturando la numerazione dei canali dalla 108 alla 121, con emittenti...
    S
    Sky Italia
    sabato, 01 novembre 2025

  • Serie A Enilive DAZN ascolti 9a giornata: quasi 5 milioni. Miglior turno infrasettimanale ultime stagioni

    La 9ª giornata di Serie A Enilive 2025/26, disputata in un turno infrasettimanale, ha registrato su DAZN quasi 5 milioni di audience (4.896.392), risultando la giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni e in perfetta continuità con i risultati della stagione 2022/23, quando la 4ª giornata aveva totalizzato 4.897.848 spettatori, in un contesto di sistema di co-esclusive differente. Il dato di quest’anno relativo alla 9ª...
    D
    DAZN
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Halloween su Sky e NOW: da Wicked a The Conjuring, i film e le serie da vedere per una notte di paura

    Quando si parla di notti di Halloween, il cinema diventa il compagno ideale per vivere brividi, risate e un pizzico di magia. Dai cult che hanno fatto la storia fino ai più recenti successi, ecco una selezione di film e saghe imperdibili da vedere ad Halloween su Sky e in streaming su NOW per entrare nel giusto spirito della festa più spaventosa dell’anno.  Per chi cerca un Halloween alternativo, Wicked (2025) di Jon M. Chu, prequel...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • X Factor 2025, Live Show 2 conquista Sky e NOW: share in crescita, record di voti e Arena in delirio

    #XF2025: ascolti record su Sky e NOWboom di voti e interazioni social Immagini concesse da Sky X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand   Secondo Live Show di X Factor 2025 e il tavolo dei giudici è diventato caldissimo: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti nella corsa verso la...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Italia’s Got Talent 2025: finalissima in diretta STASERA su Disney+, finalisti, orario e come votare

    La finale della nuova edizione di Italia's Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, sarà trasmessa in diretta, per la prima volta su Disney+, il 31 ottobre alle 21:15. A contendersi la vittoria e il premio finale, sul palco del Teatro Comunale di Vicenza, si esibiranno live, in un'imperdibile serata ricca di emozioni e talento, i 10 finalisti di Italia's Got Talent: i Baby Dreamers porteranno energia e dolcezza con le loro coreografie hip hop; Alessandro...
    I
    Internet e Tv
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • WICKED su Sky Cinema e NOW: Ariana Grande e Cynthia Erivo nel musical da Oscar in prima TV

    Sky Cinema presenta in prima TV il grande trionfo cinematografico vincitore di due Oscar® e di un Golden Globe WICKED, adattamento musicale dell’omonimo successo di Broadwayche porta sullo schermo la storia mai raccontata delle streghe di Oz, in arrivo venerdì 31 ottobre, alle 21:15 in una doppia versione: su Sky Cinema Uno con le canzoni in lingua originale sottotitolate in italiano e su Sky Cinema Halloween (canale 303), sempre alle 21:15, con le canzoni doppiate...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Riforma della giustizia: Sky TG24 invita Carlo Nordio e Cesare Parodi a un confronto tv

    Nel giorno in cui l’aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere della magistratura, Sky TG24 ha invitato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Cesare Parodi a un confronto televisivo nei suoi studi. L’incontro offrirà un’occasione unica per un dialogo aperto e diretto tra il governo e la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 30 ottobre 2025

  • Sky Collection dal 1 Novembre su Sky e NOW celebra le serie iconiche, da Friends a Il Trono di Spade

    Dalle intramontabili gag anni ‘90 di FRIENDS ai misteri da risolvere de LA SIGNORA IN GIALLO. Dai fantastici e indimenticabili mondi de IL TRONO DI SPADE agli scienziati nerd di THE BIG BANG THEORY. Dai mitici personaggi di ROMANZO CRIMINALE ai loro successori dell’epica GOMORRA. Tutto in un unico canale: tutti i generi, tutte le stagioni, tutto il giorno. A partire dal 1° novembre, arriva su Sky un nuovo canale interamente dedicato alle serie che hanno fatto la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 30 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Sky Sport MotoGP HD - Canale TV

    Domenica 2 Novembre diretta Rai Sport, Roma-Inter Women, Maratona di New York, Basket, Volley

    In vista del weekend, Domenica 2 Dicembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la...
     domenica, 02 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Ocean's Twelve, Domenica 2 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata su Sky e NOW propone un mix di azione, thriller e intrighi. Su Sky Cinema Uno (canale 301) alle 21.15 torna il super cast di Steven Soderbergh con Ocean's Twelve, sequel di Ocean's Eleven, in cui Danny Ocean e la sua banda devono organizzare tre colpi in Europa per restituire i ...
     domenica, 02 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 01 novembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Sabato 1 novembre: tutto lo sport in diretta sulla Rai: rugby, volley, pugilato e rubriche

    In vista del weekend, Sabato 1 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&eg...
     sabato, 01 novembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Novembre 2025 su Sky e NOW: film, serie e show imperdibili in arrivo questo mese

    SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | NOVEMBRE 2025 Le serie in arrivo da vedere, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Novembre 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento!  A novembre le serie TV ci portano dentro palazzi reali, agenzie creative e tribunali carichi di tensione, fino alle strade di un quartiere dove ogni casa può nascondere un segreto. ...
     sabato, 01 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨