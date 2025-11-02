Guida TV Sky Cinema e NOW: Ocean's Twelve, Domenica 2 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata su Sky e NOW propone un mix di azione, thriller e intrighi. Su Sky Cinema Uno (canale 301) alle 21.15 torna il super cast di Steven Soderbergh con Ocean's Twelve, sequel di Ocean's Eleven, in cui Danny Ocean e la sua banda devono organizzare tre colpi in Europa per restituire i soldi del primo colpo, tra colpi di scena, astuzia e glamour internazionale. Su Sky Cinema Due (canale 302), sempre alle 21.15, il biopic J. Edgar di Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio offre il ritratto del leggendario capo dell'FBI, John Edgar Hoover, esplorando la sua lotta personale e professionale contro la criminalità. L'adrenalina prosegue su Sky Cinema Collection (canale 303) con John Wick 4. Keanu Reeves chiude i conti in un viaggio mozzafiato intorno al mondo, affrontando vecchi amici e nuovi nemici, tra inseguimenti e combattimenti spettacolari.

Per le famiglie, su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21.00, Balto e Togo - La leggenda ripercorre la vera storia della corsa per salvare i bambini dall'epidemia di difterite in Alaska nel 1925, con coraggio, determinazione e la forza di un legame speciale tra uomo e cane. L'action su Sky Cinema Action (canale 305) vede protagonista The Fall Guy, thriller con uno stuntman di Hollywood coinvolto in un complotto mentre cerca di riconquistare la sua ex, tra mistero e adrenalina. Su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21.00, Every Breath You Take - Senza respiro racconta il dramma di uno psichiatra (Casey Affleck) la cui vita familiare viene sconvolta dal suicidio di una paziente, in un thriller Sky Original teso e psicologicamente intenso.

Romance e introspezione arrivano su Sky Cinema Romance (canale 307) con Io rimango qui, road movie tratto dal bestseller di Frank Pope, dove Steffi, sedicenne gravemente malata, intraprende un viaggio con Steve, alla ricerca di sé stessa e di libertà. Dramma familiare e riflessione su Sky Cinema Drama (canale 308) con A Good Person, Sky Original con Florence Pugh e Morgan Freeman, in cui una giovane donna cerca di ricostruire la sua vita dopo un incidente, aiutata dall'aspirante suocero. La comicità italiana domina su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Febbre da cavallo - La mandrakata, sequel del cult anni '70 di Carlo Vanzina, con Gigi Proietti ed Enrico Montesano, tra scommesse, truffe e situazioni esilaranti.

Su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21.15, torna Petra con Il Silenzio dei Chiostri, episodio d'apertura della terza stagione. Petra, immersa in un fragile equilibrio domestico, affronta un omicidio e il furto di una reliquia all'interno di un convento, addentrandosi nel mondo dei furti d'arte e nella riservata comunità di suore, scoprendo aspetti inaspettati della propria vita e dei legami umani. Infine, su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21.15, September 5 - La diretta che cambiò la storia racconta con ritmo serrato la copertura mediatica dell'attentato alle Olimpiadi di Monaco 1972, con Peter Sarsgaard e Ben Chaplin, candidato a 1 Oscar e 1 Golden Globe, un dramma giornalistico che tiene alta la tensione fino all'ultimo minuto.





