Formula 1 2024, diretta esclusiva GP Gran Bretagna Sky Sport e NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina. Si chiude la tripletta di gare estiva con un grande classico, il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, una delle cattedrali del motorsport. Silverstone è uno dei “circuiti da piloti” per eccellenza, con varie curve da alta velocità che fanno salire l'adrenalina in un'atmosfera straordinaria resa elettrica dalle migliaia di appassionati che affollano prati e tribune.

La pista. Costruito sul sito di un vecchio aeroporto militare della Royal Air Force, Silverstone è uno dei soli quattro circuiti dell’attuale calendario già presenti nella stagione inaugurale della Formula 1 nel 1950 (gli altri sono Spa-Francorchamps, Monte Carlo e Monza). Nei 74 anni trascorsi da allora, la pista si è evoluta diventando una delle più moderne sedi di Gran Premio, amata sia dai piloti che dai fan. Silverstone ora misura 5.891 metri e presenta 18 curve con due zone DRS che moltiplicano le già non poche opportunità di sorpasso. In particolare, se si riesce a braccare un rivale nelle curve 3, 4 e 5 è possibile aprire il DRS e superare andando alla 6. Anche a Copse – un tempo curva 1 – che i piloti affrontano a oltre 290 km/h, non è più impossibile tentare il sorpasso, mentre è più canonico vederne uno alla staccata in fondo all’Hangar Straight, che arriva dopo le velocissime pieghe di Maggotts e Becketts, uno dei punti più iconici di tutto il mondo dell’automobilismo.

Fattore meteo. Dal sole cocente alla pioggia torrenziale, il Gran Premio di Gran Bretagna nel corso degli anni è andato in scena con le condizioni atmosferiche più diverse, dal caldo soffocante alla pioggia intermittente fino a condizioni invernali di bagnato permanente. I tifosi, così come i membri del team, sanno che ogni giorno nell’andare a Silverstone bisogna mettere nello zaino la giacca da pioggia, non si sa mai…

Programma. Il Gran Premio di Gran Bretagna segue il tradizionale formato del weekend di gara. Le prime due sessioni di prove libere di venerdì si svolgeranno rispettivamente alle ore 12.30 (13.30 CEST) e 16 (17). L’ultima ora in preparazione delle qualifiche sarà alle 11.30 (12.30 CEST), mentre la griglia di partenza sarà definita a partire dalle 15 (16 CEST). Infine il Gran Premio, sulla distanza di 52 giri, prenderà il via domenica alle 15 (16 CEST).

APPUNTAMENTI – Continua il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio Di Gran Bretagna, ultima gara del triple header europeo sul leggendario circuito di Silverstone. Appuntamento giovedì 4 con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato pomeriggio alle 12.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16.. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend di Silverstone in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

F1: IL GP DI GRAN BRETAGNA IN ESCLUSIVA LIVE

SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 4 LUGLIO



Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 5 LUGLIO

Ore 9.35 F3 - Prove Libere

Ore 11: F2 - Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - Prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.05: F3 - Qualifiche

Ore 16: F2 - Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 - Prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.35: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 6 LUGLIO

Ore 10.15: F3 - Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 - Prove libere 3

Ore 13,30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 - Sprint Race

Ore 15.15 Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.40: Porsche Super Cup - Qualifiche

Ore 18.30: Paddock Live Show

DOMENICA 7 LUGLIO

Ore 9.15: F3 - Gara

Ore 10.50: F2 - Gara

Ore 12.50: Porsche Super Cup - Gara

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16: F1 - Gara

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Debriefing

Ore 20: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8

Sabato 6 luglio la giornata culminerà con le preparazioni e le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Gran Bretagna alle 19:15, seguite dagli approfondimenti post-qualifica alle 21:00.

Domenica 7 luglio la giornata si concluderà con la Formula 1, con il pre-gara alle 18:00 e il Gran Premio di Gran Bretagna alle 19:30, seguito dal podio della F1 alle 21:15.

SABATO 6 LUGLIO



ore 19:00 Motori F1 Aspettando il GP Gran Bretagna

ore 19:15 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 19:45 Motori F1 GP Gran Bretagna Qualifiche

ore 21:00 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 7 LUGLIO



ore 18:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 19:30 Motori F1 GP Gran Bretagna Gara

ore 21:15 Motori F1 Podio 2024

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!