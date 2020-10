Sky Sport Diretta Europa League #1, Palinsesto Telecronisti Lazio, Roma, Milan

Con l’andata della prima giornata della fase a gironi, scatta in esclusiva su Sky l’edizione 2020/21 della UEFA Europa League. Ogni giovedì su Sky tutte le partite delle tre squadre italiane in corsa, Lazio, Roma e Milan, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, 18.55 e 21. E su Sky Sport Collection, Diretta Gol, con tutte le 24 partite in programma, da seguire in contemporanea. Alle 18 e alle 23, studi pre e post partita con Leo Di Bello, in compagnia di Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani, Matteo Marani.

Con il pacchetto Sport potrai vedere su Satellite, Digitale Terrestre e Fibra TUTTE le partite di UEFA Europa League delle italiane, per seguire il cammino di Lazio, Roma e Milan nella competizione più dinamica d’Europa e il doppio appuntamento con Diretta Gol. Con il pacchetto Calcio potrai invece su Satellite e Fibra vedere le sfide tra le squadre straniere in onda sul canale Sky Sport Football.

Protagoniste anche tre italiane, che proveranno a riconquistare la competizione europea, sfiorata dall'Inter nella scorsa edizione, e che manca ormai dal lontano 1999, quando a trionfare fu il Parma. Alle 18.55 debutteranno Napoli e Roma, rispettivamente contro AZ Alkmaar e Young Boys, mentre alle ore 21.00 sarà la volta del Milan, impegnato sul campo del Celtic. Il programma completo della prima giornata di Europa League.

L'EUROPA LEAGUE IN CHIARO SU TV8 - Con l’inizio delle coppe europee si rinnova anche quest’anno solo su TV8 (al canale 8 del digitale terrestre o in HD digitando il n. 121 del telecomando Sky o il tasto 8 del bouquet gratuito Tivùsat) l’appuntamento, in diretta e in chiaro per tutti, con l’Europa League, un’esperienza unica con la partita e gli studi live Sky Sport. La prima sfida da non perdere è quella in programma allo Stadio Celtic Park di Glasgow, che vede protagonista il Milan contro gli scozzesi del Celtic Glasgow. L’incontro, valido per il gruppo H, che comprende anche Sparta Praga e Lille va in onda, in diretta e in chiaro, su TV8, giovedì 22 Ottobre, alle ore 21.00.

Pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport 24, alle ore 20.30, con i collegamenti con gli inviati sul posto, le novità sulle formazioni e l’atmosfera degli stadi. In studio, Leo Di Bello con Fayna, che racconterà curiosità e aneddoti su match e personaggi, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani, Matteo Marani. Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, lo studio post-partita, sempre in simulcast con Sky Sport, con le interviste a caldo e i commenti dei giocatori e degli allenatori.

A mezzanotte, Terzo Tempo Europa, il talk show in simulcast con Sky Sport, dedicato alla tre giorni di coppe europee con l’analisi dei temi principali delle sfide di Champions ed Europa League. Spazio ai gol e ai gesti tecnici più belli, alle sorprese e alle dichiarazioni di allenatori e giocatori. A seguire, a mezzanotte e mezza, gli highlight di tutte le partite di Champions League e quelli delle partite che vedono impegnate le due squadre italiane di Europa League, e le loro altre avversarie nei gironi.

1a giornata FASE A GIRONI - LAZIO, ROMA e MILAN LIVE su SKY SPORT

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite, tutte in Super HD e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

Giovedi 22 Ottobre 2020:

Studio - Europa League Show a partire dalle ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Leo Di Bello

In studio: Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani, Matteo Marani

Diretta Gol Europa League ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Europa League

Bayer Leverkusen vs Nizza: Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano CSKA Sofia vs Cluj: Christian Giordano

Christian Giordano Dundalk vs Molde: Gaia Brunelli

Gaia Brunelli Hapole Be'er Sheva vs Slavia Praga: Marco Frisoli

Marco Frisoli Lech Poznan vs Benfica: Geri De Rosa

Geri De Rosa NAPOLI vs AZ Alkmaar : Maurizio Compagnoni

: Maurizio Compagnoni Paok Salonicco vs Omonia Nicosia: Filippo Benincampi

Filippo Benincampi PSV Eindhoven vs Granada: Antonio Nucera

Antonio Nucera Rapid Vienna vs Arsenal: Gianluigi Bagnulo

Gianluigi Bagnulo Rijeka vs Real Sociedad: Daniele Barone

Daniele Barone Standard Liegi vs Rangers Glasgow : Davide Polizzi

: Davide Polizzi Young Boys vs ROMA : Riccardo Gentile

Gruppo F | Napoli vs Az Alkmaar ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - commento Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini

Studio Postpartita dalle 20:50 su Sky Sport 24 Gruppo A | Young Boys vs Roma ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara - commento Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna

Studio Postpartita dalle 20:50 su Sky Sport 24

Gruppo B | Rapid Vienna vs Arsenal ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

Gruppo E | Bayer Leverkusen vs Nizza ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Diretta Gol Europa League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Europa League:

Braga vs AEK Atene: Gianluigi Bagnulo

Gianluigi Bagnulo Celtic Glasgow vs MILAN : Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano Dinamo Zagabria vs Feyenoord: Filippo Benincampi

Filippo Benincampi Hoffenheim vs Stella Rossa B. : Daniele Barone

: Daniele Barone Leicester vs Zorya: Geri De Rosa

Geri De Rosa Ludogorets vs Anversa : Marco Frisoli

: Marco Frisoli Maccabi Tel Aviv vs Qarabag: Gaia Brunelli

Gaia Brunelli Slovan Liberec vs Gent: Christian Giordano

Christian Giordano Sparta Praga vs Lille: Davide Polizzi

Davide Polizzi Tottenham vs Lask: Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni Villarreal vs Sivasspor: Antonio Nucera

Antonio Nucera Wolfsberg vs CSKA Mosca: Riccardo Gentile

Gruppo H | Celtic Glasgow vs MILAN ore 21:00

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT - in HD su Sky 121 e Tivùsat 8)

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - commento Fernando Orsi

Studio Prepartita dalle ore 20:30 su Sky Sport 24 e TV8

Gruppo J | Tottenham vs LASK ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Gruppo G | Leicester vs Zorya ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Luca Boschetto

Gruppo C | Sparta Praga vs Lille ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Lucio Rizzica

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog