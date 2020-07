SkyWeek, il meglio Sky dal 26 Luglio al 1 Agosto 2020

SEGNALAZIONI SKY DAL 26 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2020

DOWNTON ABBEY

Lunedì 27 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Maggie Smith, Hugh Bonneville, Imelda Staunton e gli altri personaggi della celebre serie televisiva sono riuniti nel film, sequel delle sei stagioni. Yorkshire, 1927. Nell’aristocratica dimora della famiglia Crawley, al cui comando ora sono la primogenita Mary e il cognato Tom Branson, verranno in visita il re Giorgio V e sua moglie Mary. Tutta Downton Abbey si mobilita per accogliere degnamente i coniugi reali. Disponibile on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

DOMENICA 26 LUGLIO

THE LODGE

Domenica 26 luglio alle 21.00 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW TV

I registi del sorprendente Goodnight Mommy tornano a indagare la follia e l’orrore che può nascere tra i personaggi e lo spazio circostante. Mia e Aiden hanno da poco perso la mamma, morta suicida, e ora vivono col padre Richard. L’uomo, con l’intento di farli socializzare con la giovane fidanzata Grace, organizza una vacanza in una casa isolata nei boschi. Quando Richard è richiamato in città per un’emergenza, Mia, Aiden e Grace sono costretti a convivere in una casa carica di misteri.

LUNEDÌ 27 LUGLIO

LA GUERRA DEI VACCINI

Lunedì 27 luglio alle 21.50 su History

History racconta la storia contemporanea con un grande special al mese all’interno del ciclo History Now. Dal terrore seminato dai miliziani dell’ISIS alla crisi della Nord Corea, passando attraverso i mutamenti della finanza mondiale e le battaglie sui diritti umani: la storia si sta facendo ogni giorno, e le grandi storie di oggi muteranno il futuro di tutti noi. Questo mese per il ciclo History Now: LA GUERRA DEI VACCINI. Esiste una minaccia crescente e potenzialmente catastrofica per il futuro della salute pubblica: il movimento NO VAX. Venti anni fa, l'ex medico britannico Andrew Wakefield dichiarò fraudolentemente che i vaccini erano pericolosi e dannosi, ponendo le basi su cui si sarebbe costriuta la cospirazione considerata dai più la più̀ pericolosa sulla Terra. La guerra dei vaccini indaga su come si è diffuso il messaggio "anti-vax" e l'ideologia politica che lo circonda. Gli scienziati hanno lavorato instancabilmente per decenni per confutare il messaggio, ma nell'era di Internet e degli anti-esperti, anti-scienza e della disinformazione mutante, la cospirazione potrebbe diffondersi più rapidamente delle malattie stesse.

100% HENRY DANGER – POP UP CHANNEL

Dal 27 al 29 luglio su Nickelodeon +1

Nickelodeon celebra il grande finale della serie Henry Danger con un weekend molto speciale. Lunedi 27, Martedì 28 e Mercoledì 29 Luglio Nickelodeon +1 (Sky Canale 606) si trasforma e diventa “100% Henry Danger” un canale pop up fantastico che trasmetterà tutte le ultime stagioni di Henry Danger, tutti gli speciali e in anteprima esclusiva gli episodi finali della serie ormai cult tra i ragazzi!

MARTEDÌ 28 LUGLIO

IL LADRO DI GIORNI

Martedì 28 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Il rapporto ritrovato tra padre e figlio in un film con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio. Salvo vive da sette anni con gli zii e i cugini da quando suo padre Vincenzo era stato arrestato. Uscito di prigione, Vincenzo reclama il figlio e decide di portarlo con sé in un viaggio, per trasportare un carico importante, da Torino a Bari.

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO

I VILLEGGIANTI

Mercoledì 29 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Valeria Bruni Tedeschi è dietro e davanti la macchina da presa in un film con Pierre Arditi, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Anna raggiunge la figlia per alcuni giorni di vacanza in una villa sulla riviera francese, che sembra fuori dal tempo e isolato dal resto del mondo. In mezzo ai familiari, agli amici e al personale di servizio, la donna deve riuscire a gestire la recente fine del suo matrimonio e la preparazione del suo prossimo film.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO

HELLBOY

Giovedì 30 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

David Harbour e Milla Jovovich in un nuovo capitolo dedicato al personaggio dei fumetti creato da Mike Mignola. Il supereroe demoniaco, che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano, è chiamato in Inghilterra. Qui scoprirà le sue origini e dovrà affrontare la Regina di Sangue, un’antica strega resuscitata dal passato e assetata di vendetta contro l’umanità.

BUON COMPLEANNO RICHARD LINKLATER

Giovedì 30 luglio dalle 15.40 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW TV

Per i 60 anni del regista, sceneggiatore e produttore statunitense Richard Linklater, giovedì 30 luglio Sky Cinema Comedy propone due suoi film dalle 15.40: la commedia ambientata in un liceo degli anni 70 LA VITA È UN SOGNO con Matthew McConaughey e Ben Affleck; e la commedia di formazione sul passaggio all'età adulta TUTTI VOGLIONO QUALCOSA.

VENERDÌ 31 LUGLIO

MIGLIORI NEMICI

Venerdì 31 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Sam Rockwell e Taraji P. Henson (Il diritto di contare) in un’incredibile storia vera a sfondo razziale. Carolina del Nord, 1971. Ann Atwater, una schietta attivista per i diritti civili afroamericana, e C.P. Ellis, il leader del Ku Klux Klan locale, si ritrovano nello stesso comitato nato per decidere il futuro delle scuole di Durham sul tema di segregazione razziale. Gli eventi che scaturiscono da questo confronto, cambiano le loro vite per sempre.

SABATO 1° AGOSTO

SKY CINEMA COLLECTION - WESTERN

Da sabato 1° a venerdì 14 agosto su Sky Cinema Collection, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV

Da sabato 1 a venerdì 14 agosto, Sky Cinema Collection porta lo spettatore a fare una lunga cavalcata attraverso i paesaggi, gli archetipi e le declinazioni del genere più celebrato da Hollywood, il western, con oltre 50 titoli. Si inizia con un omaggio ai grandi classici nel primo weekend (sabato 1 e domenica 2 agosto) in cui, oltre alla saga completa de I magnifici sette, si segnalano altri immortali capolavori come IL FIUME ROSSO, VERA CRUZ, IO SONO VALDEZ e IL GRANDE PAESE. Il secondo weekend (sabato 8 e domenica 9 agosto) è invece dedicato a una scoppiettante maratona di western all’italiana o spaghetti western dove, oltre alla Trilogia del dollaro firmata da Sergio Leone, proponiamo le regie di altri maestri del genere tra cui Sergio Corbucci (IL MERCENARIO, JOHNNY ORO) e Sergio Sollima (LA RESA DEI CONTI, FACCIA A FACCIA), la cui creatività ha segnatamente influenzato lo stile di grandi registi contemporanei come Quentin Tarantino, che porge loro un dichiarato omaggio in THE EIGHTFUL EIGHT. Non mancano i grandi western crepuscolari, in cui gli eroi si umanizzano, i contorni del mito si sfocano e compaiono le contraddizioni. Sono i capolavori dei grandi registi degli anni 70 come I CAVALIERI DALLE LUNGHE OMBRE di Walter Hill, MISSOURI di Arhur Penn, ARRIVA UN CAVALIERE LIBERO E SELVAGGIO di A. J. Pakula fino al pluripremiato BALLA COI LUPI di Kevin Costner. Infine, a dimostrazione di quanto il genere sia ancora in piena salute, gli ultimi grandi successi contemporanei, tra cui oltre al già citato Tarantino, proponiamo I FRATELLI SISTER con Joaquin Phoenix, JANE GOT A GUN con Natalie Portman e l’atipico LO STRANIERO DELLA VALLE OSCURA, un eurowestern ambientato sulle alpi austriache.

LA NASCITA DI MTV

Sabato 1° agosto alle 21.00 su Blaze

1° agosto 1981 il mondo della musica e della tv stava per cambiare per sempre. Non solo, questi due mondi apparentemente distanti stavano per unirsi in un fenomeno unico destinato a influenzare gli anni successivi. Di cosa stiamo parlando? Della nascita di Mtv. a 39 anni dalla sua nascita, Blaze ricorda uno dei fenomeni televisivi più cult che siano mai esistiti. un canale che ha finalmente dato voce alla musica a 360 gradi. La nascita di Mtv è lo special che ripercorrerà la storia più cool, pop e musicale che sia mai esistita, raccontandoci i retroscena, i preparativi del più grande fenomeno di tutti i tempi. Un racconto veritiero, affascinante, pieno di musica ed emozioni! siete pronti a cantare a squarciagola?

BARENBOIM A MILANO

Sabato 1° agosto alle 22.10 su laF

laF celebra e omaggia Daniel Barenboim ripercorrendo le sue esperienze da direttore musicale alla Scala, in questo film-doc firmato da Amerigo Daveri. In un mix vitale di video e immagini di repertorio, fotografie e confessioni, il direttore d’orchestra argentino-israeliano si racconta, in una vita offerta alla Musica. Un ritratto che mette in luce la sua ricerca e la sua professionalità e che si intreccia con la forza artistica e la storia della Scala. La Scala si sta avvicinando ai suoi primi 245 anni: scopriamo insieme una delle figure più importanti nella sua ultima decade.

FAMILIES OF THE MAFIA

Da sabato 1° agosto alle 20.20 su MTV

La nuova serie di MTV families of the mafia si concentrerà sulle storie di quattro genitori appartenenti a famiglie mafiose che vogliono che i loro figli vivano lontani della mafia.