Guida TV Sky e NOW 23 - 29 Giugno: Bellezza Addio, Il Piacere è tutto mio

GUIDA TV SKY / NOW | 23 - 29 GIUGNO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La programmazione di Sky e in streaming su NOW si arricchisce con nuove e entusiasmanti proposte. Mercoledì 26 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, sarà disponibile anche on demand il film "Il piacere è tutto mio". In questa commedia romantica, Emma Thompson recita al fianco di Daryl McCormack. La trama segue Nancy Stokes, una insegnante in pensione che, insoddisfatta della sua vita sessuale dopo la morte del marito, decide di esplorare nuovi orizzonti con l'aiuto di Leo Grande, un accompagnatore specializzato in terapia sessuale. Tuttavia, aprirsi completamente a uno sconosciuto si rivela una sfida non indifferente.

Venerdì 28 giugno, a partire dalle 19.10, Sky Cinema Due e in streaming su NOW celebrano l'anniversario dei Moti di Stonewall con una speciale Collezione LGBTQ+. La programmazione comprende quattro film: "The Danish Girl", con Alicia Vikander ed Eddie Redmayne, che narra la storia del pittore transgender Einar Weneger; "Le fate ignoranti" di Ferzan Özpetek, con Margherita Buy e Stefano Accorsi; "La vita di Adele", vincitrice della Palma d’oro a Cannes, con Léa Seydoux; e "Matthias et Maxime" di Xavier Dolan, che esplora i legami affettivi tra i protagonisti.

Sabato 29 giugno alle 21.15, su Sky Arte e in streaming su NOW, sarà trasmesso il documentario "Bellezza addio". Questo lavoro celebra la vita del poeta italiano Dario Bellezza, morto di AIDS nel 1996. Bellezza, noto come "il nostro poeta maledetto", è stato uno dei primi scrittori apertamente omosessuali in Italia e ha lasciato un'impronta indelebile nella letteratura italiana, frequentando grandi autori come Sandro Penna, Alberto Moravia ed Elsa Morante, e lavorando come segretario personale di Pier Paolo Pasolini.

Sempre sabato 29 giugno alle 21.15, su Sky Documentaries ei n streaming su NOW, sarà disponibile "Greg LeMond: The Last Rider". Questo documentario racconta la straordinaria storia di Greg LeMond e la sua vittoria nel Tour de France del 1989. Considerato uno dei migliori ciclisti di tutti i tempi, LeMond è l'unico statunitense ad aver vinto il Tour per tre edizioni. La sua carriera è stata segnata da sfide incredibili, inclusa la ripresa dopo un grave incidente di caccia nel 1987.

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO

IL PIACERE È TUTTO MIO

Mercoledì 26 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una brillante Emma Thompson divide la scena con Daryl McCormack in una commedia romantica sulla “sex positivity”. Nancy Stokes, insegnante in pensione, ha finalmente deciso: è tempo di svelare i tanti misteri che il sesso ancora le riserva, dopo la morte del marito che non l’ha mai soddisfatta pienamente. Per questo ha fissato appuntamento per una sessione con Leo Grande, accompagnatore, intrattenitore e terapeuta del sesso che promette di darle ciò che non ha mai avuto. Ma mettersi a nudo di fronte a uno sconosciuto non sarà poi così facile.

VENERDÌ 28 GIUGNO

COLLEZIONE LGBTQ+

Venerdì 28 giugno dalle 19.10, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In concomitanza con l’anniversario dei Moti di Stonewall, avvenuti nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969, Sky Cinema Due si unisce al coro di sensibilizzazione che celebra l’orgoglio LGBTQIA+ con 4 film in programmazione dalle 19.10: THE DANISH GIRL, il biopic con Alicia Vikander, vincitrice dell’Oscar®, sul pittore transgender Einar Weneger, interpretato da Eddie Redmayne; il film da 4 Nastri d’argento di Ferzan Özpetek LE FATE IGNORANTI con Margherita Buy e Stefano Accorsi; l’intensa pellicola con Léa Seydoux LA VITA DI ADELE, Palma d’oro a Cannes; e la pellicola sui rapporti affettivi MATTHIAS ET MAXIME di Xavier Dolan.

SABATO 29 GIUGNO

BELLEZZA ADDIO

Sabato 29 giugno alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del Prime Month, un documentario che celebra la vita di Dario Bellezza, poeta italiano morto di Aids il 31 marzo 1996. Primo scrittore dichiaratamente omosessuale in Italia, Bellezza è stato a lungo definito “il nostro poeta maledetto”. Nella sua vita turbolenta ha frequentato i più grandi autori della letteratura italiana del suo tempo, tra cui Sandro Penna, Alberto Moravia ed Elsa Morante, ed è stato segretario personale di Pier Paolo Pasolini, che l’ha lanciato nel mondo della letteratura. Il racconto di una vita vissuta tra la tragedia e la tenacia, finita nel silenzio della malattia.

GREG LEMOND: THE LAST RIDER

Sabato 29 giugno alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del Tour de France 2024, l’incredibile storia di Greg LeMond e della sua vittoria nella leggendaria edizione del 1989, con materiali inediti e interviste esclusive. Considerato uno dei ciclisti migliori di tutti i tempi, primo e unico statunitense ad aver vinto il Tour (per ben tre edizioni), per poter coronare il suo sogno LeMond ha dovuto superare moltissime sfide: non ultima, ricominciare a correre dopo essere stato ferito al petto in una battuta di caccia nel 1987.