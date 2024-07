Guida TV Sky e NOW 7 - 13 Luglio: Pare Parecchio Parigi, Caracas, The Golden Boy

GUIDA TV SKY / NOW | 7 - 13 LUGLIO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La programmazione di Sky e in streaming su NOW si arricchisce con nuove e entusiasmanti proposte. Domenica 7 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda "Emily". Diretto da Frances O’Connor, questo biopic racconta la giovinezza della poetessa Emily Brontë, interpretata da Emma Mackey. Ambientato nello Yorkshire, il film esplora le difficoltà vissute dalle sorelle Brontë sotto la guida del loro padre, un reverendo severo. Charlotte e Emily tentano entrambe la carriera di insegnante, ma Emily viene rispedita a casa per la sua scarsa capacità di relazionarsi. L'arrivo di un nuovo pastore nella loro parrocchia sconvolge gli equilibri familiari, portando Emily a scrivere "Cime tempestose". Il film è disponibile anche in 4K.

Lunedì 8 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, sarà trasmesso "Pare Parecchio Parigi". Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta questa commedia basata su eventi reali, con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. La storia segue tre fratelli, Bernardo, Ivana e Giovanna, che si riuniscono dopo cinque anni di distanza a causa di un attacco cardiaco del padre. Decidono di realizzare il suo ultimo desiderio di fare un viaggio a Parigi, ma, vista la sua condizione, lo caricano su un camper e fingono di essere diretti verso la capitale francese. Il film sarà trasmesso anche su Sky Cinema Comedy alle 21:45.

Sempre lunedì 8 luglio, alle 22:55 in esclusiva su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, inizia "Undercover – Agenti sotto copertura". Questo programma racconta le vite pericolose degli agenti di polizia sotto copertura che si infiltrano nelle reti criminali, stringendo rapporti di convenienza e amicizia con i criminali stessi. Attraverso interviste e registrazioni delle loro operazioni, lo spettatore scoprirà il coraggio di questi eroi anonimi che rischiano la vita per garantire la sicurezza di tutti.

Martedì 9 luglio alle 21:00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda "Mean Girls". Questo adattamento cinematografico del musical di Broadway, basato sul famoso film del 2004 con Lindsay Lohan e Rachel McAdams, vede la partecipazione di Jon Hamm e Tina Fey. La storia segue Cady Heron, una ragazza cresciuta in Kenya che si trasferisce negli USA e si trova ad affrontare la complessa dinamica sociale del liceo, dominato dalle Plastic, un gruppo di ragazze popolari.

Giovedì 11 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, sarà trasmesso "Caracas". Diretto da Marco D’Amore e basato sul romanzo "Napoli Ferrovia" di Ermanno Rea, il film vede protagonisti lo stesso D’Amore e Toni Servillo. La storia segue Giordano Fonte, uno scrittore napoletano che ritorna a Napoli dopo molti anni e si trova in una città che non riconosce più. Accanto a lui c'è Caracas, un uomo di estrema destra che sta per convertirsi all'Islam, alla ricerca di una verità esistenziale. Il film sarà trasmesso anche su Sky Cinema Drama alle 21:45 e disponibile in 4K.

Venerdì 12 luglio alle 21:15 in esclusiva su Sky Documentaries ein streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta "The Golden Boy: Oscar De La Hoya". Questo documentario in due episodi racconta la vita di Oscar De La Hoya, il campione di boxe noto per il suo oro olimpico e la sua fama sia dentro che fuori dal ring. La serie esplora anche le lotte personali dell'atleta, celate dietro la sua immagine pubblica.

Sabato 13 luglio alle 21:00 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda "Doggy Style". Questa commedia irriverente vede protagonisti un gruppo di cani e Will Forte. Reggie, un border terrier ingenuo e ottimista, viene abbandonato dal suo padrone Doug e inizia una nuova vita da randagio. Con l'aiuto di altri cani, Reggie scopre la libertà e pianifica la sua vendetta contro Doug.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 7 LUGLIO

EMILY

Domenica 7 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’attrice Frances O’Connor (A.I. - Intelligenza artificiale) esordisce alla regia con il biopic che ripercorre la giovinezza della poetessa e scrittrice Emily Brontë, interpretata da Emma Mackey. Le tre sorelle Brontë vivono in una comunità isolata dello Yorkshire, sotto l’egida del padre, un severo reverendo protestante. Charlotte accantona il suo talento per la scrittura per diventare insegnante e così fa anche Emily, che però viene rimandata a casa perché poco incline a relazionarsi con gli altri. L’arrivo nella loro parrocchia di un nuovo Pastore sconvolgerà ulteriormente gli equilibri domestici, ma porterà anche Emily a diventare l’autrice di Cime tempestose. Disponibile on demand anche in 4K.

LUNEDÌ 8 LUGLIO

PARE PARECCHIO PARIGI

Lunedì 8 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia, ispirata a fatti realmente accaduti, che nel cast vede Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Bernardo, Ivana e Giovanna sono tre fratelli che non si frequentano da 5 anni. Quando il padre ha un attacco cardiaco si ritrovano e, vista la delicata situazione dell’uomo, decidono di realizzare il suo ultimo desiderio: fare un viaggio a Parigi con i figli. L’uomo chiaramente non è in condizioni per affrontare uno spostamento del genere, così i tre lo caricano sul camper fingendo di essere in rotta per la capitale francese. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy.

UNDERCOVER – AGENTI SOTTO COPERTURA

Da lunedì 8 luglio alle 22.55, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In totale solitudine, immersi nelle profondità del mondo criminale, gli agenti di polizia sotto copertura sono i protagonisti di alcune tra le missioni più pericolose alle quali un poliziotto possa essere assegnato: infiltrarsi tra i criminali, tessendo rapporti di convenienza e amicizia con loro. Undercover - Agenti sotto copertura è il racconto di queste vite al limite e delle loro operazioni estreme: interviste agli agenti sotto copertura e registrazioni video e audio dalle loro vere operazioni svelano come questi anonimi eroi si infiltrino in gang e reti criminali, rischiando la vita all’insaputa di ogni amico o parente, per garantire la sicurezza di tutti noi.

MARTEDÌ 9 LUGLIO

MEAN GIRLS

Martedì 9 luglio alle 21.00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Broadway, a sua volta tratto dal “cult movie” del 2004 con Lindsay Lohan e Rachel McAdams. Nel cast troviamo anche Jon Hamm e Tina Fey, che ha curato anche la sceneggiatura. Cady Heron è un’adolescente genuina, cresciuta in Kenya dalla madre ricercatrice che l’ha istruita in casa. Ora che si è trasferita negli USA, riesce a frequentare un normale liceo, ma nessuno l’aveva preparata alla popolazione fatta di cricche rivali: gli atleti, i nerd e soprattutto le Plastic, tre ragazze popolari capitanate da Regina George.

GIOVEDÌ 11 LUGLIO

CARACAS

Giovedì 11 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Marco D’Amore, attraverso il romanzo di Ermanno Rea “Napoli Ferrovia”, torna a raccontare la sua città in un film che lo vede protagonista accanto a Toni Servillo. Giordano Fonte è uno scrittore napoletano che si aggira in una Napoli che inghiotte e terrorizza ma allo stesso tempo affascina, una città che non riconosce più dopo esservi tornato dopo molti anni. Ma non è solo. Con lui c’è Caracas, un uomo che milita nell’estrema destra e che sta per convertirsi all’Islam, alla ricerca di una verità sull’esistenza che non sa trovare. Giordano canta l’amore impossibile tra Caracas e Yasmina attraversando una città dove tutti sperano di non perdersi, di salvarsi. Tutti, anche Caracas e Giordano, sognano di poter aprire gli occhi dopo un incubo e scorgere, dopo il buio della notte, una giornata piena di luce. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama. Disponibile on demand anche in 4K.

VENERDÌ 12 LUGLIO

THE GOLDEN BOY: OSCAR DE LA HOYA

Da venerdì 12 luglio alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un documentario Sky Exclusive in due episodi sulla storia dell’uomo soprannominato The Golden Boy. Oscar De La Hoya è stato fin da giovanissimo un campione di Boxe, vincitore di molti titoli, tra cui un oro olimpico, celebrato come un eroe e un punto di riferimento dalla comunità messicano-statunitense di Los Angeles. Bello, carismatico ed eclettico, la sua fama è cresciuta vertiginosamente in poco tempo rendendolo una superstar fuori e dentro il ring. L’apparenza, però, nasconde un uomo che lotta per tenere a bada i suoi demoni.

SABATO 13 LUGLIO

DOGGY STYLE

Sabato 13 luglio alle 21.00, su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Commedia dalla comicità scorretta che vede protagonista un gruppo di cani e Will Forte. Reggie, un border terrier ingenuo e ottimista, è convinto di aver il miglior padrone del mondo, Doug, che in realtà è un odioso scansafatiche. Dopo innumerevoli tentativi di abbandonare Reggie, che tornava sempre da lui, Doug riesce a lasciarlo in una grande città e far perdere le sue tracce. Per il cagnolino è l’inizio della vita da randagio, ma anche del viaggio che lo riporterà al suo mondo, finalmente cambiato e deciso a vendicarsi. Con lui, a insegnargli una nuova vita all’insegna della libertà, una variegata compagnia di randagi.