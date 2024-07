Guida TV Sky e NOW 21 - 27 Luglio: Blue Beetle, Dream Team, La Sala Professori

GUIDA TV SKY / NOW | 21 - 27 LUGLIO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La programmazione di Sky e in streaming su NOW si arricchisce con nuove e entusiasmanti proposte. Domenica 21 luglio, alle 21:15, su Sky Investigation e in streaming su NOW, debutta la seconda stagione di "FBI: International". Questo episodio ci riporta a seguire le avventure dell’International Fly Team, una divisione dell’FBI con sede a Budapest, dedicata a gestire i crimini che coinvolgono cittadini statunitensi in tutto il mondo. La squadra, guidata da Scott Forrester, affronterà ventidue nuovi casi e cercherà di neutralizzare le minacce che incombono sugli americani all’estero. La serie sarà disponibile anche on demand.

Sempre domenica 21 luglio, alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, è il turno di "Finalmente l’Alba". Diretta da Saverio Costanzo, questa pellicola vede protagoniste Lily James e Rebecca Antonaci e rende omaggio alla Cinecittà degli anni '50. Presentato in concorso al Festival di Venezia 2023, il film segue Mimosa, una diciottenne che arriva a Roma con la sorella per i provini di un kolossal americano e viene inaspettatamente scelta per un ruolo minore. Attraverso la sua interazione con la star del film, Josephine Esperanto, Mimosa si immerge in una notte brava tra attori hollywoodiani e faccendieri. Il film sarà trasmesso anche su Sky Cinema Drama alle 21:45 e disponibile in 4K.

Lunedì 22 luglio, alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, arriva "Blue Beetle". Il film segna il debutto sul grande schermo del supereroe latino-americano della DC Comics, con Susan Sarandon nel cast. La storia segue Jaime Reyes, che dopo aver trovato un artefatto alieno, riceve un’armatura senziente con superpoteri straordinari. Tuttavia, deve affrontare la ricca e senza scrupoli Victoria Kord, che desidera l’armatura a tutti i costi. Il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Giovedì 25 luglio, alle 21:15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, arriva "La Sala Professori", candidato agli Oscar® 2024 come miglior film internazionale. Carla Nowak, nuova insegnante di matematica e educazione fisica in una seconda media, decide di scoprire il colpevole di un furto e di interrompere le pratiche di interrogatorio degli studenti innocenti. La sua iniziativa provoca una serie di eventi inaspettati, mettendo in luce le complesse dinamiche scolastiche.

Venerdì 26 luglio, alle 21:15, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, debutta "Dream Team", una docuserie di cinque episodi che esplora la creazione e il trionfo della squadra di basket più leggendaria di tutti i tempi: il Dream Team del 1992. Composto da icone come Magic Johnson, Charles Barkley e Michael Jordan, il team ha dominato le Olimpiadi di Barcellona e trasformato la NBA in una potenza economica e culturale. La serie analizza come questo gruppo di talenti abbia affascinato i fan e lasciato un'impronta indelebile nella storia del basket.

DOMENICA 21 LUGLIO

FBI: INTERNATIONAL – SECONDA STAGIONE

Da domenica 21 luglio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torniamo a seguire le vicende dell’International Fly Team, divisione dell’FBI con sede a Budapest che tratta i crimini che coinvolgono i cittadini statunitensi sparsi per il mondo. La squadra guidata da Scott Forrester lavorerà su ventidue nuovi casi, cercando di neutralizzare le minacce che incombono sugli americani all’estero.

FINALMENTE L’ALBA

Domenica 21 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Saverio Costanzo dirige Lily James e Rebecca Antonaci in un film omaggio alla Cinecittà degli anni 50, presentato in concorso al Festival di Venezia 2023. La diciottenne Mimosa si reca a Roma con la sorella per partecipare ai provini delle comparse di un kolossal americano e, a sorpresa, viene scelta per un ruolo minore. La star del film, Josephine Esperanto, prende a cuore l’innocenza della ragazza e la sua estraneità a quel mondo di finzione, e trascina Mimosa con sé in una notte brava attraverso i luoghi della “dolce vita”, fra attori hollywoodiani e faccendieri che ronzano attorno al microcosmo del cinema. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama, disponibile on demand anche in 4K.

LUNEDÌ 22 LUGLIO

BLUE BEETLE

Lunedì 22 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Film che segna il debutto sul grande schermo del supereroe latino-americano della DC Comics, che vede la partecipazione di Susan Sarandon. Dopo la laurea Jaime torna dalla famiglia e scopre che sono sul lastrico. Trova quindi un lavoro umile presso il resort gestito da Victoria Kord, una ricca donna senza scrupoli. Il ragazzo ottiene presto l’attenzione della giovane Jenny Kord, in conflitto con la zia al punto di rubare un prezioso campione di laboratorio, che finirà proprio nelle mani di Jaime. L’oggetto si rivela un artefatto alieno grazie al quale lui acquisisce un’armatura senziente dagli impressionanti superpoteri, ma ora si ritrova anche perseguitato da Victoria, che vuole l’armatura a tutti i costi. Disponibile on demand anche in 4K.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

LA SALA PROFESSORI

Giovedì 25 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Pellicola candidata agli Oscar® 2024 come miglior film internazionale. Carla Nowak è la nuova insegnante di matematica e di educazione fisica di una seconda media. Quando si verifica un caso di furto da parte di un alunno, la donna decide di scoprire il responsabile e interrompere la prassi degli interrogatori ai danni di studenti innocenti, liberandoli dall’ombra del pregiudizio che grava su di loro. Ma la sua iniziativa, messa in atto con le migliori intenzioni, finisce per innescare una reazione a catena che sfocia proprio là dove Nowak non avrebbe mai voluto.

VENERDÌ 26 LUGLIO

DREAM TEAM

Da venerdì 26 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una docuserie di cinque episodi sulla creazione e il trionfo della squadra di basket più leggendaria di tutti i tempi: il Dream Team statunitense del 1992, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Barcellona. Una formazione di campioni, con icone del calibro di Magic Johnson, Charles Barkley e Michael Jordan, che ha dominato la competizione incantando i fan e rimanendo ancora oggi indimenticabile. Una generazione di talenti che ha trasforma la NBA in una potenza economica e culturale.