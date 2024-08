Agosto 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | AGOSTO 2024



Le serie TV ultime uscite da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky ma anche i programmi TV e i talent show in esclusiva da non perdere nel mese di Agosto 2024! ( e in streaming su NOW ).

Anche per il mese di agosto, Sky ha in serbo nuove serie con storie intense e personaggi memorabili che ci terranno compagnia anche durante questo mese estivo. Per prima cosa da non perdere l’attesissimo finale di stagione di House of the Dragon. L’episodio finale è in programma il 5 agosto 2024. Per chi non ha ancora visto la seconda stagione, quale momento migliore per recuperare? Tra le nuove uscite del mese di agosto su Sky troviamo La costa del crimine, una serie Sky Orginal ambientata negli anni '80. I Lord, una famiglia di gangster del sud di Londra, si trasferiscono sulla Costa del Sol per ricostruire la propria reputazione. Tuttavia, invece di concentrarsi sui loro rivali, perdono tempo a lottare tra loro. Non si rendono conto che il loro nemico più letale è una giovane donna assetata di vendetta e dal grilletto facile, pronta a sposare il loro figlio più giovane. Disponibile dal 16 agosto in esclusiva.

Per tutti gli appassionati di medical drama arriva la seconda stagione di RFDS – Medici dal cielo dal 5 agosto in esclusiva. Questa serie ci porta dentro la bellezza, la brutalità e l'isolamento dell'entroterra australiano. Appena un anno dopo che Eliza ha lasciato Broken Hill, molte cose sono cambiate, e la determinata squadra del RFDS South East affronta alcune delle sfide più rischiose mai incontrate, sia in aria che a terra, tra di loro e dentro sé stessi. Tra le novità di agosto 2024 anche la seconda stagione della serie Signora Volpe. Sylvia Fox (Emilia Fox), sperando di godersi la campagna italiana mentre inizia una nuova vita lontano dalla sua precedente carriera come agente segreto britannico di alto rango, si ritrova costretta a tornare in azione a causa di una serie di crimini nella sua comunità locale. La serie sarà disponibile dal 22 agosto in esclusiva.

Tra i film più attesi ad agosto 2024 su Sky c'è Priscilla, diretto da Sofia Coppola, che porta sul grande schermo l’autobiografia della moglie di Elvis Presley. Cailee Spaeny, che per questo ruolo ha ottenuto la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2023, interpreta Priscilla Beaulieu, mentre Jacob Elordi veste i panni del Re del Rock. La storia inizia quando l'adolescente Priscilla incontra Elvis Presley a una festa: lui è già una superstar, ma si rivela a lei come un uomo diverso. Dal 26 agosto in esclusiva. Per gli amanti del genere horror, The Nun 2torna con un nuovo capitolo. Ambientato nella Tarascon del 1956, il film vede Suor Irene (Taissa Farmiga) affrontare nuovamente il demone che aveva sconfitto anni prima. Dopo misteriose morti di preti e suore, diventa chiaro che il demone è tornato. Disponibile dal 7 agosto.

Gli appassionati di thriller ad agosto non possono perdere il film To Catch a Killer – L'uomo che odiava tutti. Shailene Woodley e Ben Mendelsohn sono i protagonisti di questa pellicola diretta da Damián Szifrón. La storia segue Eleanor, una giovane agente di polizia, reclutata dall’investigatore capo dell’FBI per catturare un killer che ha compiuto una strage a Baltimora. Dal 5 agosto. Tra i film in uscita ad agosto 2024 troviamo ancheLa terra promessa, un dramma storico presentato al Festival di Venezia 2023, con Mads Mikkelsen. Ambientato nel 1775, il film racconta la storia del capitano Ludvig von Kahlen, che tenta di rendere coltivabile una vasta area di brughiera danese, sfidando un nobile latifondista privo di scrupoli. Disponibile dal 12 agosto.Gli amanti dei thriller psicologici apprezzeranno Mindcage – Mente criminale, con John Malkovich, Martin Lawrence e Melissa Roxburgh – disponibile dal 19 agosto. I detective Jake Doyle e Mary Kelly sono sulle tracce di un assassino che replica gli omicidi del serial killer Lefevre, ora incarcerato. Mary si rivolge a Lefevre per chiedere aiuto nelle indagini, in cambio della commutazione della sua pena di morte. Infine, dal 24 al 30 agosto,da non perdere Sky Cinema Collection – Il Signore degli Anelli: La Trilogia. Un'occasione imperdibile per rivivere le epiche avventure della saga campione di incassi diretta da Peter Jackson e basata sui romanzi di J. R. R. Tolkien, premiata con 17 Oscar®.

La programmazione di agosto 2024 su Sky prevede anche programmi TV amati dal pubblico che ci terranno incollati allo schermo. Prosegue la ventiduesima stagione di Hell’s Kitchen USAcon Chef Gordon Ramsay, dove diciotto chef da tutta l'America competono per impressionare il leggendario chef e realizzare il sogno di lavorare per lui. Episodio finale in programma il 19 agosto. Inoltre, dal 26 agosto arriva la prima parte della terza stagione di Alessandro Borghese - Celebrity Chef. Due vip appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo si sfidano ai fornelli nel ruolo di chef, cercando di conquistare il titolo con il miglior menù degustazione di tre portate. A supportare le star ci sarà Alessandro Borghese, che ospita la competizione nel suo ristorante "Alessandro Borghese - Il Lusso della Semplicità," mettendo a disposizione la sua brigata composta da due sous chef e due addetti alla sala. I piatti saranno giudicati dai clienti del ristorante e dai giudici: Riccardo Monco, primo chef dell'Enoteca Pinchiorri (ristorante tre stelle Michelin), e l'attrice e conduttrice Marisa Laurito.

Tra le ultime uscite di agosto 2024, non mancano i documentari. Partiamo con Gaga Chromatica Ball disponibile dal 28 agosto. Lady Gaga, l’artista vincitrice di Grammy e Oscar, incanta 52.000 fan con un concerto monumentale allo Stadio Dodger di Los Angeles, esibendo le sue iconiche performance durante il Chromatica Ball Tour 2022. Il documentario Il caso O.J. Simpson ripercorre invece uno dei casi di cronaca che ha scioccato il mondo. Più di 50 intervistati, tra esperti e parenti di Nicole, ci guideranno in una rilettura della sua vita e della tragica fine per mano di O.J. Simpson. A distanza di 30 anni dal duplice omicidio, video inediti dell'archivio privato della famiglia Brown mostreranno i dettagli scioccanti e sconosciuti del tormentato matrimonio tra Nicole e O.J. Simpson, un crescendo di violenza e abusi che ha alimentato un rapporto sfociato nel sangue, generando una vera e propria ossessione sul pubblico televisivo. Disponibile dal 27 agosto in esclusiva. Semidei, invece, è un documentario che ripercorre mezzo secolo di storia raccontando le due statue bronzee meglio conservate al mondo, i misteriosi guerrieri che riemersero dal mare di Riace nel 1972, dopo duemila anni passati sott’acqua. Interviste e documenti inediti, testimonianze dirette e il racconto di un presente in tumulto sono il cuore di questo viaggio. I Bronzi di Riace rappresentano il nostro passato ma incarnano anche i desideri di futuro, di pace e di bellezza che animano da sempre il genere umano. Disponibile dal 16 agosto. Isole Selvagge, invece, ci accompagna in un viaggio straordinario fra mare, terra e cielo alla scoperta di sei ecosistemi unici. La docuserie esplora infatti gli ecosistemi di sei diverse isole: viaggeremo tra l’Isola di Baffin e l’Isola di Vancouver in Canada e i paradisi tropicali del Borneo, dello Sri Lanka e dell’australiana K’Gari, per arrivare alle isole del delta del fiume Okavango in Botswana. Dal 23 agosto in esclusiva.

Gli amanti dei documentari sportivi, ad agosto non devono invece perdere Un altro calcio – Bologna in Champions che narra la parabola ascendente di Thiago Motta, allenatore del Bologna, che è riuscito a riportare la squadra tra le grandi del calcio europeo dopo un quarto di secolo. Il documentario racconta le sfide, dalle liti negli spogliatoi con gli ultras al suo arrivo nel settembre 2022, fino all'impresa compiuta grazie a un nuovo stile di gioco e una gestione innovativa del gruppo. Disponibile dal 24 agosto.

Le novità ad agosto non mancano su Sky: un mix avvincente di serie, film e show per tutti i gusti!

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

SKY ATLANTIC

A TOWN CALLED MALICE

Da venerdì 16 agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una serie Sky Original ambientata negli anni '80. I Lord, una famiglia di gangster del sud di Londra si trasferisce in Costa del Sol per ricostruire la propria reputazione, ma invece di concentrarsi sui loro rivali perdono tempo a lottare tra loro. Ciò di cui non si rendono conto è che il loro nemico più letale è davanti ai loro occhi: una giovane donna assetata di vendetta e dal grilletto facile, che sta per sposare il loro figlio più giovane...

SKY SERIE

RFDS – MEDICI DAL CIELO – SECONDA STAGIONE

Da lunedì 5 agosto alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna il Medical Drama ambientato nel selvaggio 'outback' australiano, sulle vite, le imprese e le ambizioni dei dottori in forze alla Royal Flying Doctor Service. Appena un anno dopo che Eliza ha lasciato Broken Hill, molte cose sono cambiate, con le vite al RFDS South East che progrediscono a un ritmo rapido. Il determinato team affronta alcune delle sfide più rischiose mai affrontate - in aria, sulla terra, tra di loro e dentro se stessi.

SKY INVESTIGATION

SIGNORA VOLPE – SECONDA STAGIONE

Da giovedì 22 agosto alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

A seguito della prima stagione, la serie investigativa ritorna con nuovi episodi. Sylvia Fox (Emilia Fox) sperava di godersi la campagna italiana mentre iniziava una nuova vita lontano dalla sua precedente carriera come agente segreto britannico di alto rango. Tuttavia, una serie di crimini nella sua comunità locale la costringe a uscire dalla pensione e tornare a fare ciò che sa fare meglio.

SKY CINEMA

Nel mese di agosto, il palinsesto televisivo offre una selezione di film in prima visione che abbracciano una vasta gamma di generi e tematiche, garantendo così una scelta adatta a tutti i gusti.

Il 5 agosto, su Cinema Uno, verrà trasmesso "To Catch a Killer - L'Uomo Che Odia Tutti," un thriller misterioso del 2023 distribuito da Bim. Il film segue un detective e un profiler che, unendo le forze, cercano di catturare un serial killer astuto e spietato, mentre l'indagine si intreccia con i loro demoni personali e professionali. Il 7 agosto, sempre su Suspense, sarà la volta di "The Nun II," un horror/thriller del 2023 distribuito da Warner. Ambientato dopo gli eventi del primo film, "The Nun II" esplora nuovi orri mentre la suora combatte contro una presenza malefica che minaccia di scatenare il caos e la distruzione in un convento isolato. Il 9 agosto, Cinema Due presenterà "Patagonia," un drammatico del 2023 distribuito da Vision. La storia ruota attorno a due esploratori che si avventurano nella remota Patagonia, confrontandosi con la loro solitudine e i conflitti interiori mentre scoprono la bellezza e la crudeltà della natura selvaggia.

Il 12 agosto, su Cinema Uno, sarà trasmesso "La Terra Promessa," un drammatico storico del 2023 distribuito da Movies Inspired. Il film narra le lotte e le speranze di un gruppo di pionieri che si stabiliscono in una terra promessa, affrontando sfide economiche, sociali e personali per costruire una nuova vita. Il 15 agosto, Cinema Uno offrirà "God Is a Bullet," un film del 2023 che mescola azione e thriller. La trama segue un detective che, dopo aver visto la sua vita distrutta da una banda di narcotrafficanti, intraprende una missione vendicativa per abbattere il capo della banda e rivelare i segreti che circondano il suo passato oscuro. Il 18 agosto, su Cinema Uno, verrà trasmesso "Eravamo Bambini," un drammatico/thriller del 2024 distribuito da Europictures. Il film esplora le complesse dinamiche di un gruppo di amici d'infanzia che, dopo anni di separazione, si ritrovano e si confrontano con eventi traumatici del passato che hanno segnato le loro vite.

Il 19 agosto, Cinema Uno presenterà "Mindcage - Mente Criminale," un thriller/crimine del 2022 distribuito da Notorious. La storia segue un detective e uno psicologo che collaborano per catturare un serial killer che si ispira a opere d'arte per le sue atrocità, portando a una caccia al colpevole con risvolti inquietanti. Il 22 agosto, su Cinema Uno, sarà trasmesso "Non Così Vicino," una commedia/drammatica del 2022 distribuita da Sony. Il film racconta la storia di due estranei che, dopo un incontro fortuito, sviluppano una strana amicizia e imparano a scoprire il vero significato della connessione umana e della solidarietà. Il 25 agosto, Cinema Due presenterà "Il Punto di Rugiada," un drammatico del 2023 distribuito da Fandango. Questo film segue la vita di un uomo che, dopo una tragedia personale, cerca di ritrovare la speranza e il significato attraverso relazioni complesse e scelte difficili.

Infine, il 26 agosto, su Cinema Uno, sarà trasmesso "Priscilla," un biografico/drammatico del 2023 distribuito da Vision. Il film racconta la vita di Priscilla Presley, offrendo uno sguardo intimo sulla sua relazione con Elvis Presley e le sfide personali e pubbliche che ha affrontato. Il mese si concluderà il 28 agosto su Cinema Due con "La Verità Secondo Maureen K.," un drammatico/thriller del 2022 distribuito da I Wonder. La trama segue una giornalista investigativa che, durante una ricerca su un caso di corruzione politica, scopre verità sconvolgenti che mettono a rischio la sua vita e la sua carriera.

Lun 5 AGO - CINEMA UNO : TO CATCH A KILLER - L'UOMO CHE ODIAVA TUTTI [Bim, 2023] - 1aTv Mistero/Thriller

[Bim, 2023] Mistero/Thriller Mer 7 AGO - SUSPENSE : THE NUN II [Warner, 2023] - 1aTv Horror/Thriller

[Warner, 2023] Horror/Thriller Ven 9 AGO - CINEMA DUE : PATAGONIA [Vision, 2023] - 1aTv Drammatico

[Vision, 2023] Drammatico Lun 12 AGO - CINEMA UNO : LA TERRA PROMESSA [Movies Inspired, 2023] - 1aTv Drammatico/Storico

[Movies Inspired, 2023] Drammatico/Storico Gio 15 AGO - CINEMA UNO : GOD IS A BULLET [2023] - 1aTv Azione/Thriller

[2023] Azione/Thriller Dom 18 AGO - CINEMA UNO : ERAVAMO BAMBINI [Europictures, 2024] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Europictures, 2024] Drammatico/Thriller Lun 19 AGO - CINEMA UNO : MINDCAGE - MENTE CRIMINALE [Notorious, 2022] - 1aTv Crimine/Thriller

[Notorious, 2022] Crimine/Thriller Gio 22 AGO - CINEMA UNO : NON COSI' VICINO [Sony, 2022] - 1aTv Sky Commedia/Drammatico

[Sony, 2022] Commedia/Drammatico Dom 25 AGO - CINEMA DUE : IL PUNTO DI RUGIADA [Fandango, 2023] - 1aTv Drammatico

[Fandango, 2023] Drammatico Lun 26 AGO - CINEMA UNO : PRISCILLA [Vision, 2023] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Vision, 2023] Biografico/Drammatico Mer 28 AGO - CINEMA DUE : LA VERITA' SECONDO MAUREEN K. [I Wonder, 2022] - 1aTv Drammatico/Thriller

SKY CINEMA COLLECTION – FILM DA LEONI

Sky Cinema Due, da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre in prima e seconda serata

Collezione FILM DA LEONI - In occasione dell’81. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che si svolge dal 28 agosto al 7 settembre, Sky Cinema Due propone una programmazione composta da 18 film premiati nelle precedenti edizioni, tra cui la prima visione prevista a settembre GREEN BORDER (Premio Speciale della Giuria 2023). Inoltre, altri due titoli aprono il ciclo mercoledì 28: la prima visione LA VERITÀ SECONDO MAUREEN K. con Isabelle Huppert, Presidente della Giuria 2024, e THE WAY BACK diretto da Peter Weir che quest’anno riceve il Leone d’oro alla carrie All’interno della rassegna sono da non perdere i film italiani: IO CAPITANO, l’odissea contemporanea firmata Matteo Garrone, Leone d’argento 2023 per la regia a Matteo Garrone, e interpretata da Seydou Sarr che aveva ottenuto il Premio Marcello Mastroianni; le pellicole di Emanuele Crialese NUOVOMONDO, Leone d’argento 2006, e TERRAFERMA, Premio Speciale della Giuria a Venezia 2011; la storia grottesca È STATO IL FIGLIO diretto da Daniele Ciprì, premiato per il Miglior contributo tecnico 2012, e interpretato da Toni Servillo e Fabrizio Falco, vincitore del Premio Marcello Mastroianni; il viaggio nel cuore della ‘ndrangheta ANIME NERE, che aveva ottenuto il Premio Pasinetti 2014; la crisi del comunismo secondo Nanni Moretti PALOMBELLA ROSSA, Premio Filmcritica 1989; la storia ispirata alla vita del regista Claudio Noce, PADRENOSTRO con Pierfrancesco Favino, anche lui vincitore della Coppa Volpi nel 2020; e la pellicola che ha fatto ottenere al regista Luca Guadagnino il Leone d’argento 2023, BONES AND ALL con la vincitrice del Premio Mastroianni 2023 Taylor Russell, Timothée Chalamet e Mark Rylance. Tra i film stranieri invece sono previsti: PRISCILLA (in prima visione lunedì 26 alle 21.15 su Sky Cinema Uno), in cui Sofia Coppola porta sul grande schermo l’autobiografia della moglie di Elvis Presley, interpretata da Cailee Spaeny che per questo ruolo ha ottenuto la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2023; STILL LIFE, vincitore del Premio Orizzonti 2013 per la migliore regia a Uberto Pasolini; il film di Darren Aronofsky, Leone d’oro a Venezia 2008, THE WRESTLER con Mickey Rourke; PIETÀ, il dramma di Kim Ki-duk, vincitore del Leone d’oro 2012; e la crime story HOLLYWOODLAND, Coppa Volpi migliore interpretazione maschile a Ben Affleck. E ancora: PHILOMENA con Judi Dench (miglior sceneggiatura 2013); THE MASTER (Leone d’argento 2012 a Paul Thomas Anderson e Coppa Volpi a Joaquin Phoenix); L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD (Coppa Volpi 2007 a Brad Pitt); MARE DENTRO (Leone d’argento 2004 e Coppa Volpi a Javier Bardem).

SKY CINEMA COLLECTION – SKY CINEMA WESTERN

Sky Cinema Collection, da sabato 27 luglio a venerdì 2 agosto

Collezione - Da sabato 27 luglio a venerdì 2 agosto Sky Cinema Collection porta lo spettatore a fare una lunga cavalcata attraverso i paesaggi, gli archetipi e le declinazioni del genere più celebrato da Hollywood con oltre 20 titoli. Tra i film in programmazione sono da citare i classici del genere, come i capolavori del maestro Sergio Leone: C’ERA UNA VOLTA IL WEST con Henry Fonda e Claudia Cardinale, GIÙ LA TESTA con James Coburn e Rod Steiger e IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO con Lee Van Cleef ed Eli Wallach. Sono inoltre da non perdere: lo spaghetti western di Tonino Valerii IL MIO NOME È NESSUNO con Terence Hill e Henry Fonda; le pellicole dirette e interpretate da Clint Eastwood: IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, ambientato durante la Guerra di Secessione; e il vincitore di 4 Oscar® GLI SPIETATI con Gene Hackman, Morgan Freeman e Richard Harris; DJANGO, il western all’italiana di Sergio Corbucci, con protagonista Franco Nero, da cui trae ispirazione il regista Quentin Tarantino per il film vincitore di 2 Oscar® e 2 Golden Globe, DJANGO UNCHAINED con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio, previsto in programmazione. Infine, citiamo i più recenti: THE HATEFUL EIGHT, l’altro capolavoro western di Tarantino, premiato agli Oscar® per la colonna sonora di Ennio Morricone, con un grande cast capitanato da Samuel L. Jackson e Kurt Russell; NELLA VALLE DELLA VIOLENZA con Ethan Hawke e John Travolta; e L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD con Casey Affleck e Brad Pitt, vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Venezia.

SKY CINEMA COLLECTION – I DELITTI DEL BARLUME

Sky Cinema Collection, da sabato 3 a venerdì 16 agosto

Collezione I DELITTI DEL BARLUME già disponibile on demand - Da sabato 3 a venerdì 16 agosto tornano Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi, diretti da Roan Johnson, nelle 11 stagioni per un totale di 24 film, liberamente ispirati al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi, una produzione Sky Original prodotta da Sky Italia in coproduzione con Palomar. Pronti quindi a trascorrere le vacanze a Pineta in compagnia dell’arguto barista-detective Massimo (Filippo Timi), del puntiglioso commissario Vittoria Fusco (Lucia Mascino), della fidata cameriera Tiziana (Enrica Guidi) e dei simpatici pensionati detective Pilade, Gino, Emo e Aldo. Questi i titoli nell’ordine: IL RE DEI GIOCHI, LA CARTA PIÙ ALTA, LA TOMBOLA DEI TROIAI, LA BRISCOLA IN CINQUE, IL TELEFONO SENZA FILI, AZIONE E REAZIONE, ARIA DI MARE, LA LOGGIA DEL CINGHIALE, UN DUE TRE STELLA!, BATTAGLIA NAVALE, IL BATTESIMO DI AMPELIO, HASTA PRONTO VIVIANI, DONNE CON LE PALLE, RITORNO A PINETA, MARE FORZA QUATTRO, TANA LIBERA TUTTI, COMPRO ORO, A BOCCE FERME, INDOVINA CHI?, RESORT PARADISO, E ALLORA ZUMBA!, IL POZZO DEI DESIDERI, LA GIRATA, e infine SOPRA LA PANCA.

SKY CINEMA COLLECTION – BRUCE WILLIS MANIA

Sky Cinema Collection, da sabato 17 a venerdì 23 agosto

Collezione BRUCE WILLIS disponibile on demand dal 17 agosto - Da sabato 17 a venerdì 23 agosto la star hollywoodiana Bruce Willis brilla su Sky Cinema Collection, con 17 film che lo vedono protagonista. Tra i titoli in programmazione sono da non perdere: il visionario fanta-action di Terry Gilliam L’ESERCITO DELLE 12 SCIMMIE con Brad Pitt e Madeleine Stowe; la commedia romantica diretta da Wes Anderson MOONRISE KINGDOM – UNA FUGA D’AMORE con Edward Norton, Tilda Swinton e Bill Murray; e il capolavoro di Quentin Tarantino, premiato con 1 Oscar®, 1 Golden Globe, e la Palma d’Oro a Cannes, PULP FICTION, in cui recita a fianco di John Travolta, Uma Thurman e Samuel L. Jackson. Non possono mancare poi i film d’azione come FIRST KILL con Hayden Christensen; la trilogia in cui veste i panni del detective James Knight: DETECTIVE KNIGHT – LA NOTTE DEL GIUDIZIO, DETECTIVE KNIGHT – GIORNI DI FUOCO, DETECTIVE KNIGHT – FINE DEI GIOCHI; il film di guerra con Monica Bellucci L’ULTIMA ALBA; e lo scanzonato C’ERA UNA VOLTA A LOS ANGELES con Jason Momoa e John Goodman. Infine, sono da citare i thriller come il remake del classico degli anni 70 IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE di Eli Roth; IMPATTO IMMINENTE con Sarah Jessica Parker; e MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS - CACCIA AL SERIAL KILLER con Megan Fox ed Emile Hirsch.

SKY CINEMA COLLECTION – TRILOGIA DEGLI ANELLI

Sky Cinema Collection, da sabato 24 a venerdì 30 agosto

Collezione TRILOGIA DEGLI ANELLI disponibile on demand dal 24 agosto - Da sabato 24 a venerdì 30 agosto Sky Cinema Collection ospita i 3 film della saga campione d’incassi premiata agli Oscar® con ben 17 statuette, che si basa sui romanzi fantasy di J. R. R. Tolkien ed è diretta da Peter Jackson. Per la prima volta su Sky e NOW sarà disponibile anche la versione estesa dei film. La celebre saga, uscita nelle sale cinematografiche tra il 2001 e il 2003 con quasi 3 miliardi di dollari al box office, segue le vicende di Frodo, un giovane hobbit che intraprende un lungo viaggio ricco di peripezie per raggiungere il Monte Fato e distruggere l’Anello del Potere di Sauron, che, per le sue doti sovrannaturali, ha creato uno scompenso negli equilibri politici nella Terra di Mezzo. Nei ruoli principali troviamo: Elijah Wood che interpreta il protagonista Frodo Baggins; Sean Astin è Samvise Gamgee, fedele amico e compagno di avventure di Frodo; Ian McKellen è Gandalf, un saggio stregone che affida all’hobbit l’arduo compito di distruggere l’Anello e lo assiste nella sua avventura; mentre Christopher Lee è Saruman un potente stregone che ha tradito i suoi simili per unirsi all’esercito oscuro di Sauron e impossessarsi dell’Anello. Inoltre, troviamo un cast stellare in altri ruoli di spicco: Viggo Mortensen interpreta Aragorn, il legittimo erede al trono di Gondor, Andy Serkis è Gollum (Smeagol), una creatura orripilante deviata dal potere malefico dell’Anello; Orlando Bloom veste i panni del principe degli elfi, Legolas; infine, Liv Tyler e Cate Blanchett sono rispettivamente gli elfi Arwen e Galadriel. In IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LA COMPAGNIA DELL’ANELLO, film che esordì nelle sale nel 2001 ottenendo oltre 800 milioni di dollari nel mondo e 4 Oscar®, scopriamo le origini dell’Anello del Potere e seguiamo Frodo, accompagnato da un eterogeneo gruppo di aiutanti, nella prima parte del suo viaggio verso il Monte Fato. Nel sequel del 2002 IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LE DUE TORRI, che guadagnò quasi un miliardo di dollari nel mondo e 1 Oscar®, il protagonista continua la sua avventura insieme a Sam e Gollum, mentre il resto della compagnia è costretto ad affrontare l’esercito di orchi di Saruman in una sanguinosa battaglia. Il terzo e ultimo capitolo della saga IL SIGNORE DEGLI ANELLI – IL RITORNO DEL RE uscì nel 2003 con un guadagno di oltre 1 miliardo di dollari nel mondo e ottenendo 11 Oscar®, eguagliando Ben-Hur e Titanic. Qui Aragorn rivendica il trono di Gondor e dichiara guerra Sauron, per facilitare l’arrivo di Frodo al Monte Fato.

SKY CINEMA COLLECTION – KEANU REEVES MANIA

Sky Cinema Collection, da sabato 31 agosto a venerdì 6 settembre

Collezione KEANU REEVES disponible on demand dal 31 agosto - In occasione del compleanno di Keanu Reeves, che compie 60 anni il 2 settembre, da sabato 31 agosto a venerdì 6 settembre Sky Cinema Collection dedica 7 giorni di programmazione con 13 imperdibili titoli della filmografia dell’attore. Per celebrare il 60° compleanno dell’attore, lunedì 2 settembre, è prevista una maratona dedicata alla saga thriller che lo vede nei panni di un vendicativo killer: JOHN WICK con Willem Dafoe, JOHN WICK – CAPITOLO 2 con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini, JOHN WICK 3 – PARABELLUM con Halle Berry e Ian McShane, e l’ultimo capitolo JOHN WICK 4 con Donnie Yen. Tra gli altri titoli disponibili, sono da segnalare: il thriller soprannaturale L’AVVOCATO DEL DIAVOLO con Al Pacino e Charlize Theron; il fantahorror tratto dal fumetto “Hellblazer”, CONSTANTINE con Rachel Weisz e Shia LaBeouf; il cult della regista premio Oscar® Kathryn Bigelow, POINT BREAK – PUNTO DI ROTTURA con Patrick Swayze; l’action intriso dalla mitologia giapponese, 47 RONIN; e il suo esordio alla regia MAN OF TAI CHI con Tiger Chen. Infine, non possono mancare i primi tre film della saga di fantascienza firmata da Lilly e Lana Wachowski, in cui interpreta il ruolo del mitico Neo a fianco di Laurence Fishburne e Carrie-Ann Moss: MATRIX, MATRIX RELOADED e MATRIX REVOLUTIONS.

SKY UNO

CELEBRITY CHEF – TERZA STAGIONE

Da venerdì 26 agosto alle 19.00, su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nuovi vip, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si sfidano ai fornelli, a colpi di mestoli e cucchiai, nelle nuove puntate di Alessandro Borghese Celebrity Chef. Durante la gara ciascuna celebrity deve presentare il suo miglior menù degustazione. Rinnovato il format del programma, con chef Alessandro Borghese che non è più solo padrone di casa, ma anche giudice, aggiungendo i suoi voti a quelli di Marisa Laurito e Riccardo Monco. In questa nuova stagione ciascun giudice ha a disposizione 6 stelle, 3 nere e 3 bianche, per premiare ogni celebrity su una scala da 0 a 3. I commensali in sala votano, invece, a maggioranza: alla celebrity che ha cucinato meglio va una stella. Chi riceve più stelle al termine della cena conquista l’ambito titolo di Celebrity Chef della serata.

SKY DOCUMENTARIES

RICKY HATTON – UNA FURIA SUL RING

Venerdì 23 agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un documentario Sky Original su uno dei pugili più amati in Gran Bretagna e nel mondo intero – Ricky 'The Hitman' Hatton. Con un accesso senza precedenti allo stesso Hatton e filmati d'archivio mai visti prima, il doc segue il suo viaggio dalla tenuta di Hattersley vicino a Manchester fino a Las Vegas offrendo uno spaccato emozionante della vita di una figura sportiva controversa e straordinaria.

UN ALTRO CALCIO – BOLOGNA IN CHAMPIONS

Sabato 24 agosto alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dalle liti negli spogliatoi con gli ultras al suo arrivo, nel settembre ‘22, all’impresa di riportare il Bologna tra le grandi del calcio europeo dopo un quarto secolo. Il racconto della parabola ascendente di Thiago Motta, allenatore e personaggio anomalo e atipico – ancor più di quanto lo fosse stato da giocatore – capace di imporre uno stile di gioco e un calcio nuovo, sia nella tattica che nella gestione del gruppo, sovvertendo dogmi, gerarchie e resistenze.

SKY ARTE

SEMIDEI

Venerdì 16 agosto alle 21,15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Semidei è un documentario che ripercorre mezzo secolo di storia raccontando le due statue bronzee meglio conservate al mondo, i due misteriosi guerrieri che riemersero dal mare di Riace nel 1972, dopo duemila anni passati sott’acqua. Interviste e documenti inediti, testimonianze dirette e il racconto di un presente in tumulto sono il cuore di questo viaggio. I Bronzi di Riace rappresentano il nostro passato ma, come ogni cosa smarrita e poi ritrovata, incarnano anche i desideri di futuro, di pace e di bellezza che animano da sempre il genere umano.

SICILIAN GODS

Giovedì 8 agosto alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nelle antiche terre della Sicilia, un mondo intriso di mito e spiritualità, sorgono le figure dei Santi: superuomini che hanno agito come ponti tra l’umano e il divino. In questa terra antica, dove le diverse comunità si abbracciano intorno alle iconiche figure dei Santi, si celebrano 13 riti, una fusione di sacro e profano nata dalla contaminazione tra culture diverse. Questi rituali, talvolta caricaturali nelle loro manifestazioni esterne, sono intrisi di fede e di un profondo senso di appartenenza, rappresentando un legame indissolubile tra passato e presente.

SKY CRIME

PLAYBOY – MORTE DI UNA CONIGLIETTA

Domenica 25 agosto alle 22.00, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Negli anni '70, il Playboy Club di Londra era il simbolo del glamour, della ricchezza e dello status, attirando star di Hollywood, politici e persino figure del crimine organizzato londinese. Tuttavia, dietro le luci sfavillanti, si nascondeva un mondo a tinte fosche che ha fatto da teatro per uno dei cold case più enigmatici che la storia britannica ricordi: l’omicidio della coniglietta Eve Stratford del Playboy Club.

IL CASO O.J. SIMPSON

Da martedì 27 agosto alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una docuserie in quattro episodi, a distanza di 30 anni dal duplice omicidio che ha scioccato il mondo, più di 50 intervistati tra esperti e parenti di Nicole ci guideranno in una rilettura della sua vita e della tragica fine per mano di O.J Simpson. Video inediti dell'archivio privato della famiglia Brown ci mostreranno i dettagli scioccanti e sconosciuti del tormentato matrimonio tra Nicole e O.J. Simpson, un crescendo di violenza e abusi che ha alimentato un rapporto sfociato nel sangue che ha generato una vera e propria ossessione sul pubblico televisivo.

SKY NATURE

ISOLE SELVAGGE

Da venerdì 23 agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In questa docuserie in sei episodi esploriamo gli ecosistemi unici di sei diverse isole: viaggeremo tra l’Isola di Baffin e l’Isola di Vancouver in Canada e i paradisi tropicali del Borneo, dello Sri Lanka e dell’australiana K’Gari, per arrivare alle isole del delta del fiume Okavango in Botswana.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive