Guida TV Sky e NOW 4 - 10 Agosto: The Nun II, Patagonia, RFDS – Medici dal Cielo

GUIDA TV SKY / NOW | 4 - 10 AGOSTO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

LUNEDÌ 5 AGOSTO

RFDS – MEDICI DAL CIELO – SECONDA STAGIONE

Da lunedì 5 agosto alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna il Medical Drama ambientato nel selvaggio 'outback' australiano, sulle vite, le imprese e le ambizioni dei dottori in forze alla Royal Flying Doctor Service. Appena un anno dopo che Eliza ha lasciato Broken Hill, molte cose sono cambiate, con le vite al RFDS South East che progrediscono a un ritmo rapido. Il determinato team affronta alcune delle sfide più rischiose mai affrontate - in aria, sulla terra, tra di loro e dentro se stessi.

TO CATCH A KILLER – L’UOMO CHE ODIAVA TUTTI

Lunedì 5 agosto alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Shailene Woodley e Ben Mendelsohn in un thriller investigativo diretto da Damián Szifrón (Storie pazzesche). A Baltimora un killer ha compiuto una strage con un fucile di precisione. Così Eleanor, una giovane agente di polizia, viene reclutata dall’investigatore capo dell’FBI per aiutare nelle indagini. Inizia così una caccia all’uomo senza precedenti.

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

THE NUN II

Mercoledì 7 agosto alle 21.00, su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo il notevole successo di pubblico del primo film, arriva un nuovo capitolo horror con Taissa Farmiga dagli ottimi incassi. Tarascon, Francia, 1956. Un sacerdote muore in circostanze tanto terribili quanto misteriose davanti agli occhi del suo chierichetto. Suor Irene, ancora turbata dalla lotta contro il demone avvenuta pochi anni prima, vive adesso serenamente in un convento, ma riceve la visita di un prelato perché, oltre a quella a Tarascon, ci sono state altre strane morti di preti e suore. È chiaro che il demone è tornato.

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

SICILIAN GODS

Giovedì 8 agosto alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nelle antiche terre della Sicilia, in un mondo intriso di mito e spiritualità, sorgono le figure dei Santi: superuomini che hanno agito come ponti tra l’umano e il divino. In questa terra antica, dove le diverse comunità si abbracciano intorno alle iconiche figure dei Santi, si celebrano 13 riti, una fusione di sacro e profano nata dalla contaminazione tra culture diverse. Questi rituali, talvolta caricaturali nelle loro manifestazioni esterne, sono intrisi di fede e di un profondo senso di appartenenza, rappresentando un legame indissolubile tra passato e presente.

VENERDÌ 9 AGOSTO

PATAGONIA

Venerdì 9 agosto alle 21.00, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’esordio alla regia in un lungometraggio di Simone Bozzelli è un dramma psicologico focalizzato sui due protagonisti. Yuri ha 20 anni e, nonostante ciò, viene trattato come un bambino dalle zie con cui vive in un paesino sulla costa adriatica. Un giorno, alla festa di un cuginetto, conosce l’animatore Agostino e in Yuri scatta un forte interesse per lo stile di vita del ragazzo, facendogli desiderare la sua stessa libertà. Così scappa di casa…