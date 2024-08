Guida TV Sky e NOW 18 - 24 Agosto: Un Altro Calcio - Bologna in Champions League

GUIDA TV SKY / NOW | 18 - 24 AGOSTO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 19 agosto, alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, debutta "MINDCAGE – MENTE CRIMINALE". In questo thriller psicologico, John Malkovich, in una delle sue interpretazioni più inquietanti, è affiancato da Martin Lawrence e Melissa Roxburgh (Manifest). I detective Jake Doyle e Mary Kelly si trovano a fronteggiare un assassino che emula i cruenti omicidi del serial killer Lefevre, noto come l'Artista per la sua abilità nel disegno. Per catturare il misterioso criminale, Mary decide di rivolgersi a Lefevre, offrendo in cambio di trasformare la sua pena di morte in ergastolo. Inizia così una caccia all’uomo dai risvolti imprevisti. Il film sarà disponibile anche on demand e in 4K.

Venerdì 23 agosto, alle 21:15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming su NOW, debutta "ISOLE SELVAGGE". Questa docuserie di sei episodi ci porterà a scoprire gli ecosistemi unici di sei isole diverse: dall'Isola di Baffin e l'Isola di Vancouver in Canada, ai paradisi tropicali del Borneo, dello Sri Lanka e dell’australiana K’Gari, fino alle isole del delta del fiume Okavango in Botswana. La serie sarà disponibile anche on demand.

Sabato 24 agosto, alle 22:45, su Sky Documentaries e in streaming su NOW debutta "UN ALTRO CALCIO – BOLOGNA IN CHAMPIONS". Questo documentario segue la parabola ascendente di Thiago Motta, l’allenatore che ha riportato il Bologna tra le grandi del calcio europeo dopo un quarto di secolo. Attraverso le liti negli spogliatoi e le sue innovative scelte tattiche e di gestione del gruppo, il film racconta come Motta abbia rivoluzionato il calcio e portato il Bologna alla UEFA Champions League. Il documentario sarà disponibile anche on demand. In attesa delle grandi notti europee, la UEFA Champions League tornerà il 17 settembre con un nuovo formato e cinque squadre italiane in campo. Sky trasmetterà in esclusiva ben 185 delle 203 partite della massima competizione europea per ogni stagione fino al 2027 e, grazie a Diretta Gol, anche tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Conference League.

