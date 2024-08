Guida TV Sky e NOW 25 - 31 Agosto: Il Caso O.J. Simpson, Priscilla, Borghese Celebrity Chef

GUIDA TV SKY / NOW | 25 - 31 AGOSTO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 25 agosto, alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, puoi immergerti in "Il Punto di Rugiada", un film diretto da Marco Risi che narra la storia di due giovani in cerca di redenzione, Carlo e Manuel, costretti a confrontarsi con le proprie azioni e a trovare un nuovo senso nelle loro vite mentre scontano la loro pena in una casa di riposo per anziani. Subito dopo, alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su NOW, "Playboy – Morte di una Coniglietta" ti porta negli oscuri retroscena del glamour degli anni '70 a Londra, con il misterioso omicidio di Eve Stratford come fulcro di questo intrigante cold case.

Lunedì 26 agosto, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, sarà la volta di "Priscilla", il film di Sofia Coppola che esplora la vita di Priscilla Beaulieu Presley, svelando il lato nascosto della sua relazione con Elvis Presley. Questo racconto intimo e drammatico, premiato al Festival di Venezia 2023, è un must per chi ama le storie biografiche. Nella stessa serata, per chi è appassionato di cucina e competizioni, alle 19.00 su Sky Uno e in streaming su NOW parte la terza stagione di "Celebrity Chef", dove nuove celebrità si sfideranno in cucina sotto l'occhio attento di Alessandro Borghese e degli altri giudici.

Martedì 27 agosto, alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su NOW, inizia "Il Caso O.J. Simpson", una docuserie che ripercorre uno dei casi più discussi degli anni '90, con testimonianze e video inediti che gettano nuova luce sulla tragica vicenda.

Infine, mercoledì 28 agosto, alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, "La Verità secondo Maureen K." ti terrà col fiato sospeso con il suo thriller basato su fatti reali, dove Isabelle Huppert interpreta una rappresentante sindacale che si trova improvvisamente al centro di una tempesta di sospetti e accuse.

DOMENICA 25 AGOSTO

IL PUNTO DI RUGIADA

Domenica 25 agosto alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Due ragazzi in cerca di redenzione in un film di Marco Risi. Carlo trascorre una serata con gli amici in cui beve parecchio e si mette alla guida, provocando un grave incidente. Manuel invece è un giovane spacciatore. Appartengono a mondi diversi, ma entrambi devono scontare una condanna a un anno di lavori sociali presso una casa di riposo per anziani, dove Carlo e Manuel dovranno trovare il modo di relazionarsi con ognuno di loro, imparando anche qualcosa su se stessi.

PLAYBOY – MORTE DI UNA CONIGLIETTA

Domenica 25 agosto alle 22.00, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Negli anni '70, il Playboy Club di Londra era il simbolo del glamour, della ricchezza e dello status, attirando star di Hollywood, politici e persino figure del crimine organizzato londinese. Tuttavia, dietro le luci sfavillanti, si nascondeva un mondo a tinte fosche che ha fatto da teatro per uno dei cold case più enigmatici che la storia britannica ricordi: l’omicidio della coniglietta Eve Stratford del Playboy Club.

LUNEDÌ 26 AGOSTO

PRISCILLA

Lunedì 26 agosto alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sofia Coppola porta sul grande schermo l’autobiografia della moglie di Elvis Presley, interpretata da Cailee Spaeny che per questo ruolo ha ottenuto la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2023. Al suo fianco, nei panni del Re del Rock, troviamo Jacob Elordi. Quando l’adolescente Priscilla Beaulieu incontra Elvis Presley a una festa, lui è già una superstar del rock’n’roll, ma si rivela a lei come un uomo completamente diverso e tra i due è colpo di fulmine. Priscilla sembra vivere un sogno ma, dentro la tenuta da sogno a Graceland, lei vive il lato nascosto di un grande mito americano. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Romance, disponibile on demand anche in 4K.

CELEBRITY CHEF – TERZA STAGIONE

Da venerdì 26 agosto alle 19.00, su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nuovi vip, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si sfidano ai fornelli, a colpi di mestoli e cucchiai, nelle nuove puntate di Alessandro Borghese Celebrity Chef. Durante la gara ciascuna celebrity deve presentare il suo miglior menù degustazione. Rinnovato il format del programma, con chef Alessandro Borghese che non è più solo padrone di casa, ma anche giudice, aggiungendo i suoi voti a quelli di Marisa Laurito e Riccardo Monco. In questa nuova stagione ciascun giudice ha a disposizione 6 stelle, 3 nere e 3 bianche, per premiare ogni celebrity su una scala da 0 a 3. I commensali in sala votano, invece, a maggioranza: alla celebrity che ha cucinato meglio va una stella. Chi riceve più stelle al termine della cena conquista l’ambito titolo di Celebrity Chef della serata.

MARTEDÌ 27 AGOSTO

IL CASO O.J. SIMPSON

Da martedì 27 agosto alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una docuserie in quattro episodi, a distanza di 30 anni dal duplice omicidio che ha scioccato il mondo, più di 50 intervistati tra esperti e parenti di Nicole ci guideranno in una rilettura della sua vita e della tragica fine per mano di O.J Simpson. Video inediti dell'archivio privato della famiglia Brown ci mostreranno i dettagli scioccanti e sconosciuti del tormentato matrimonio tra Nicole e O.J. Simpson, un crescendo di violenza e abusi che ha alimentato un rapporto sfociato nel sangue che ha generato una vera e propria ossessione sul pubblico televisivo.

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO

LA VERITA’ SECONDO MAUREEN K.

Mercoledì 28 agosto alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo il successo de La padrina, Jean-Paul Salomé dirige per la seconda volta una superlativa Isabelle Huppert in un avvincente thriller-drama, ispirato a una storia vera e presentato in concorso al Festival di Venezia 2022. Maureen Kearney, stimata rappresentante sindacale di una multinazionale del settore nucleare, viene a sapere dell’accordo segreto che un dirigente sta stringendo con la Cina, minacciando il posto di lavoro di cinquantamila operai. Lei si dimostra disposta a tutto pur di farlo uscire allo scoperto, ma presto le arrivano minacce e intimidazioni, fino a una brutale aggressione. Ma da un momento all’altro Maureen passa dall’essere la vittima, a sospettata per aver denunciato un crimine immaginario…