Guida TV Sky e NOW 8 - 14 Settembre: 4 Hotel, The Equalizer, Confidenza, XF2024, Brandy Hellville

GUIDA TV SKY / NOW | 8 - 14 SETTEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 8 settembre segna il ritorno di Bruno Barbieri 4 Hotel, iin streaming su NOW e in streaming su NOW. Alle 21:15, lo chef stellato Bruno Barbieri riprende il suo viaggio attraverso le eccellenze dell’hôtellerie italiana, mettendo a confronto albergatori di tutta Italia in sfide che combinano tradizione e innovazione. Il programma, che ha conquistato il pubblico nelle stagioni precedenti, propone nuovi episodi ogni domenica, esplorando luoghi iconici come Cagliari e la costa meridionale della Sardegna. I partecipanti devono impressionare Barbieri con accoglienza, stile, pulizia e servizi, con particolare attenzione alle scelte ecosostenibili. Questo appuntamento è imperdibile per gli amanti del viaggio e della competizione, ed è disponibile anche on demand su Sky Go.

Lunedì 9 settembre, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, alle 21:15, arriva "E all’improvviso arriva l’amore", una commedia romantica che vede Peter Dinklage nei panni di Steven Lauddem, un compositore in crisi creativa. Al fianco di Marisa Tomei e Anne Hathaway, Steven rivede la sua vita dopo un incontro casuale con Katrina, innescando una serie di eventi che sconvolgeranno le sue certezze. Il film, che ha ottenuto una nomination ai Golden Globe 2024 per la miglior canzone originale, offre uno sguardo affascinante sul processo creativo e sulle relazioni umane.

Martedì 10 settembre alle 21:15, su Sky Investigation e in streaming su NOW debutta la quarta stagione di The Equalizer. Robyn McCall, interpretata da Queen Latifah, torna come giustiziera moderna, aiutando chi non può contare su nessuno. Divisa tra il ruolo di madre single e vigilante, McCall affronta nuove ingiustizie in una serie di episodi che promettono emozioni intense e azione.

Mercoledì 11 settembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, Daniele Luchetti dirige Elio Germano e Federica Rosellini nel film Confidenza, tratto dal romanzo di Domenico Starnone. Questo dramma esplora i segreti e le fragilità di Pietro, un uomo che si nasconde dietro una facciata di perfezione. Il film, con musiche di Thom Yorke, riflette sulla fragilità maschile e le relazioni intime. Sarà trasmesso anche su Sky Cinema Romance alle 21:45.

Giovedì 12 settembre alle 21:15, su Sky Uno e in streaming su NOW, ritorna X Factor 2024 – Le Selezioni. Questa nuova edizione introduce diverse novità, tra cui la presenza di Giorgia, che guida i concorrenti nel loro percorso. La giuria, completamente rinnovata, vede l’ingresso di Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi, con Manuel Agnelli come veterano. Il cammino dei talenti, dalle audizioni ai Bootcamp, culminerà nella finale, che si terrà per la prima volta all’aperto nella suggestiva Piazza del Plebiscito a Napoli.

Venerdì 13 settembre, alle 21:15 su Sky Nature e in streaming su NOW, va in onda il documentario L’Arena dei Grandi Felini, un viaggio affascinante nel cuore dell’Africa, dove tre predatori lottano per la supremazia territoriale. Le dinamiche tra leoni, leopardi e ghepardi offrono uno sguardo ravvicinato sulla lotta per la sopravvivenza in uno dei paesaggi più selvaggi del pianeta.

Sabato 14 settembre, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, alle 21:15, sarà trasmesso Brandy Hellville – L’Inferno del Fast Fashion, un documentario che esamina l’impatto negativo dell’industria del fast fashion attraverso il caso del marchio Brandy Melville. Il film esplora i danni e lo sfruttamento diffuso che caratterizzano il settore della moda globale, sollevando importanti questioni etiche.

DOMENICA 8 SETTEMBRE

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL

Da domenica 8 settembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Bruno Barbieri ricomincia a esplorare e a giudicare l’accoglienza e l’ospitalità made in Italy con le nuove appassionanti sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, che riparte con gli episodi inediti dall’8 settembre ogni domenica in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Gli albergatori di tutto il Paese sono pronti a sfidarsi proponendo le proprie idee e formule capaci di conquistare e abbinare la tradizione più riconoscibile della Penisola con le nuove frontiere dell’hôtellerie, la promozione del territorio con il confort per la clientela. Lo Chef stellato torna protagonista della gara – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che mette in competizione gli hotel e i rispettivi albergatori, che devono sapersi distinguere all’interno del “match” oltre che nei rispettivi territori per le loro idee e il loro spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti, in viaggio per passione, turismo o necessità. Albergatori di tutta Italia messi a “durissima” prova da Bruno: nessuno come lui riesce a mettere in difficoltà responsabili e personale delle strutture con le sue richieste, nessuno è in grado quanto lui di adocchiare anche il difetto più nascosto. Ma soprattutto, Bruno è l’unico che può giudicare con eleganza, severità e precisione il loro stile e il loro modo di fare accoglienza, il vero biglietto da visita dell’Italia. Bruno Barbieri 4 Hotel è un viaggio ipnotico e imperdibile che nel corso degli episodi ha toccato gli angoli di tutta la Penisola e che ora finalmente arriva anche in Sardegna per due episodi straordinariin due delle zone più ricercate dai turisti di tutto il mondo: la splendida Cagliari, capoluogo di regione, e la costa meridionale, che sarà al centro del primo episodio di questo nuovo ciclo. E poi ancora Bruno andrà alla ricerca delle nuove idee del settore in altre destinazioni come Genova, la zona del Lago di Bolsena (in provincia di Viterbo), la Riviera del Brenta (poco lontano da Venezia), Napoli, Valdobbiadene (dalle parti di Treviso, nella zona delle colline dell’Unesco) e Trentino. Otto nuovi episodi – dall’8 settembre ogni domenica alle 21.15in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – durante i quali gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall’esigente e severo esperto, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore, come sempre prestando grande attenzione alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata.

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE

E ALL’IMPROVVISO ARRIVA L’AMORE

Lunedì 9 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Peter Dinklage (Il Trono di Spade) è al centro di una commedia romantica con Marisa Tomei e Anne Hathaway. Il compositore Steven Lauddem soffre di un blocco creativo e non riesce a finire la colonna sonora dell’opera che segnerebbe il suo grande ritorno. Seguendo il consiglio di sua moglie Patricia, sua ex psicoterapeuta, si mette alla ricerca di ispirazione. Dopo un casuale incontro con Katrina, tutto ciò che Steven pensa di sapere sulla sua vita viene stravolto.1 Nomination ai Golden Globe 2024 per la miglior canzone originale.

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE

THE EQUALIZER – QUARTA STAGIONE

Da martedì 10 settembre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Robyn McCall, una enigmatica donna afroamericana con un passato misterioso, utilizza le sue abilità per aiutare coloro che non hanno nessun altro a cui rivolgersi. Agendo come una sorta di giustiziera moderna, McCall bilancia la sua vita tra il ruolo di madre single e quello di vigilante, difendendo gli oppressi e portando giustizia dove le autorità non riescono ad arrivare.

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE

CONFIDENZA

Mercoledì 11 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Daniele Luchetti (Lacci, Mio fratello è figlio unico) dirige Elio Germano e Federica Rosellini in una delle sorprese al box office italiano di questa primavera, una pellicola tratta dal romanzo di Domenico Starnone, con le musiche e i brani originali di Thom Yorke. Nel cast anche Vittoria Puccini, Pilar Fogliati e Isabella Ferrari. Di cosa ha più vergogna Pietro, del segreto inconfessabile che racconta a Teresa, la donna che dice di amare, o della sua intera esistenza, costruita per sembrare migliore di quello che è? Confidenza ci offre il ritratto perfetto del maschio contemporaneo, un uomo in fuga dalle sue debolezze che può soltanto sperare di essere, finalmente, smascherato. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Romance, disponibile on demand anche in 4K.

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

X FACTOR 2024 - LE SELEZIONI

Da giovedì 12 settembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Quella che sta nascendo sarà una edizione piena di grandi novità, per X Factor. Tanti volti nuovi riempiranno il palco dell’edizione 2024 dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che riparte dal 12 settembre su Sky e in streaming su NOW. Un’edizione che sarà una grande festa della musica ma anche un lungo percorso “road to Napoli”, con l’inedita finalissima che – per la prima volta nella storia internazionale del format – si celebrerà in esterna, nella stupenda Piazza del Plebiscito del capoluogo partenopeo. Un grande evento di piazza gratuito, co-organizzato insieme al Comune di Napoli, ricco di ospiti e sorprese, in uno dei palcoscenici architettonici e artistici più noti e visitati del Paese. Anche quest’anno centinaia di artisti si presenteranno alle Audizioni col sogno di creare un percorso il più lungo possibile, e qui incontreranno il nuovo cast. In primis Giorgia, una delle voci più incredibili e amate della musica italiana, che arriva nella famiglia di X Factor con un ruolo inedito, la guida di questa edizione: nelle selezioni salirà sul palco per introdurre e chiudere le serate, dopodiché sarà nel backstage con i difficili compiti di spronare e consigliare i ragazzi un secondo prima del loro ingresso sul palco e di accoglierli appena conclusa l’esibizione, qualunque sia stato l’esito del voto al tavolo. E anche il tavolo dei quattro giudici di questa edizione è totalmente inedito. In tre a #XF2024 fanno il loro esordio assoluto nella giuria dello show: Achille Lauro, una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana di oggi con la sua inconfondibile identità, da protagonista del mondo urban-street è diventato rapidamente icona glam, punk-rocker, pop star e autore in grado di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi facilmente tra generi ed epoche nel mondo della musica, del fashion e dell’arte; Jake La Furia, artista sorprendente e multicanale, rapper dalla carriera lunga quasi 25 anni, con i Club Dogo prima e da solista poi, prima di una applauditissima e attesissima reunion – avvenuta proprio nel gennaio 2024, dopo 10 anni – dei Club Dogo, protagonisti di un tour di grande successo nei palazzetti e negli stadi; e Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica e deejay, nota per i suoi successi discografici nel duo Paola & Chiara con cui ha pubblicato 8 album in studio, 4 album internazionali e 3 raccolte e con cui è tornata protagonista assoluta della scena musicale dal Sanremo 2023, dove erano in gara con la hit Furore, e ancora oggi, mentre stanno spopolando con il brano Festa totale. È un ritorno, invece, quello dell’acclamatissimo Manuel Agnelli, che indossa nuovamente i panni di giudice con, dalla sua, un’esperienza di 5 edizioni già vissute sempre da protagonista alla ricerca della vittoria; la sua è una poliedrica biografia artistica: cantautore, musicista e produttore discografico, fondatore e frontman della rock band italiana Afterhours. La giuria inizierà il proprio intensissimo lavoro con le varie fasi delle selezioni: all’interno dell’Allianz Cloud di Milano, con il pubblico come “quinto giudice” della gara, i quattro – apparsi sin da subito affiatati e brillanti – ascolteranno e valuteranno tutti gli aspiranti concorrenti di quest’anno nelle Audizioni (tre giovedì, 12, 19 e 26 settembre, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go) durante le quali ai ragazzi serviranno i tre fatidici sì per proseguire il proprio percorso. Potrebbe però bastarne anche solo uno per conquistare lo step successivo: da quest’anno, infatti, i giudici avranno in mano uno speciale X Pass, un bonus da assegnare a un solo artista ciascuno per concedergli la possibilità di accedere direttamente al Bootcamp con la certezza di averlo nella propria squadra. Quindi sarà il momento delle due serate dei Bootcamp (due serate, 3 e 10 ottobre), il secondo livello delle selezioni, in cui ogni giudice troverà gli 11 artisti che avrà scelto nella propria squadra più, ovviamente, il proprio X Pass. È lo step delle fatidiche sedie, quello per i giudici più duro in assoluto perché li obbliga a compiere degli switch tra gli artisti “provvisoriamente” promossi, e quest’anno sarà per loro ancora più insidioso: le sedie a loro disposizione saranno soltanto quattro, e ciò comporterà ancora più switch e con essi ancora più dubbi e riflessioni più o meno tormentate per i giudici. Infine le Home Visit, il livello più carico di tensione, atteso per giovedì 17 ottobre: per i quattro aspiranti concorrenti saranno momenti serratissimi, da dentro o fuori, in cui si giocheranno il tutto per tutto esibendosi nuovamente davanti al proprio giudice per convincerlo a portarlo con sé ai Live Show nel terzetto che comporrà la squadra ufficiale. Completate le formazioni dei quattro giudici, sarà il momento di attendere le puntate in diretta dal Teatro Repower di Milano, che inizieranno giovedì 24 ottobre, sempre su Sky Uno e NOW.

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

L’ARENA DEI GRANDI FELINI

Venerdì 13 settembre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tre grandi felini occupano la cima della catena alimentare, ma devono competere per le prede e il territorio in uno dei luoghi più selvaggi dell'Africa. Il documentario esamina come questi letali rivali sopravvivono in un paesaggio in cui continuano a scontrarsi.

SABATO 14 SETTEMBRE

BRANDY HELLVILLE – L’INFERNO DEL FAST FASHION

Sabato 14 settembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Uno sguardo alla cultura tossica del marchio per adolescenti Brandy Melville, questo documentario di vasta portata mette in luce i danni universali della moda veloce e il vasto sistema di sfruttamento all'interno dell'industria della moda globale.