Guida TV Sky e NOW 15 - 21 Settembre: The Penguin, Marmolada, Aquaman, Emmy Awards

GUIDA TV SKY / NOW | 15- 21 SETTEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

DOMENICA 15 SETTEMBRE

GLORIA!

Domenica 15 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il primo lungometraggio della regista, attrice e cantante Margherita Vicario è il racconto di una giovane dal visionario talento musicale con Galatéa Bellugi (L’apparizione), Carlotta Gamba (Dante, America Latina), Veronica Lucchesi (componente del duo musicale La Rappresentante di Lista), Paolo Rossi ed Elio. Papa Pio VII è in procinto di visitare tutte le chiese del Veneto, tra cui Sant’Ignazio, dove presenzierà a un concerto organizzato per lui. A capo del coro composto da ragazze orfane cresciute nell’istituto c’è Perlina, un uomo in crisi d’ispirazione che scarica la frustrazione sulle musiciste, oltre che sulla cameriera Teresa, una ragazza che non parla ma che possiede un grande talento musicale. Presentato in concorso al Festival di Berlino 2024; Margherita Vicario e Dade hanno ricevuto il Nastro d’argento 2024 alla Migliore colonna sonora.

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

MARMOLADA. MADRE ROCCIA

Lunedì 16 settembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il documentario Sky Original segue, per un intero anno, l’emozionante impresa di tre noti alpinisti, coadiuvati da una giovane e aspirante climber, sulla parete sud della Marmolada, la leggendaria "Regina delle Dolomiti”. Matteo della Bordella, Maurizio Giordani, Massimo Faletti e Iris Bielli si uniscono per aprire una nuova via, sfidando i loro limiti e i pericoli di una montagna che è entrata nel dibattito sul cambiamento climatico dopo la tragica perdita umana del 3 luglio 2022.

THE EMMY AWARDS 2024 - LIVE

Lunedì 16 settembre alle 01.00, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La 76ª edizione dei Primetime Emmy Awards, trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti, celebrerà il meglio della programmazione televisiva americana in prima serata.

AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO

Lunedì 16 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dal mondo della DC Comics, ritornano le avventure del signore degli Oceani interpretato da Jason Momoa, affiancato ancora una volta da Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman. Arthur Curry, alias Aquaman, ha messo su famiglia e suo figlio ancora in fasce già dimostra il potere di parlare con i pesci. Purtroppo, il suo ruolo come re di Atlantide gli crea vari problemi da quando un consiglio xenofobo e protezionista blocca le sue riforme e impedisce che il popolo subacqueo collabori con il mondo di superficie per fermare il riscaldamento globale, che subisce una drastica accelerazione a causa dell’arcinemico Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II). Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – DC Superheroes, disponibile on demand anche in 4K.

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

THE PENGUIN

Dal 20 settembre in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand. Dalla seconda settimana, in onda tutti i lunedì sera su Sky Atlantic

In contemporanea assoluta con gli Stati Uniti arriva la serie Sky Exclusive e HBO Original con il candidato all’Oscar® Colin Farrell nei panni della storica nemesi dell’Uomo pipistrello. Spin-off di “The Batman” di Matt Reeves, la serie riprende il racconto a una settimana di distanza dagli eventi narrati nel blockbuster del 2022, e segue, in otto episodi, l'ascesa al potere di Oz Cobblepot, “il Pinguino”, nel mondo criminale di una Gotham City ancora allagata e in parte sott'acqua.

NIGHT SWIM

Venerdì 20 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una piscina dalle misteriose capacità è al centro di un horror-thriller targato Blumhouse con Wyatt Russell (figlio d’arte di Kurt Russell e Goldie Hawn). Ray Waller è un famoso giocatore di baseball che ha scoperto di essere affetto da una malattia degenerativa, ma spera ancora di tornare a giocare. Dopo anni di vagabondaggio per motivi sportivi, ora decide di stabilirsi con la moglie Eve e i figli Izzy ed Elliot in una casa con una bella piscina dove fare le necessarie terapie. La malattia di Ray presto migliora, ma intanto Elliot sente da uno dei bocchettoni la voce di una bambina che cerca la mamma… Disponibile on demand anche in 4K.

SABATO 21 SETTEMBRE

LASSIE – UNA NUOVA AVVENTURA

Sabato 21 settembre alle 21.00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nuova storia che vede protagonista l’amatissimo Rough Collie. Sono le vacanze estive e Flo, insieme all’inseparabile Lassie, va a trascorrerle in Alto Adige dai nuovi amici Henri, Kleo e la piccola Filippa, un Jack Russell Terrier. Alcuni ladri di cani però si aggirano per il paese e quando anche Filippa scompare, Lassie e i tre amici partono in missione per ritrovarla.