Guida TV Sky e NOW 22 - 28 Settembre: Chemsex, Marcello Mio, B.E.V.I. 4a stagione

GUIDA TV SKY / NOW | 22 - 28 SETTEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 23 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Uno ein streaming su NOW, è il momento di "Hypnotic", il thriller firmato da Robert Rodriguez con Ben Affleck nel ruolo del protagonista. La storia segue l’ispettore di polizia Danny Rourke, la cui vita viene stravolta dal rapimento della figlia. Anni dopo, mentre è immerso nel lavoro per cercare di superare il dolore, si imbatte in un caso su una gang di rapinatori, scoprendo che il loro capo sembra avere la capacità di manipolare le menti degli estranei. Il film è disponibile anche on demand.

Martedì 24 e mercoledì 25 settembre alle 22:55, in esclusiva su Sky Crime e in streaming su NOW, verrà trasmesso "Chemsex: la droga dello stupro". Questo documentario analizza l’aumento dell’uso del GBL in Italia, una droga comunemente utilizzata per fini sessuali non consensuali, ribattezzata come “droga dello stupro”. Il GBL, disponibile semi-legalmente sul web, ha modificato il mercato delle droghe nei circoli edonistici e in ambienti insospettabili. Il documentario è disponibile anche on demand.

Martedì 24 settembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, arriva "Which Brings Me to You – Storia di una confessione". Questa commedia romantica, tratta dal best-seller omonimo, vede Lucy Hale e Nat Wolff nei panni dei protagonisti, Jane e Will, che si incontrano durante un matrimonio. Dopo una notte di passione, i due scoprono che il loro rapporto potrebbe essere più profondo di quanto inizialmente pensassero. Il film è disponibile anche on demand in 4K. Sempre martedì 24 settembre alle 21:15, su Sky Arte e in streaming su NOW, inizia la quarta stagione di "B.E.V.I.", un viaggio in dieci episodi alla scoperta dell’eccellenza vinicola italiana. Attraverso arte, architettura e tradizione, la serie esplora le diverse regioni vinicole del Paese. La nuova stagione è disponibile anche on demand.

Giovedì 26 settembre alle 21:15, su Sky Arte e in streaming su NOW, arriva "Hopper – Una storia d’amore americana". Il documentario esplora la vita e le opere di Edward Hopper, uno dei più grandi pittori americani del XX secolo. La narrazione si concentra sul suo matrimonio con Josephine Nivison, che ha influenzato profondamente la sua carriera. Il documentario è disponibile anche on demand.

Infine, sabato 28 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, sarà trasmesso "Marcello Mio". Chiara Mastroianni, insieme al regista Christophe Honoré, racconta un ritratto intimo e poetico di suo padre, il grande attore Marcello Mastroianni. Presentato al Festival di Cannes 2024, il film vede Chiara vestire i panni del padre in un dialogo immaginario che coinvolge personaggi iconici del passato. Il film è disponibile anche on demand.

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE

HYPNOTIC

Lunedì 23 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Arriva su Sky Cinema il thriller che porta la firma di Robert Rodriguez con Ben Affleck protagonista. La vita dell’ispettore di polizia Danny Rourke va in pezzi quando sua figlia viene rapita, senza essere mai ritrovata, da un uomo che si dichiara incapace di ricordare le proprie azioni. Per sopravvivere al dolore, Rourke si immerge nel lavoro. Finché un giorno, mentre affronta un caso su una gang di rapinatori di banche, scopre che il capo sembra avere il potere di persuadere sconosciuti ad agire secondo la sua volontà.

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE

CHEMSEX: LA DROGA DELLO STUPRO

Martedì 24 e mercoledì 25 settembre alle 22.55, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Negli ultimi anni, in Italia, si è assistito alla diffusione di una sostanza stupefacente che ha modificato il mercato delle droghe nel nostro paese: il GBL, reperibile semi-legalmente sul web e propagatasi nei circoli edonistici e in ambienti insospettabili. Ribattezzata “droga dello stupro”, in quanto se somministrata di nascosto induce un’arrendevolezza emotiva anticamera di violenze sessuali.

B.E.V.I – QUARTA STAGIONE

Da martedì 24 settembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio in dieci episodi attraverso l'Italia per raccontare l'eccellenza vinicola del nostro Paese. Un connubio di vino, arte e architetture dove tradizione e innovazione si uniscono.

WHICH BRINGS ME TO YOU – STORIA DI UNA CONFESSIONE

Martedì 24 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Lucy Hale (Guida sexy per brave ragazze) e Nat Wolff (Città di carta, Colpa delle stelle) sono i protagonisti di una commedia romantica, tratta dall’omonimo best-seller. Tra la giornalista freelance Jane e il fotografo Will scatta subito la scintilla durante il matrimonio di un amico in comune. Dopo un impeto di passione nel guardaroba del ricevimento, tutti i segnali fanno pensare che si tratti dell’avventura di una notte, ma le successive 24 ore daranno al rapporto una piega inaspettata. Disponibile on demand anche in 4K

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

HOPPER – UNA STORIA D’AMORE AMERICANA

Giovedì 26 settembre alle 21,15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopri i segreti dietro le opere più iconiche ed enigmatiche di Edward Hopper. Conosciuto per "Nighthawks" e altri dipinti evocativi della vita americana, Hopper ha lasciato un'impronta duratura sulla nostra cultura. Scopriamo come il suo matrimonio con l'artista Josephine Nivison Hopper abbia plasmato la sua arte e carriera.

SABATO 28 SETTEMBRE

MARCELLO MIO

Sabato 28 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Chiara Mastroianni, attrice e figlia d’arte di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, e il regista Christophe Honoré confezionano un ritratto poetico, gioioso e sincero del grande attore, presentato in concorso al Festival di Cannes 2024. Dopo una sigaretta e una canzone, Chiara Mastroianni si veste come suo padre Marcello e si mette a parlare in italiano. Intorno i suoi cari si inquietano: il suo gesto turba sua madre, i suoi ex più emblematici, Benjamin Biolay e Melvil Poupaud, e la regista Nicole Garcia, che con Chiara progettava di girare un film. Soltanto Fabrice Luchini, partner di casting, si mostra entusiasta.

