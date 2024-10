Guida TV Sky e NOW 6 - 12 Ottobre: 883 La Serie, Romeo è Giulietta e tanto altro

GUIDA TV SKY / NOW | 6 - 12 OTTOBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 6 ottobre alle 21:15 su Sky Arte ein streaming su NOW, disponibile anche on demand, verrà trasmesso "Emilio Isgrò, Autocurriculum Sotto Il Sole". Questo docufilm, diretto da Davide Bassanesi, rappresenta un ritratto profondo e intimo dell'artista Emilio Isgrò, noto per la sua tecnica della cancellatura. Il film nasce da un'osservazione discreta dell’artista, che permette agli spettatori di immergersi nel suo processo creativo, evidenziando come la cancellatura non sia solo un atto estetico, ma un gesto che riflette la dialettica della terra siciliana da cui Isgrò proviene. La cancellatura diventa così un simbolo potente e evocativo, rappresentando il ciclo continuo di acquisizione e perdita, tipico della cultura e della vita stessa. L'opera di Isgrò, attraverso questo approccio, diventa un modo di stare nel mondo, oscillando tra il pieno e il vuoto, tra l'essere e il non essere della parola, che viene scritta per poi essere cancellata, ma mai del tutto dimenticata.

Sempre domenica 6 ottobre, ma su Sky Investigation alle 21:15 e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva la stagione 23 di Law & Order – I due volti della giustizia. Questa serie iconica, ambientata a New York, continua a esplorare il sistema di giustizia penale con un format ormai consolidato e apprezzato: la prima parte di ogni episodio segue le indagini condotte dai detective della polizia su crimini gravi, mentre la seconda parte si concentra sul processo, con i pubblici ministeri che cercano di ottenere giustizia in tribunale. Questa stagione promette nuovi casi avvincenti, con colpi di scena che terranno gli spettatori con il fiato sospeso, affrontando tematiche attuali e delicate, come sempre facendo luce sulle sfumature etiche e legali del sistema giuridico statunitense.

A seguire, alle 22:00 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta Blood & Money, una serie creata dal genio di Dick Wolf, già noto per essere la mente dietro la storica serie di Law & Order. Blood & Money è una produzione esclusiva che si propone di esplorare alcune delle storie di crimine più spietate e complesse mai raccontate. Attraverso interviste esclusive e ricostruzioni minuziose, la serie esplora il lato oscuro della giustizia, svelando i legami inquietanti tra potere, ricchezza e violenza. I crimini trattati in questa serie riflettono non solo la brutalità delle azioni compiute, ma anche il sofisticato lavoro di investigazione che ha portato alla scoperta dei colpevoli, offrendo un punto di vista profondo e coinvolgente sul funzionamento della giustizia moderna.

Lunedì 7 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, sarà la volta di "Romeo è Giulietta", una commedia degli equivoci diretta da Giovanni Veronesi e scritta insieme a Pilar Fogliati, che è anche protagonista del film accanto a Sergio Castellitto. In questa pellicola, che unisce commedia e riflessione sull'identità, seguiamo la storia del regista teatrale Federico Landi Porrini, che cerca disperatamente i suoi protagonisti per una nuova messa in scena di Romeo e Giulietta, l’opera che dovrebbe consacrarlo definitivamente. Quando la giovane attrice Vittoria viene esclusa dal cast a causa di un segreto nel suo passato, decide di cambiare completamente identità per ripresentarsi come Otto Novembre e ottenere il ruolo di Romeo. Il film gioca sulla dinamica tra finzione e realtà, mettendo in scena un’esilarante commedia degli equivoci in cui il desiderio di emergere porta a scelte audaci e inaspettate. Alle 21:45 lo stesso film verrà trasmesso anche su Sky Cinema Romance, disponibile anche on demand in 4K.

Mercoledì 9 ottobre, alle 21:15 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, inizia "L’uomo che scherzava col fuoco: un’indagine di Stieg Larsson". Questa docuserie Sky Original in quattro episodi rivela il lavoro dell’autore Stieg Larsson, noto soprattutto per la trilogia di Millennium, sull’assassinio di Olof Palme, avvenuto nel 1986. Attraverso un’indagine minuziosa, Larsson aveva raccolto documenti e piste investigative che rimangono, ancora oggi, tra i materiali più significativi per chiunque cerchi di far luce su questo mistero non risolto. La serie offre uno sguardo affascinante e inquietante sul lavoro investigativo dell’autore, che sfida la storia ufficiale e propone nuove teorie sui possibili responsabili dell’omicidio di Palme, uno degli eventi più sconvolgenti della storia moderna svedese.

Sempre mercoledì 9 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno in streaming su NOW, disponibile anche on demand, viene trasmesso "May December", un dramma psicologico di Todd Haynes che ha come protagoniste Julianne Moore e Natalie Portman. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023, il film racconta la storia di Elizabeth, un’attrice famosa che si trasferisce a casa di Gracie Atherton-Yoo, la donna che dovrà interpretare in un biopic. Gracie, anni prima, era stata al centro di un enorme scandalo mediatico per aver intrapreso una relazione extraconiugale con un ragazzo di soli tredici anni. Il film esplora i temi della memoria, del rimorso e dell’ossessione, mettendo a confronto due donne che si trovano a fare i conti con un passato che non possono più ignorare. La pellicola si addentra nei lati più oscuri delle relazioni umane, analizzando come le scelte del passato continuino a influenzare il presente.

Venerdì 11 ottobre alle 21:15, su Sky Serie in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda "Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883", una dramedy Sky Original in otto episodi che ripercorre la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883, dalla loro nascita come fenomeno musicale negli anni ’90 fino alla loro affermazione come icone della cultura pop italiana. La serie, prodotta da Sydney Sibilia, racconta l'amicizia, le ambizioni e le difficoltà che hanno segnato la carriera dei due ragazzi di Pavia, che con le loro canzoni hanno dato voce a un'intera generazione. Un viaggio nella musica e nei ricordi, che cattura lo spirito di quegli anni, tra sogni e disillusioni, raccontando una storia di successo che è riuscita a sorprendere non solo i protagonisti, ma anche l’intera industria musicale italiana.

Infine, sabato 12 ottobre alle 21:15 su Sky Arte in streaming su NOW, disponibile anche on demand, parte la serie "Manierismo – L’arte più pazza del mondo", che si propone di riscoprire e rivalutare uno dei movimenti artistici più affascinanti e spesso fraintesi della storia dell'arte. Il Manierismo, collocato temporalmente tra il Rinascimento e il Barocco, è spesso considerato un periodo di transizione, ma questa serie Sky Original in tre episodi vuole smentire questa idea, mostrando la grandiosità e l'innovazione degli artisti manieristi, che hanno sfidato le convenzioni e creato opere di straordinaria bellezza e complessità.

DOMENICA 6 OTTOBRE

EMILIO ISGRÒ, AUTOCURRICULUM SOTTO IL SOLE

Domenica 6 ottobre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il docufilm – come afferma lo stesso regista Davide Bassanesi – è frutto di un pedinamento paziente e discreto dell’artista che consente allo spettatore di penetrare il processo creativo e le preziose relazioni dell’artista, di scoprire come la cancellatura, dall’immenso potere evocativo e visivo, sia insita nella stessa dialettica siciliana della sua terra (dove acquisita una cosa poi la si cancella) e sia per un artista che cancella da 60 anni un modo per stare tra le cose del mondo, tra l’essere della parola e il suo sparire, il suo non essere.

LAW & ORDER – I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA – S.23

Da domenica 6 ottobre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ambientata a New York, la serie esplora il sistema di giustizia penale in due parti: la prima segue i detective della polizia di New York durante l’investigazione di crimini gravi, mentre la seconda si concentra sui pubblici ministeri che perseguono i casi in tribunale.

BLOOD & MONEY

Domenica 6 ottobre alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La serie in dieci episodi creata da Dick Wolf, il genio dietro la storica serie di Law & Order.Una produzione esclusiva che riporta in vita storie di crimini spietati e delle intricate indagini che hanno ispirato la celebre serie. Attraverso interviste esclusive e ricostruzioni dettagliate, Blood & Money esplora il lato oscuro della giustizia, svelando i legami tra potere, ricchezza e violenza.

LUNEDÌ 7 OTTOBRE

ROMEO È GIULIETTA

Lunedì 7 ottobre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Giovanni Veronesi dirige una commedia degli equivoci scritta con Pilar Fogliati, anche protagonista insieme a Sergio Castellitto. Nel cast, inoltre, troviamo Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Domenico Diele e con Margherita Buy e Alessandro Haber. Il grande regista teatrale Federico Landi Porrini è alla ricerca dei suoi Romeo e Giulietta per l’opera che dovrebbe consacrare definitivamente il suo prestigio e concludere la sua carriera. Tra le candidate spicca Vittoria che viene però esclusa a causa di un’ombra sul suo passato. Determinata a ottenere comunque un ruolo nello spettacolo e con la complicità della sua amica truccatrice, la giovane attrice decide di ritentare sotto falsa identità, per dimostrare tutto il suo talento. È così che si trasforma in Otto Novembre, si propone per il ruolo di Romeo e ottiene la parte. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Romance, disponibile on demand anche in 4K.

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE

L’UOMO CHE SCHERZAVA COL FUOCO: UN’INDAGINE DI STIEG LARSSON

Da mercoledì 9 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La docuserie Sky Original in quattro episodi che, a quasi 30 anni dopo l'assassinio di Olof Palme, racconta la scoperta del lavoro di Stieg Larsson su questo mistero convince un uomo che le risposte sono a portata di mano. Man mano che i file di Stieg Larsson vengono esaminati emerge un quadro complesso di Olof Palme e l'archivio porta a tre persone che potrebbero essere state coinvolte.

MAY DECEMBER

Mercoledì 9 ottobre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Julianne Moore e Natalie Portman nella pellicola psicologica di Todd Haynes, presentata in concorso al Festival di Cannes 2023. Elizabeth è un’attrice di successo che si trasferisce temporaneamente a casa di Gracie Atherton-Yoo, la donna che dovrà interpretare in un biopic. Anni prima Gracie si era trovata al centro di uno scandalo di cui avevano parlato tutti i media: moglie e madre esemplare in una cittadina del sud degli Stati Uniti, a 36 anni aveva iniziato una relazione extraconiugale con Joe Yoo, un tredicenne di origine coreana. Disponibile on demand anche in 4K.

VENERDÌ 11 OTTOBRE

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883

Da venerdì 11 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La serie Sky Original di Sydney Sibilia, prodotta da Sky Studios e da Groenlandia, è una dramedy ritmata e brillante in otto episodi che vede protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita da giovanissimi, a inizio anni ’90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale: gli 883. Una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia, per un coming-of-age che racconta la storia di Max e Mauro, i mitici anni ’90 e la genesi di alcune delle canzoni più famose del duo di Pavia, che contro ogni aspettativa ha cambiato la musica italiana sorprendendo tutti, in primis gli stessi Max e Mauro, ormai icone in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan. Alla fine degli anni Ottanta, Max ama i fumetti e la musica americana. È un anticonformista in una città dove non c’è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato il liceo per seguire nuove amicizie e serate punk, arriva inevitabilmente la bocciatura. Questo fallimento si rivela in realtà una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro. La musica li rende inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. La serie è prodotta da Sky Studios e da Groenlandia.

SABATO 12 OTTOBRE

MANIERISMO – L’ARTE PIÙ PAZZA DEL MONDO

Da sabato 12 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tra i movimenti artistici del Periodo degli Antichi Maestri, il più bizzarro e il più emozionante è sicuramente il Manierismo, che ha prodotto un’arte meravigliosa sfidando le regole.

Temporalmente si colloca a metà tra due periodi artistici importanti: il Rinascimento prima e il Barocco anni dopo. Per questo motivo il Manierismo è stato spesso erroneamente interpretato come un mero momento di passaggio. Per sfatare tale concezione svalutante del Manierismo, che non gli rende affatto giustizia, la serie in Sky Original ambisce nel corso di tre episodi a presentarlo al mondo sotto una luce diversa e con una nuova chiave di lettura, restituendone una narrazione nel dettaglio. Lo scopo, infatti, è quello di mostrare quale grandiosa e suggestiva arte abbia prodotto il Manierismo.