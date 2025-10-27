Guida TV Sky e NOW 26 Ottobre - 1 Novembre: IT, Eden, Il Delitto di Via Poma, Wicked, Billy Joel

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
GUIDA TV SKY / NOW | 26 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2025

Guida TV Sky e NOW 26 Ottobre - 1 Novembre: IT, Eden, Il Delitto di Via Poma, Wicked, Billy JoelCerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 26 ottobre la programmazione di Sky e NOW si apre con "The Yogurt Shop Murders - Chi ha ucciso queste ragazze?", in onda in binge alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche on demand. Il documentario riporta alla luce uno dei casi di cronaca più scioccanti degli anni Novanta: la notte del 6 dicembre 1991, quattro adolescenti tra i tredici e i diciassette anni vengono trovate senza vita nel retro di una gelateria, uccise a colpi d'arma da fuoco. Nonostante le indagini e gli interrogatori, i colpevoli non vennero mai identificati e il mistero continua ancora oggi ad avvolgere quella terribile vicenda. Nella stessa giornata prosegue su Sky Cinema Collection l'appuntamento con Sky Cinema Halloween, un'intera settimana di cinema da brivido fino al 31 ottobre, ogni sera alle 21.15, con oltre cinquanta film dedicati alla paura e al mistero. Tra i titoli di punta, la prima visione di "Wicked", prevista per venerdì 31 ottobre, disponibile sia in versione doppiata su Sky Cinema Collection sia in quella originale sottotitolata su Sky Cinema Uno.

Lunedì 27 ottobre è la volta dell'attesissima serie "IT: Welcome to Derry", alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Ambientata ventisette anni prima degli eventi del primo film di "IT", la serie, sviluppata da Andy e Barbara Muschietti insieme a Jason Fuchs, racconta le origini dell'entità malefica che si cela dietro Pennywise, riportando sullo schermo l'atmosfera inquietante del capolavoro di Stephen King. Il cast, guidato da Taylour Paige, Jovan Adepo e Bill Skarsgård, dà vita a un racconto cupo e visionario, tra paura e mitologia moderna. Nella stessa serata, su Sky Cinema Uno, va in onda in prima visione "Eden", il nuovo film di Ron Howard ispirato a una storia vera e interpretato da Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Sydney Sweeney. Ambientato nelle isole Galapagos durante la crisi del 1929, il film racconta il sogno di fuga di un gruppo di idealisti che si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza. Sempre lunedì e martedì, alle 22.55 su Sky Crime, arriva "Il delitto di via Poma", un documentario che ricostruisce con testimonianze dirette e materiali d'archivio uno dei casi più misteriosi d'Italia, quello dell'omicidio di Simonetta Cesaroni. Su Sky Nature, alla stessa ora, debutta "Scandinavia selvaggia", un viaggio nelle terre del Nord tra fiordi, vulcani e miti norreni, mentre su Sky Adventure torna "Trekking estremi", con Ryan Pyle alle prese con nuove spedizioni mozzafiato ai confini del mondo.

Martedì 28 ottobre, su Sky Adventure, riparte "Full Costume Garage - Macchine da urlo", con Ian Roussel e le sue incredibili creazioni automobilistiche, pronte a trasformare la passione per i motori in autentiche opere d'arte su quattro ruote.

Mercoledì 29 ottobre, su Sky Arte, spazio alla musica con "Billy Joel", un documentario che ripercorre la vita del leggendario cantautore americano, dalle prime difficoltà agli eccessi, fino al successo mondiale che lo ha consacrato tra i grandi della musica contemporanea.

Venerdì 31 ottobre, notte di Halloween, Sky celebra la ricorrenza con una programmazione da brivido. Su Sky Cinema Uno arriva in prima TV "Wicked: Parte 1", adattamento del celebre musical di Broadway, con Cynthia Erivo e Ariana Grande nei panni di Elphaba e Glinda, le due streghe destinate a diventare la Cattiva dell'Ovest e la Buona del Sud. Il film, vincitore di due Oscar e di un Golden Globe, è un prequel del Mago di Oz, una storia di amicizia, destino e potere ambientata in un universo magico e visivamente straordinario. Su Sky Documentaries, la serata si tinge di paura con "Halloween dai maestri", un doppio appuntamento dedicato a Dario Argento e Stephen King. Nel documentario "Dario Argento: Panico", il regista si racconta in un ritratto intimo, mentre in "King on Screen" vengono esplorate le trasposizioni cinematografiche delle opere del maestro dell'horror americano attraverso la voce dei registi che le hanno portate sul grande schermo. Su Sky Nature, invece, va in onda "Top Ten - I predatori più bestiali della storia", un appassionante viaggio nel tempo alla scoperta dei dominatori assoluti del pianeta, ricostruiti grazie alle più recenti scoperte scientifiche e a spettacolari effetti visivi.

Sabato 1° novembre nasce infine Sky Collection, il nuovo canale al numero 114 dedicato interamente alle maratone delle serie TV più amate di sempre. Si parte con tutte le stagioni di "Friends", la sitcom cult che ha segnato un'epoca e continua a far ridere e commuovere intere generazioni. Dopo l'esordio, nel corso dei mesi successivi, il canale proporrà anche "The Big Bang Theory", "Romanzo Criminale - La serie", "Il Trono di Spade", "Sex & The City", "La signora in giallo", "Gomorra - La serie" e "The Office", offrendo ai telespettatori la possibilità di riscoprire le serie cult che hanno fatto la storia della televisione, tutte riunite in un unico spazio dedicato agli appassionati di serie TV.

DOMENICA 26 OTTOBRE

THE YOGURT SHOP MURDERS – CHI HA UCCISO QUESTE RAGAZZE?
Domenica 26 ottobre in binge alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
6 dicembre 1991: quattro teenagers di età compresa tra i 13 e i 17 anni vengono aggredite in una stanza sul retro di una gelateria e uccise a colpi d’arma da fuoco. I colpevoli non vennero mai trovati e il mistero resta irrisolto ancora oggi.

SKY CINEMA HALLOWEEN
Fino a venerdì 31 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand
Su Sky Cinema Collection è tempo di dolcetto o scherzetto, ma soprattutto di qualche brivido di terrore. Infatti, da sabato 25 a venerdì 31 ottobre, sono previsti oltre 50 titoli, tra cui la prima visione WICKED (ven. 31 ottobre alle 21.15 nella versione interamente doppiata su Sky Cinema Collection e nella versione con le canzoni originali sottotitolate in italiano su Sky Cinema Uno).

LUNEDI 27 OTTOBRE

IT: WELCOME TO DERRY
Da lunedì 27 ottobre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand
Ambientata nell’universo di IT del maestro dell’horror contemporaneo Stephen King, l’attesissima serie HBO e Sky Exclusive espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti lungometraggi “It” (2017) e “It – Capitolo due” (2019) e aggiorna il mito del celeberrimo – e almeno altrettanto terrificante – clown assassino. Ventisette anni prima degli eventi del primo film della saga, Pennywise riemerge dall’oscurità per nutrirsi delle paure più profonde dei bambini dando inizio ad un incubo senza fine. Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård. La serie è stata sviluppata per la televisione da Andy e Barbara Muschietti (“IT”, “IT – Capitolo Due”, “The Flash”) e Jason Fuchs (“IT – Capitolo Due”, “Wonder Woman”, “Argylle”). Andy Muschietti dirige diversi episodi della serie.

EDEN
Lunedì 27 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Ron Howard dirige un visivamente potente, ispirato a una storia vera, con un grande cast: Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Sydney Sweeney. In seguito alla crisi del 1929 e alla sfiducia nel sistema capitalistico, il medico e filosofo tedesco Friedrich Ritter abbandona la Germania e si stabilisce sull’isola di Floreana, nelle Galapagos, insieme alla sua discepola e amante. In seguito anche il veterano di guerra Hienz Wittmer, insieme alla moglie e il figlio, si trasferiscono sull’isola, ma dopo qualche tempo le due coppie trovano il modo di convivere. Le cose però cambiano drasticamente quando sbarca Eloise Wagner de Bousquet, presunta baronessa, con il proposito di costruire un resort di lusso e impossessarsi così dell’isola.

IL DELITTO DI VIA POMA
Lunedì 27 e martedì 28 ottobre alle 22.55, in prima Tv su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Agosto 1990: Simonetta Cesaroni, 20 anni, viene trovata uccisa. 29 coltellate, un omicidio rimasto irrisolto che continua a tormentare l’opinione pubblica. Tra indagini costellate da errori e depistaggi, il vero colpevole non è mai stato trovato. Una ricostruzione di uno dei gialli più seguiti d’Italia, dando voce a chi ha vissuto da vicino questa tragedia.

SCANDINAVIA SELVAGGIA
Da lunedì 27 ottobre alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Paesaggi mozzafiato e natura incontaminata incontrano una cultura unica nelle leggendarie terre di Odino e Thor. Un viaggio incredibile dalle coste dell’Oceano Atlantico fino agli imponenti vulcani.

TREKKING ESTREMI stagione 3
Da lunedì 27 ottobre alle 21.15, in prima Tv su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Ryan Pyle ci accompagna nelle sue nuove avventure tra paesaggi spettacolari ed esplorazioni estreme.

MARTEDI 28 OTTOBRE

FULL COSTUME GARAGE – MACCHINE DA URLO stagione 9
Da martedì 28 ottobre in daytime, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Ian Roussel torna alle prese con la progettazione e la costruzione di automobili sbalorditive.

MERCOLEDI 29 OTTOBRE

BILLY JOEL
Da mercoledì 29 ottobre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Un viaggio nella vita e nella musica di Billy Joel, attraverso amori, lotte e perdite personali. Dai momenti travagliati della sua giovinezza ai problemi legati alle dipendenze fino al successo globale.

VENERDI 31 OTTOBRE 2025

WICKED: PARTE 1
Venerdì 31 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum nella prima parte dell’adattamento del più celebre musical di Broadway, il prequel-blockbuster del Mago di Oz, che agli Oscar® 2025 ha ottenuto 2 statuette (costumi e scenografia) e il Golden Globe per il miglior risultato al cinema e al box office. Elphaba e Glinda, sono due giovani aspiranti streghe appena entrate nella prestigiosa università di stregoneria. Elphaba ha la carnagione verde e Glinda è bionda e angelica. Destinate a diventare rispettivamente, la Strega Cattiva dell’Ovest e la Strega Buona del Sud, le due giovani studentesse diventano grandi amiche. Ma la loro è un’amicizia ostacolata dagli schemi corrotti del Regno.

HALLOWEEN DAI MAESTRI
Venerdì 31 ottobre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Sky Documentaries in occasione di Halloween dedica la sua programmazione a due maestri dell’horror: Dario Argento e Stephen King con due documentari esclusivi.. DARIO ARGENTO: PANICO: in una camera d’albergo, lontano dal mondo esterno, Dario Argento ha dato vita ai suoi capolavori più celebri. Una troupe lo segue passo dopo passo, svelando ricordi e ossessioni del regista horror, in un racconto intimo e irripetibile. KING ON SCREEN: in occasione dell’arrivo su Sky Documentaries della serie IT – WELCOME TO DERRY scopriamo come i romanzi del maestro dell’horror, Stephen King, sono finiti sul grande schermo. Una celebrazione dello scrittore del brivido attraverso testimonianze dei più grandi registi che hanno adattato i suoi lavori.

TOP TEN – I PREDATORI PIÙ BESTIALI DELLA STORIA
Venerdì 31 ottobre in binge alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Un viaggio nel tempo alla scoperta dei predatori più letali della storia, tra nuove prove scientifiche ed effetti visivi mozzafiato.

SABATO 1 NOVEMBRE

NASCE IL NUOVO CANALE “SKY COLLECTION”
Da sabato 1° novembre alla posizione 114
Un nuovo canale interamente dedicato alle maratone di alcune delle serie più di culto di sempre si accende alla posizione 114 di Sky, andando ad affiancare stabilmente i 3 canali già dedicati da Sky alle serie: Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation. Sky Collection darà tutte le stagioni di alcune delle serie che hanno fatto la storia della televisione. Per scoprirle per la prima volta o rivederle episodio dopo episodio, su un unico canale dedicato.  Si parte, dal 1° al 10 novembre, con tutte le stagioni di Friends, fra le sitcom più iconiche e amate di sempre, creata da David Crane e Marta Kauffman e andata in onda per dieci stagioni dal 1994 al 2004. Diventata un cult anche per le nuove generazioni grazie al suo umorismo senza tempo e i suoi temi universali, Friends segue le vite di sei amici che affrontano insieme le sfide della vita, dell’amore e del lavoro a New York tra risate, legami profondi e momenti indimenticabili. A interpretarli, nomi che sono in breve diventati delle star mondiali: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer. Finito Friends, subito a seguire, fra novembre e gennaio, arriveranno The Big Bang Theory, Romanzo Criminale – La serie, Il Trono di Spade, Sex & The City, La signora in giallo, Gomorra – La serie e The Office.

