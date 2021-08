TimVision Serie A Femminile 2021/22 Diretta 1a Giornata, Palinsesto Telecronisti

È tutto pronto per l’inizio della Serie A TimVision, che scatterà oggi (alle 17.30 nella splendida cornice dello stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli dove dopo una lunga assenza – interrotta lo scorso maggio in occasione della finale di Coppa Italia – si rivedranno finalmente anche i tifosi, decisi a supportare le proprie beniamine e a seguire da vicino l’appassionante stagione del calcio femminile.

Si ripartirà da Empoli-Roma, mentre alle 20.30 i riflettori illumineranno il debutto contro il Pomigliano della Juve campione d’Italia e la sfida tra il Napoli e l’Inter di Rita Guarino. Domenica alle 17.30 spazio a Milan-Hellas Verona e Lazio-Sampdoria, alle 20.30 il posticipo tra Sassuolo e Fiorentina che chiuderà la prima giornata. Le gare saranno visibili su TimVision, LA7 invece trasmetterà in chiaro e sul proprio sito web la sfida tra azzurre e giallorosse che darà il via al campionato (telecronaca di Cristina Fantoni, commento tecnico Martina Angelini, bordocampo Laura Gobbetti, in studio Francesca Brienza e Antonio Cabrini)

Anche quest’anno, grazie al Title Sponsor TimVision e all’accordo biennale tra la Federcalcio e LA7, gli appassionati avranno modo di seguire da casa o in mobilità tutto il campionato: ogni fine settimana la tv di TIM trasmetterà in diretta sei partite, mentre l’emittente televisiva di Cairo Communication porterà in chiaro nelle case degli italiani un incontro per ciascun turno. Il live match delle gare e tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno inoltre disponibili sul sito www.figc.it/it/femminile e sui profili social FIGC Calcio Femminile su Twitter, Facebook e Instagram.

La giornata. Saranno dunque Empoli e Roma a dare il calcio d’inizio all’edizione 2021/22 della Serie A TimVision. Le giallorosse, guidate dal nuovo allenatore Spugna, ex della sfida, non hanno vinto nessuno dei tre precedenti esordi in campionato e proveranno a invertire la rotta blindando la difesa e affidandosi alle geometrie di Giugliano e alle ripartenze di Serturini e Lazaro, che in questa stagione potranno contare sul supporto in zona gol delle neo arrivate Glionna e Pirone. Dall’altra parte mister Ulderici punterà deciso sul talento delle azzurrine Bragonzi e Tamborini, pronte a raccogliere l’eredità di Polli - passata in estate all’Inter - e della stessa Glionna

Alle 20.30 sarà invece la volta della Juventus, reduce dalla qualificazione al secondo turno di Champions League. Meno di un mese fa il Pomigliano aveva sorpreso Gama e compagne vincendo l’amichevole disputata a Vinovo, ma le bianconere - che finora hanno sempre battuto le squadre neopromosse - nelle ultime uscite hanno cambiato ritmo ritrovando solidità e brillantezza. Alla stessa ora allo stadio ‘Piccolo’ di Cercola, la nuova casa del Napoli, le azzurre se la vedranno contro l’Inter, intenzionata a inaugurare con i tre punti il nuovo corso targato Rita Guarino.

Il programma proseguirà domenica alle 17.30 con Milan-Hellas Verona e con la sfida tra Lazio e Sampdoria. Le rossonere, dopo la recente delusione europea, tornano a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di lottare per la conquista del titolo. Ambizioni diverse per biancocelesti e blucerchiate, il cui debutto in Serie A precederà di qualche ora la sfida tra Sassuolo e Fiorentina, che segnerà la ‘prima’ di Patrizia Panico sulla panchina della formazione viola.

SERIE A FEMMINILE TIMVISION DIRETTA - 1a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

SABATO 28 AGOSTO

ore 17:30 Serie A TimVision 1a Giornata: Empoli vs Roma (diretta TIMVISION)

Stadio Carlo Castellani – Empoli (FI)

Telecronaca: Federico Zanon

La Roma ha vinto tre dei quattro precedenti in Serie A contro l’Empoli - completa il bilancio un successo delle toscane, nella gara d’andata dello scorso campionato (2-0 interno). La Roma ha segnato almeno due gol in tre delle quattro sfide contro l’Empoli in Serie A (otto reti totali). L’unica occasione in cui non è andata a bersaglio contro la formazione toscana nel torneo coincide con l’unico ko rimediato (2-0 nel settembre 2020). La Roma non ha vinto nessuno dei tre precedenti esordi stagionali in Serie A: un pareggio (1-1 contro il Sassuolo nello scorso campionato) e due sconfitte. L’Empoli vanta un bilancio in perfetto equilibrio alla prima giornata di Serie A: successo la scorsa stagione contro la San MarinoAcademy per 10-0; sconfitta nel 2019/20 contro la Juventus (1-2) e pareggio nel 2017/18 contro il San Zaccaria (1-1). La Roma è stata la squadra con la percentuale più bassa di gol realizzati su calcio piazzato nella Serie A 2020/21 (23%, 8/35) e quella che – sempre in percentuale – ne ha subiti di più da queste situazioni di gioco (56%, 14/25). L’Empoli ha chiuso la Serie A 2020/21 con due sconfitte e potrebbe rimediare tre ko di fila nella competizione per la prima volta da febbraio 2020 (tre, l’ultimo dei quali proprio contro la Roma). La Roma ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di Serie A (1P), tanti pareggi quanti nelle precedenti 17 (10V, 4P). Da quando indossa la maglia della Roma (2017/18) Annamaria Serturini ha segnato cinque gol contro squadre toscane (incluso uno contro l’Empoli nell’ottobre 2019). Solo contro avversarie venete (sei) ne conta di più in giallorosso nella competizione. Benedetta Glionna – ex del match – ha segnato più reti nella gara d’esordio stagionale in Serie A della propria squadra che in qualsiasi altra giornata: cinque marcature finora, tra cui una doppietta con la maglia dell’Empoli contro la San Marino Academy nel 2019/20. La neo giocatrice dell’Empoli Asia Bragonzi è stata la miglior marcatrice del Verona nella scorsa Serie A con sei reti totali. Cinque di queste sono arrivate dal dischetto; solo Cristiana Girelli (sette) ne ha totalizzate di più dagli 11 metri nel campionato 2020/21.





Juventus Training Center – Vinovo (TO)

Telecronaca: Daniel Rizzo

L’unico precedente tra Juventus e Pomigliano considerando tutte le competizioni è un 5-1 a favore delle bianconere lo scorso gennaio, nella fase a gironi di Coppa Italia. Il Pomigliano sarà la seconda squadra campana ad affrontare la Juventus in Serie A dopo il Napoli Femminile, che ha perso entrambi i precedenti con le bianconere. La Juventus ha vinto tutti i precedenti 20 incontri di Serie A contro squadre neopromosse, con uno score aggregato di 66-8 – dall’inizio dello scorso decennio, solo le bianconere insieme alla Fiorentina (32/32) possono vantare un 100% di successi nella competizione contro queste avversarie. Il Pomigliano è al suo debutto assoluto in Serie A; la formazione campana ha pareggiato con il punteggio di 2- 2, contro il Tavagnacco, alla prima giornata della Serie B 2020/21. Tre delle ultime quattro squadre all’esordio assoluto in Serie A sono riuscite a chiudere l’incontro con un pareggio (sempre per 2-2), anche se il più recente di questi incontri è stato una sconfitta per 10-0 (San Marino Academy contro l’Empoli nell’agosto 2020). La Juventus non ha subito gol nelle ultime due partite casalinghe di Serie A e potrebbe arrivare a tre di fila per la prima volta da novembre 2020. Più in generale, dal 2017/18 (anno di esordio delle bianconere nel massimo campionato) la Vecchia Signora è la squadra che conta più clean sheet in casa (27). Nessuna giocatrice ha segnato più reti di Cristiana Girelli nella gara d’esordio stagionale in Serie A della propria squadra dall’inizio dello scorso decennio: 11 gol, al pari di Patrizia Panico. La prima delle 10 marcature multiple in Serie A di Barbara Bonansea con la maglia della Juventus è arrivata proprio alla prima giornata di campionato, nella stagione d’esordio delle bianconere nel massimo torneo (doppietta contro l’Atalanta Mozzanica nel settembre 2017). La nuova giocatrice della Juventus Pauline Peyraud-Magnin ha tenuto la porta inviolata in 10 incontri interi su 21 giocati nello scorso campionato, più di ogni altro portiere straniero nella Primera División spagnola. La giocatrice del Pomigliano Dalila Ippolito ha collezionato quattro presenze con la Juventus in Serie A nella stagione 2020/21. L’unico gol della giocatrice argentina in maglia bianconera è però arrivato in Coppa Italia, proprio contro il Pomigliano a gennaio.





Stadio G. Piccolo – Cercola (NA)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Inter e Napoli Femminile si sono affrontate due volte in Serie A: sul campo i due confronti sono terminati con due pareggi ma il primo dei due si è trasformato in una vittoria a tavolino a favore delle nerazzurre dopo la decisione del giudice sportivo. Il Napoli Femminile ha collezionato un pareggio e due sconfitte nella prima giornata di Serie A. Tuttavia, il solo punto conquistato in queste gare è arrivato contro l’unica avversaria neopromossa affrontata nel parziale (il Grifo Perugia nel settembre 2012). L’Inter conta un pareggio e una sconfitta nella prima giornata di Serie A: 2-2 contro il Verona nel settembre 2019 e un ko per 4-0 con la Fiorentina nell’agosto 2020. Il Napoli Femminile ha pareggiato le ultime due gare di Serie A e potrebbe impattare almeno tre match di fila nella competizione per la prima volta da aprile 2013 (quattro in quel caso). L’Inter non ha trovato il gol nelle ultime due sfide di Serie A e potrebbe collezionare tre match di fila senza reti all’attivo per la prima volta nella massima competizione. Solo la Roma (sette) ha pareggiato più gare di Napoli Femminile (cinque) e Inter (quattro) nella Serie A 2020/21. L’Inter è la squadra con la percentuale più alta di gol segnati nel primo quarto d’ora di gioco nella scorsa Serie A (24% - 7/29); dall’altra parte però solo Juventus (0%) e Verona (6%) hanno una percentuale più bassa di reti incassate in questo intervallo temporale rispetto al Napoli Femminile (8%: 3/36). Lisa Alborghetti ha segnato un gol in Serie A contro il Napoli Femminile (nel settembre 2013 con la maglia del Brescia), proprio alla prima giornata di campionato; inoltre in nerazzurro ha servito un assist contro questa avversaria, nell’ottobre scorso in trasferta. Eleonora Goldoni – ex del match – ha partecipato a quattro gol (due reti e due assist) in otto presenze casalinghe nella scorsa Serie A con la maglia del Napoli Femminile. Tatiana Bonetti, da questa stagione in maglia nerazzurra, ha realizzato una doppietta in Serie A contro il Napoli Femminile: nel dicembre 2013 con la maglia del Tavagnacco. L’ex Fiorentina, se andasse a bersaglio in questo match, ritroverebbe il gol in Serie A a distanza di 294 giorni dal precedente (novembre 2020 contro la Roma).



DOMENICA 29 AGOSTO

ore 17:30 Serie A TimVision 1a Giornata: Lazio vs Sampdoria (diretta esclusiva TIMVISION )

Centro Sportivo Campo Aquile – Formello (RM)

Telecronaca: Francesco Corda

La Sampdoria è la prima formazione ligure che prende parte alla Serie A dal Sarzana, nel 2000/01. Ben nove delle 11 squadre al debutto assoluto in Serie A nelle ultime quattro stagioni non hanno trovato il successo nel proprio match d’esordio (4N, 5P); la Sampdoria potrebbe diventare quindi la terza squadra in questo parziale a trovare la vittoria alla prima partita nella competizione dopo la Juventus nel 2017/18 e il Milan nel 2018/19. L’ultima gara giocata dalla Lazio in Serie A risale a maggio 2013 (successo per 4-3 contro l’Atalanta Mozzanica): le biancocelesti disputeranno una gara nella massima competizione 3039 giorni dopo la precedente. La Lazio è rimasta imbattuta in quattro delle cinque precedenti gare disputate alla prima giornata di Serie A (3V, 1N), ma il ko è arrivato nella più recente: 6-0 contro la Torres all’esordio in campionato del settembre 2012. Con la Lazio, saranno due le squadre laziali in Serie A per la prima volta dal 2011/12 (allora Roma CF e Lazio). L’attaccante della Lazio Adriana Martin è la giocatrice che ha segnato più gol nella Serie B 2020/21 (26, 11 in più rispetto alla seconda – Julia Glaser – neo giocatrice biancoceleste). Nora Heroum, neo acquisto della Lazio, ha segnato cinque gol in Serie A, due dei quali sono arrivati nella prima giornata di campionato (con la maglia del Brescia nel settembre 2017 e con quella del Milan nel settembre 2019). Solo Sara Mella e Linda Tucceri (cinque entrambe) hanno preso parte a più gol rispetto a Giorgia Spinelli (quattro: tre reti e un assist) tra i difensori nella scorsa Serie A. Stefania Tarenzi, neo acquisto della Sampdoria, ha segnato due gol alla prima giornata di Serie A(contro il Pordenone nel settembre 2012 e contro il Cuneo e nell’ottobre 2014). Il prossimo sarà il suo 100° sigillo nella massima competizione. Carolina Morace e Antonio Cincotta tornano ad affrontarsi in una sfida di Serie A da allenatori dopo 959 giorni, quando erano alla guida di Milan e Fiorentina (gennaio 2019). I precedenti tra i due tecnici sono in perfetto equilibrio con una vittoria a testa.





Centro Sportivo Vismara – Milano

Telecronaca: Antonio Torretti

Il Milan è imbattuto contro il Verona in Serie A, con quattro successi seguiti da un pareggio, 2-2 proprio nell’ultima giornata della scorsa stagione. Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro delle cinque sfide di Serie A contro il Verona, incassando tuttavia due reti nell’incontro più recente (2-2 interno lo scorso maggio). Il Milan ha chiuso la scorsa stagione registrando la sua peggior serie di incontri consecutivi senza successi in Serie A: quattro (3N, 1P). Le rossonere non trovano la vittoria infatti dal 18 aprile, nel 4-0 contro il Napoli Femminile. Il Verona è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro trasferte nella scorsa Serie A (2V, 1N), inclusa la più recente proprio contro il Milan (2-2). Il Milan ha vinto tutti e tre i suoi precedenti esordi stagionali in Serie A: complessivamente10 reti segnate (una media di 3.3 a incontro), zero subite. Il Verona non ha trovato il successo in nessuno dei suoi precedenti esordi stagionali in Serie A, con due pareggi e una sconfitta; l’unico tra questi giocato in trasferta è stato proprio contro una formazione milanese, 2-2 contro l’Inter nel settembre 2019. Dall’inizio della Serie A 2018/19 (stagione del suo esordio in rossonero) Valentina Giacinti è la giocatrice che ha segnato più gol alla prima giornata di campionato: cinque, ma tutti in trasferta. Gli unici due gol del Verona contro il Milan in Serie A portano le firme di Vanessa Susanna e Ana Jelencic. Entrambi sono arrivati nell’ultimo confronto tra le due formazioni nel massimo campionato (2-2 a maggio). Laura Giuliani, neo acquisto del Milan, è il portiere che ha collezionato più clean sheet nella scorsa Serie A (12) e che ha registrato la miglior percentuale di parate nel torneo (83.3%) tra chi ha collezionato più di una presenza tra i pali. L’unico gol di Federica Anghileri nella scorsa Serie A è arrivato proprio contro il Milan (a gennaio con la maglia della Florentia)





Stadio Comunale Enzo Ricci – Sassuolo (MO)

Telecronaca: Marco Pagano

Il Sassuolo ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Fiorentina dopo aver perso le prime sei. Le neroverdi inoltre potrebbero registrare due clean sheet di fila contro la Viola per la prima nella competizione. Il Sassuolo è imbattuto in tre delle quattro gare disputate alla prima giornata di Serie A: dopo la sconfitta col Tavagnacco nel settembre 2017, le neroverdi hanno registrato un successo con la Roma (2018) e due pareggi (contro Pink Bari nel 2019 e Roma nel 2020). La Fiorentina ha vinto cinque delle sei partite giocate alla prima giornata di Serie A; unica eccezione di questa striscia il pareggio per 1-1 con l’AGSM Verona del settembre 2017. Il Sassuolo ha vinto ben otto delle ultime 10 gare di Serie A (1N; 1P), tenendo laporta inviolata in sette incontri nel parziale. La Fiorentina ha chiuso lo scorso campionato con quattro vittorie consecutive e potrebbe arrivare a cinque successi di fila in Serie A per la primavolta da settembre 2020 (cinque, incluso il 3-0 a tavolino col Tavagnacco). Il Sassuolo è stato, con la Juventus, una delle due squadre che hanno subito meno gol casalinghi nella scorsa Serie A (sei). Solo la Vecchia Signora inoltre (33) ha raccolto più punti in casa rispetto alla formazione neroverde (33) nel campionato 2020/21. Lana Clelland è un’ex del match: l’attaccante scozzese ha indossato la maglia della Fiorentina tra il 2018 e il 2021, realizzando 13 gol. La giocatrice – oggi neroverde – conta già quattro reti contro la Viola nel torneo, siglate con la maglia del Tavagnacco tra il 2015 e il 2017. Daniela Sabatino ha segnato 12 reti in maglia del Sassuolo nella Serie A 2019/20. Nello scorso campionato è stata la migliore marcatrice della Fiorentina (16 gol) e potrebbe adare e a bersaglio contro la formazione emiliana con la terza maglia differente dopo quelle di Brescia e Milan. Kamila Dubcova e Michela Cambiaghi hanno firmato il 66% dei gol del Sassuolo contro la Fiorentina in Serie A (6/9): tre per la centrocampista ceca (in trasferta) e tre per l’attaccante azzurra (uno in trasferta e i due più recenti in casa). Solo Kamila Dubcova (nove) e Cecilia Prugna (otto) hanno segnato più gol del neo acquisto della Fiorentina Sarah Huchet (sette) tra le centrocampiste della Serie A 2020/21.





Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



