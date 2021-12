TimVision Serie A Femminile 2021/22 Diretta 10a Giornata, Palinsesto Telecronisti

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna l’appuntamento con la Serie A TimVision, che regalerà a tutti gli appassionati un fine settimana all’insegna dello spettacolo. La 10a giornata verrà inaugurata dalla sfida salvezza Lazio-Hellas Verona e proseguirà con lo scontro al vertice Sassuolo-Juventus, che anticiperà di 24 ore il derby di Milano e Napoli-Empoli, un match che potrebbe indirizzare la volata salvezza.

Il programma scatterà sabato 4 Dicembre alle 12.30 al ‘Campo Aquile’ di Formello, dove si sfideranno le uniche due formazioni che non hanno ancora vinto un match in questa stagione. Le biancocelesti, che finora hanno collezionato solo sconfitte, cercheranno di sbloccarsi per dare una scossa al loro campionato, ma dovranno vedersela con una squadra altrettanto affamata, l'Hellas Verona, pronta ad affidarsi alle sue due giovani promesse Bragonzi (classe 2001) e Cedeño (classe 2000) per tentare di dare il via alla difficile rimonta.

Alle 14.30 sarà la volta di Fiorentina-Pomigliano e del big match tra Sassuolo e Juventus, con le neroverdi intenzionate a mettere fine all’imbattibilità della capolista con l’obiettivo di agganciare Gama e compagne in vetta alla classifica. Più facile a dirsi che a farsi, dato che le bianconere hanno vinto sette delle otto gare disputate contro il Sassuolo - tenendo la porta inviolata in cinque occasioni - e sono reduci dalla striscia record di 33 successi consecutivi in Serie A. Le ultime a battere le bianconere, nel marzo del 2019, erano state proprio emiliane, pronte ad affidarsi al trio delle meraviglie Cantore, Clelland, Bugeja per ripetere l’impresa.

Domenica 5 Dicemrbe si ripartirà alle 12.30 dal ‘Comunale Riccardo Garrone’ di Bogliasco, che farà da cornice all’incontro Sampdoria-Roma, mentre alle 14.30 i riflettori si sposteranno su Napoli-Empoli e sulla nona stracittadina tra Milan e Inter. Le rossonere hanno vinto sette degli otto precedenti disputati contro le nerazzurre e l’unico ko risale alla semifinale di andata della scorsa edizione della Coppa Italia. Entrambe le compagini stanno attraversando un ottimo momento di forma: l’undici di Maurizio Ganz nelle ultime quattro uscite non ha subito reti, quello di Rita Guarino vuole invece dare continuità ai propri risultati centrando il quarto successo consecutivo Le osservate speciali saranno senza dubbio Giacinti - top scorer del campionato con 9 centri - e Marinelli, che negli scorsi derby hanno già segnato rispettivamente 9 e 6 reti

Anche quest’anno, grazie al Title Sponsor TimVision e all’accordo biennale tra la Federcalcio e LA7, gli appassionati avranno modo di seguire da casa o in mobilità tutto il campionato: ogni fine settimana la tv di TIM trasmetterà in diretta sei partite, mentre l’emittente televisiva di Cairo Communication porterà in chiaro nelle case degli italiani un incontro per ciascun turno. Il live match delle gare e tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno inoltre disponibili sul sito www.figc.it/it/femminile e sui profili social FIGC Calcio Femminile su Twitter, Facebook e Instagram.

SERIE A FEMMINILE TIMVISION DIRETTA - 10a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

SABATO 4 DICEMBRE

ore 12:30 Serie A TimVision 10a Giornata: Lazio vs Hellas Verona (diretta TIMVISION)

Centro Sportivo Campo Aquile – Formello (RM)

Telecronaca: Francesco Corda

Lazio e Verona non si sono mai incontrate in Serie A; le biancocelesti tuttavia non hanno vinto nessuna delle ultime cinque partite contro avversarie venete nel massimo campionato (1N, 4P). La Lazio è, dopo la Roma, la seconda squadra di questa regione che il Verona affronta in Serie A. Nei sette precedenti contro le giallorosse, le scaligere hanno collezionato due successi e cinque sconfitte, con un punteggio complessivo di 4-19. La Lazio ha perso tutte le prime nove gare di questo campionato; da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05), solo una formazione ha rimediato 10 KO nelle prime 10, l’Atletico Oristano nel 2005/06, retrocesso a fine stagione. Tra le squadre presenti in Serie A dall’inizio del 2021, il Verona è quella che ha guadagnato meno punti (12), perso più partite (15) e subito più gol (48) in questo intervallo temporale. Si sfidano in questa gara le due squadre che hanno effettuato meno tiri (61 la Lazio, 85 il Verona) e che ne hanno subiti di più (205 le biancocelesti, 187 le gialloblù) nella Serie A in corso. Nessuna squadra ha subito più gol su palla inattiva del Verona in questa Serie A (otto: quattro su calcio d’angolo, uno su punizione indiretta, uno su punizione diretta e due su calcio di rigore). Verona e Lazio sono le due squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato (sei a testa). In entrambe le sconfitte rimediate dopo essersi portate avanti nel punteggio, le biancocelesti erano in casa. Adriana Martín ha preso parte a tre degli ultimi quattro gol della Lazio in Serie A segnando due reti e servendo un assist. In generale la spagnola è, con Signe Holt Andersen, una delle due giocatrici biancocelesti che hanno partecipato a più marcature per la squadra nel torneo in corso (quattro a testa). Solo Asia Bragonzi (2001) è più giovane di Lineth Cedeño (dicembre 2000) tra le giocatrici con più di un gol all’attivo in questa Serie A. L’attaccante panamense conta quattro reti nel campionato in corso; l’ultima a fare meglio per il Verona in una singola edizione della massima serie è stata proprio Asia Bragonzi (sei nel 2020/21). Lineth Cedeño ha realizzato tutte le ultime quattro reti del Verona in campionato: nessuna giocatrice del Verona ha mai segnato cinque reti consecutive per il suo club nella competizione e in generale Raffaella Barbieri della San Marino Academy nella scorsa stagione è stata l'unica a riuscirci nelle ultime quattro stagioni.



Stadio Gino Bozzi – Firenze

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Primo confronto in assoluto tra Fiorentina e Pomigliano. L’unica avversaria campana affrontata finora in Serie A dalle viola è il Napoli (due vittorie seguite da una sconfitta, nella sfida più recente dello scorso settembre). La Fiorentina ha vinto ognuna delle 33 gare di Serie A contro squadre neopromosse con un punteggio complessivo di 131-17. Tuttavia, nelle ultime due non è riuscita a tenere la porta inviolata e potrebbe subire almeno un gol in tre match consecutivi contro queste avversarie per la prima volta nel torneo. Dovesse perdere contro il Pomigliano, la Fiorentina registrerebbe quattro KO di fila per la prima volta da quando milita in Serie A. Le viola sono reduci tra tre sconfitte contro Milan, Inter e Roma. Nonostante abbia perso le ultime due gare di Serie A (vs Sassuolo e Milan), il Pomigliano ha raccolto 10 punti nelle prime nove gare di questo campionato (3V, 1N, 5P). Nell’ultimo decennio, tra le neopromosse che a questo punto della stagione avevano 10 o più punti, solo una è retrocessa: il Chievo Verona Valpo nel 2013/14. Solo Verona (17) e Lazio (11) hanno subito più gol del Pomigliano in trasferta in questo campionato (nove, quattro dei quali proprio nell’ultima gara fuori casa vs Sassuolo). Da una parte il Pomigliano è, con la Lazio, una delle due squadre che non hanno ancora segnato un gol di testa in questo campionato; dall’altra solo la Juventus (nove) ne ha realizzati più della Fiorentina con questo fondamentale nel torneo in corso (cinque, incluso l’ultimo contro l’Inter, firmato da Sabatino). Solo la Lazio (sei) ha subito più gol del Pomigliano (cinque) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato. La Fiorentina al contrario è una delle quattro formazioni che non hanno ancora incassato una rete in questo intervallo temporale. Daniela Sabatino ha messo lo zampino negli ultimi tre gol della Fiorentina in Serie A. Da inizio ottobre solo Yoreli Rincón (sei) e Andressa Alves (cinque) hanno partecipato a più reti dell’attaccante viola (quattro, con tre centri e un assist). Quattro anche per l’avversaria di giornata Marija Banusic (tre sigilli e un passaggio vincente). Marija Banusic è la miglior marcatrice del Pomigliano nella stagione in corso: cinque reti all’attivo tra Serie A e Coppa Italia per l’attaccante svedese, almeno tre più di qualsiasi altra compagna di squadra. Deborah Salvatori Rinaldi e Martina Fusini hanno un passato in maglia viola; la prima conta anche 17 gol in Serie A con la Fiorentina, tra il 2015 e il 2018; la seconda invece non ha mai trovato il gol con la maglia viola nella competizione.



Stadio Comunale Enzo Ricci – Sassuolo (MO)

Telecronaca: Marco Pagano

La Juventus ha vinto sette delle otto gare contro il Sassuolo in Serie A (1P) e ha tenuto la porta inviolata in cinque confronti con le neroverdi, inclusi i due più recenti. La Juventus è la squadra con la striscia aperta più lunga di gare senza sconfitte in Serie A (49 - 47V, 2N). L’ultimo ko nel massimo campionato è arrivato proprio contro il Sassuolo in trasferta, nel marzo 2019. Decisiva la rete di Tomaselli nel finale dopo quelle di McSorley e Girelli. Dall’inizio dello scorso campionato, Juventus (93) e Sassuolo (74) sono le due squadre che hanno raccolto più punti in Serie A. Nel parziale inoltre bianconere - 97 gol segnati - e neroverdi (68) vantano anche i due migliori attacchi del torneo. Il Sassuolo ha vinto 13 delle ultime 15 partite casalinghe in Serie A (1N, 1P). Nel parziale – da settembre 2020 – solo la Juventus (15) ha collezionato più successi interni. Tuttavia le neroverdi hanno subito quattro gol nelle due sfide più recenti al Ricci, solo uno in meno rispetto a quelli incassati nelle precedenti 12. Da una parte il Sassuolo è la squadra che in questa Serie A ha segnato più gol nella mezzora centrale di gioco (nove), dall’altra la Juventus è l’unica formazione che in questo intervallo temporale ha ancora la porta inviolata. Nessuna squadra ha segnato più gol di Sassuolo e Juventus (quattro a testa) su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A; opposta però la situazione in difesa, dove le bianconere ne contano zero subiti da corner (primato condiviso col Napoli) mentre le neroverdi cinque (record negativo nel torneo). Solo Cristiana Girelli (cinque) ha segnato più gol di Valentina Cernoia contro il Sassuolo in bianconero in Serie A (quattro, inclusa la sua ultima doppietta nel massimo campionato, lo scorso aprile in casa delle neroverdi). Lana Clelland ha segnato un gol contro la Juventus in Serie A, a marzo con la maglia della Fiorentina. L’attaccante scozzese inoltre, dopo la rete realizzata contro il Pomigliano a inizio novembre, potrebbe andare a bersaglio in due presenze casalinghe di fila per la prima volta dall’inizio dello scorso campionato. Con la maglia della Juventus sono arrivati i primi quattro gol in Serie A per Sofia Cantore (tra marzo e maggio 2018). L’attaccante neroverde ha servito un assist nell’ultima sfida contro le bianconere in campionato (a maggio con la maglia della Florentia). Martina Lenzini è una ex della gara: 53 presenze con il Sassuolo per la bianconera, collezionate nelle precedenti tre stagioni di Serie A. La giocatrice della Juventus è il difensore centrale che conta più passaggi riusciti nella metà campo avversaria in questo campionato (152).

DOMENICA 5 DICEMBRE

ore 12:30 Serie A TimVision 10a Giornata: Sampdoria vs Roma (diretta TIMVISION)

Comunale Riccardo Garrone – Bogliasco (GE)

Telecronaca: Antonio Torretti

Primo incontro in assoluto tra Sampdoria e Roma in Serie A. Quella giallorossa è, dopo la Lazio, la seconda formazione di questa regione che le liguri affrontano nel massimo campionato (vittoria per 2-1 sulle biancocelesti nella prima giornata di questo torneo). Antonio Cincotta ha affrontato la Roma in sei precedenti in Serie A (alla guida della Fiorentina); il bilancio è di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. Solo in un’occasione inoltre, la sua squadra è riuscita a non subire gol contro le giallorosse nella competizione (0-0 nel dicembre 2018). In nessuna delle quattro partite casalinghe giocate finora dalla Sampdoria in Serie A, entrambe le squadre sono riuscite ad andare a bersaglio. Due sconfitte senza gol all’attivo per le blucerchiate, a fronte di due vittorie tenendo la porta inviolata. La Roma ha vinto le ultime due trasferte disputate in tutte le competizioni, tanti successi quanti nelle precedenti sette (3N, 2P) e non fa meglio da febbraio scorso (tre). Le giallorosse però hanno anche subito gol in nove delle 11 partite esterne più recenti, dopo aver collezionato quattro clean sheet nelle precedenti sei. Da una parte solo Lazio e Pomigliano (0) hanno segnato meno gol di testa della Roma (uno) in questo campionato; dall’altra solo Juventus (nove) e Fiorentina (cinque) ne contano più della Sampdoria (quattro) con questo fondamentale. Si affrontano in questa gara la squadra che ha vinto più duelli in questa Serie A (la Sampdoria, 52.3 in media a partita) e quella che ne ha vinti meno (la Roma, 38.1). Stefania Tarenzi ha segnato tre reti contro la Roma in Serie A, con le maglie di ChievoVerona Valpo (1) e Inter (2). L’attaccante è la miglior marcatrice della Sampdoria in questo campionato con tre reti all’attivo, arrivate tutte in match casalinghi. Nessuna giocatrice ha partecipato a più gol di Yoreli Rincón in questa Serie A (otto, frutto di due reti e sei assist). La colombiana vanta il record di passaggi vincenti nelle prime nove giornate del torneo (sei, davanti alle rivali di giornata Andressa Alves e Benedetta Glionna, entrambe a quota quattro).Solo Andressa Alves (11) e Annamaria Serturini (10) hanno più gol all’attivo con la Roma in tutte le competizioni nel 2021 di Paloma Lázaro (otto). L’attaccante spagnola, a segno nell’ultima trasferta in Serie A, contro il Verona, in giallorosso non ha ancora trovato il gol in due gare esterne di fila in campionato. Manuela Giugliano, una rete e un assist nell’ultima trasferta della Roma in Serie A, ha partecipato a quattro gol in sette presenze nel campionato in corso (due sigilli e due passaggi vincenti), due in meno rispetto alla competizione 20/21 – sei, ma nel triplo di partite giocate (21).



Stadio Giuseppe Piccolo – Cercola (NA)

Telecronaca: Daniel Rizzo

Napoli Femminile ed Empoli si sono incontrate in Serie A nella scorsa stagione: vittoria per 1-0 delle toscane all’andata e pareggio 3-3 nel match di ritorno. Il Napoli ha perso sei nelle nove gare giocate in questo campionato, ma ha raccolto sei punti in più (7 vs 1) rispetto a quelli rimediati allo stesso punto della Serie A 2020/21. Nelle ultime sei giornate di campionato l’Empoli non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (2V, 1N, 3P): nell’ultimo turno ha pareggiato con la Sampdoria ed è da novembre 2019 che non registra due pareggi di fila in Serie A. L’Empoli ha pareggiato entrambe le trasferte di Serie A giocate contro squadre campane: 3-3 con il Napoli nel marzo 2021 e 2-2 con il Pomigliano a settembre. L’Empoli è l’unica squadra che non ha ancora trovato il gol nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato; il Napoli ne ha segnato solo uno in questo parziale (Kaja Erzen contro la Lazio il 7 novembre). L’Empoli in questo campionato non ha ancora segnato fuori casa su azione: due gol su rigore e due su sviluppo di calcio d’angolo per le toscane in trasferta finora. Il Napoli ha il peggior attacco casalingo del campionato in corso: un solo gol segnato in casa dalle campane, contro la Fiorentina a settembre (rete che tuttavia ha portato i tre punti). Tre degli ultimi sei gol segnati dal Napoli in Serie A sono stati realizzati da Eleonora Goldoni, che ha già messo a segno più reti in questo campionato (tre) che in tutti i due precedenti tornei di A con le maglie di Inter e Napoli (due in totale). Asia Bragonzi (classe 2001) è la più giovane calciatrice con almeno due gol all’attivo in questa Serie A (quattro): l’unico realizzato in trasferta nel campionato in corso è arrivato in Campania, contro il Pomigliano a inizio settembre. Sara Mella dell’Empoli è una delle sole sette giocatrici di movimento sempre in campo in tutti gli 810 minuti di questa Serie A (nove presenze su nove), mentre la più utilizzata del Napoli è Kaja Erzen (in campo per 805 minuti).



Centro Sportivo Peppino Vismara – Milano

Telecronaca: Giovanni Gaudenzi

Il Milan ha vinto sette degli otto precedenti contro l’Inter in tutte le competizioni (1P). L’unica sconfitta subita dalle rossonere contro le nerazzurre risale alla semifinale d’andata della Coppa Italia 20/21, anche se in finale andò la squadra di Ganz grazie al 4-2 nel match di ritorno. Considerando tutte le competizioni, il Milan è reduce da quattro vittorie di fila senza subire gol (tre successi in Serie A e uno in Coppa Italia). Da quando il club rossonero ha esordito nel massimo campionato, solo una volta ha infilato più successi di fila tenendo la porta inviolata (cinque tra novembre e dicembre 2020). L’Inter ha vinto le ultime tre gare giocate in tutte le competizioni (due successi in campionato e uno in Coppa Italia). Da quando è stata promossa in Serie A non è mai arrivata a quattro successi di fila considerando ogni torneo. Solo Milan (13) e Roma (11) hanno segnato più gol dell’Inter in trasferta in questa Serie A (10). Nelle prime due stagioni nel massimo torneo, le nerazzurre non avevano mai totalizzato altrettante reti prima dell’8ᵃ partita lontano da casa. Solo la Juventus (quattro) vanta più giocatrici con più di due gol all’attivo in questa Serie A rispetto all’Inter (tre, Marinelli, Nchout e Bonetti). Tra le fila del Milan invece, l’unica che ha già messo a segno almeno tre reti è Valentina Giacinti (sette). Solo Juventus e Sassuolo (sette) hanno segnato più gol del Milan su palla inattiva in questa Serie A - sei, uno su calcio di rigore, tre da corner e due su punizione diretta (record quest’ultimo nel torneo in corso). Allo stesso tempo solo le bianconere (zero) ne hanno subiti meno da fermo delle rossonere (uno). L’Inter potrebbe diventare, dopo la Pink Bari (15 gol) la seconda squadra contro cui Valentina Giacinti va in doppia cifra di reti con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Al momento sono otto le marcature contro le nerazzurre, incluso il poker dello scorso marzo in Serie A. Vero Boquete ha segnato contro l’Inter la sua prima e unica doppietta con la maglia del Milan, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 20/21 ad aprile. Tra le centrocampiste di questa Serie A, solo Valentina Cernoia (nove) conta più tiri nello specchio della spagnola (otto). Considerando tutte le competizioni, solo contro l’Empoli (otto) Gloria Marinelli ha segnato più gol che contro il Milan (sei) da quando indossa la maglia dell’Inter. L’attaccante nerazzurra inoltre ha preso parte ad almeno una rete in ognuna delle ultime due presenze contro le rossonere in Serie A (un gol e un assist). Le nerazzurre Flaminia Simonetti e Tatiana Bonetti sono già andate a segno contro il Milan in Serie A, ma entrambe in match casalinghi: doppietta per Bonetti (nel gennaio 2019 con la maglia della Fiorentina) e gol per Simonetti con la Roma nel dicembre 2018.

