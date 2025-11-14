Avvocato Ligas arriva il 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW! Luca Argentero torna protagonista sul piccolo schermo nei panni di Lorenzo Ligas, il penalista pi&amp;ugrave; geniale, controverso e affascinante di Milano nel primo legal drama Sky Original. Sei episodi prodotti da Sky Studios e Fabula Pictures, diretti da Fabio Paladini, tratti dal romanzo &quot;Perdenti. La prima indagine dell&#039;avvocato Ligas&quot; di Gianluca Ferraris edito da Corbaccio.\r\nLorenzo Ligas &amp;egrave; un avvocato penalista dal talento indiscusso ma cinico, spregiudicato e allergico alle regole, con una vita privata turbolenta. Quando viene licenziato dal suo prestigioso studio perch&amp;eacute; incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima diventa una sfida che affronter&amp;agrave; insieme a Marta Carati, determinata praticante interpretata da Marina Occhionero. Nel cast anche Barbara Chichiarelli nei panni del pubblico ministero rivale Annamaria Pastori. Casi complessi e senza speranza per tornare al centro della scena, perch&amp;eacute; tutti meritano la miglior difesa possibile! \u00e2\u009a\u0096\u00ef\u00b8\u008f\u00e2\u009c\u00a8\r\n#AvvocatoLigas #LucaArgentero #Sky #NOW #LegalDrama #SkyOriginal #6Marzo #FabulaPictures #SkyStudios #SerieItaliana #Tribunale #AvvocatoPenalista #Milano #Corbaccio #DrammaLegale\r\n\u00f0\u009f\u0091\u0089 ISCRIVITI per contenuti esclusivi Avvocato Ligas \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA le tue aspettative sul legal drama con Argentero \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per trailer e clip prima del 6 marzo \u00f0\u009f\u0093\u00b2 CONDIVIDI con i fan di Luca Argentero e serie legal!\r\nScritta da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco! \u00f0\u009f\u0093\u009a\u00e2\u009a\u0096\u00ef\u00b8\u008f