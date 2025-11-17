Sky TG24 Il Confronto Regione Veneto Manildo-Stefani, la sfida diretta tra i candidati

Il faccia a faccia condotto da Giovanna Pancheri

mette a fuoco programmi, strategie e appelli agli elettori.

In vista delle elezioni regionali in Veneto, che si terranno il 23 e 24 novembre 2025, il canale all news diretto da Fabio Vitale prosegue la sua copertura editoriale speciale con un nuovo appuntamento de Il Confronto, il format che negli anni ha contribuito a rendere Sky TG24 un punto di riferimento per il racconto della politica italiana. Dopo i faccia a faccia già andati in onda per le altre regioni, ora è il turno del Veneto: appuntamento per lunedì 17 novembre alle 9.30, in diretta dagli studi di Roma Montecitorio, per seguire il duello televisivo che vedrà fronteggiarsi Giovanni Manildo e Alberto Stefani.

Giovanni Manildo, già sindaco di Treviso, conduce la coalizione di centrosinistra che raggruppa il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e altre liste civiche, con l’obiettivo di conquistare la presidenza della Regione. Alberto Stefani è indicato come il rappresentante della coalizione di centrodestra guidata da Lega per Salvini Premier in continuità con la presidenza uscente di Luca Zaia, per cui la posta in gioco è alta: la coalizione intende mantenere il governo regionale.

Il confronto sarà condotto da Giovanna Pancheri e si svolgerà secondo il format ormai consolidato: stesso tema di domanda per entrambi i candidati e uguale tempo di risposta, una domanda incrociata e, in chiusura, l’appello finale agli elettori. Al termine del faccia a faccia, con ospiti e commentatori, l’analisi sui temi emersi nel dibattito.

In occasione delle elezioni regionali, Sky TG24 arricchisce la propria copertura con gli Instant Poll realizzati in esclusiva da YouTrend, che fotograferanno in tempo reale le scelte degli elettori alla chiusura delle urne, e con il Trovapresidente, la Voting Advice Application su skytg24.it che consente a ciascuno di scoprire il proprio posizionamento politico e i candidati alla presidenza più vicini e più lontani.

Un racconto completato da reportage, approfondimenti e inviati sul territorio per seguire passo dopo passo una delle sfide più significative di questa stagione politica.

Hashtag ufficiale #skytg24

#skytg24 Sito https://tg24.sky.it/

https://tg24.sky.it/ Instagram https://www.instagram.com/skytg24

https://www.instagram.com/skytg24 TikTok https://www.tiktok.com/@skytg24

https://www.tiktok.com/@skytg24 X https://X.com/SkyTG24

https://X.com/SkyTG24 Facebook https://www.facebook.com/SkyTG24

https://www.facebook.com/SkyTG24 LinkedIn https://it.linkedin.com/company/skytg24

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.