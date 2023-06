Chi Siamo

Digital-News (www.digital-news.it) nasce dall'esperienza ventennale maturata con Digital-Sat.it Magazine, uno dei primi portali italiani dedicati al mondo della tv digitale, on line a partire dal dicembre 1997 affermato e conosciuto nel panorama dei media tematici italiani, partner ufficiale di alcuni tra i più importanti eventi del settore.

Il portale è diviso in numerose aree specifiche: la principale è quella relativa alle news dal mondo televisivo digitale e non solo, tutte curate e aggiornate tempestivamente dalla redazione guidata da SIMONE ROSSI che per la selezione delle notizie si avvale di fonti autorevoli e verificate.

DIGITAL-NEWS NETWORK STAFF



(per inviarci un messaggio sostituire nell'indirizzo [at] con @)

DIRETTORE | DIGITAL-NEWS.IT:

SIMONE ROSSI



(e-mail del titolare del dominio - info[at]digital-news.it) - Contatta Simone su Twitter





COORDINAMENTO RAPPORTI TRA DIGITAL-NEWS e DIGITAL-FORUM : MICHELE CRISTIANI (ERCOLINO)





: PROGETTO CREATIVO DIGITAL-NEWS.IT : RAUL MARCACCINI





SOCIAL MEDIA MANAGER: SIMONE ROSSI



DIGITAL-FORUM.IT STAFF



Titolare del dominio digital-forum.it: GIORGIO CUCCUREDDU (e-mail - admin[at]digital-forum.it)

Amministratori : ERCOLINO, GIO®GIO, MATROG

Super Moderatori : STANLEY_CASSIDY, VIANELLO_85



Moderatori: 3750..., AG-BRASC, ALE89, ALEVIA, BRYCE, CECELIFE, DTTFANS, FABISAT, GIOTAG, GPP, JEEG72, MASSIMOMARCELLO, MEGADISH, MISTERSAT, NERI73, NP293. NUMERO UNO,. PALOMA20, RAMSETE4, SATRED, TIDUS_86, YODA, ZWOBOT





GIORGIO SETTINGS TEAM



GIO®GIO (liste base per Clarke Tech (tutti i modelli)

FABISAT (liste Bware)

RAMSETE4 (liste Digiquest/ Edision)

GIOTAG (liste Digiquest F777, upload e contatti con i vari forum amici)

JEEG72 ( liste Bware RX8900)

Collabora col team anche il grande CECELIFE che ci fornisce il supporto per i settings editor

LA NOSTRA COMMUNITY E PROFILI SOCIAL - ISCRIVITI E SEGUICI!

Sito Internet - Digital-News.it - https://www.digital-news.it





Forum Ufficiale - Digital-Forum.it - https://www.digital-forum.it





Facebook - https://www.facebook.com/digitalsat





Twitter - https://twitter.com/digitalsat_it





Linkedin - https://www.linkedin.com/company/digital-sat.it/





Instagram - https://www.instagram.com/digitalnews_it/





Youtube - https://www.youtube.com/@digitalnews_it





Telegram - https://t.me/digitalnewsit

Contatti redazionali:

Per l'invio di comunicati stampa oppure materiale da pubblicare nelle news : comunicati[at]digital-sat.it



Per contattare la redazione news scrivere a: redazione[at]digital-sat.it



Per segnalazioni al Giorgio Settings Team questo l'indirizzo da contattare: settings_team[at]digital-sat.it



( ATTENZIONE: per contattare le nostre caselle di posta elettronica sostituire [at] con @ nell'indirizzo sopra indicato)

Le tematiche trattate spaziano dalla tv digitale satellitare a quella terrestre, sia dal punto di vista tecnico produttivo che quello legato ai contenuti offerti dalla tv generalista italiana (Rai, Mediaset, La7), a pagamento attraverso le pay-tv (Sky Italia e DAZN) oppure gratuite (Tivùsat). Un occhio di riguardo è rivolto verso i più interessanti eventi sportivi in onda disponibili sulle varie piattaforme tecnologiche senza dimenticare anche uno sguardo a quanto avviene fuori dai confini in un mondo sempre più globalizzato.



Ampio spazio è dedicato anche alle nuove tecnologie di trasmissione seguendo di pari passo i mutamenti in termini sia qualitativi sia quantitativi che hanno migliorato la nostra percezione nella fruizione dei contenuti audiovisivi come l’Alta Definizione, il 4K, il 3D, l’IPTV o la Mobile Tv.



In un momento così difficile per tutti, Digital-Sat pone la sua attenzione anche al mondo economico applicato ai media con la pubblicazione delle principali comunicazioni rivolte agli investitori e al pubblico unite ad analisi e proiezione sui futuri piani delle società.



Un'altra area strategica è costituita dall'Area Palinsesti, in questa sezione si possono trovare le segnalazioni sui principali appuntamenti del mese corrente sugli svariati canali che compongono i pacchetti del bouquet Sky (tra i quali Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio). Non manca inoltre uno spazio con il meglio dei principali canali in chiaro del digitale terrestre gratuito e per gli abbonati DAZN. Nella sezione "In rilievo", oltre allo spazio dedicato alla programmazione settimanale delle partite di calcio trasmesse da Sky Sport aggiornato in tempo reale, da sempre fiore all'occhiello del nostro portale, è presente una vetrina dei canali maggiormente qualificati (ed interessanti) del momento.



Ricca di prove tecniche e di dimostrazioni pratiche è invece l'Area Recensioni, lo spazio dove i nostri esperti testano per voi gli ultimi modelli di ricevitori satellitari e digitali terrestri, ma anche lettori DVD, DivX, MP3, videorecorder e altro ancora. L'analisi, corredata in ogni passaggio di foto illustrative, si apre con una descrizione dell'aspetto e delle caratteristiche sia di tipo esteriore sia con una visione dettagliata della parte interna dello stesso. Seguono poi sempre attraverso delle immagini, la descrizione delle principali funzioni offerte e delle caratteristiche positive e negative rilevate nei test.

A supporto del portale, c'è Digital-Forum (www.digital-forum.it), uno spazio assolutamente gratuito che conta (dati aggiornati a Giugno 2023) già oltre 124mila utenti registrati attivi, oltre 7,5 milioni di messaggi inseriti, e più di 193 mila discussioni dove è possibile commentare le notizie del portale, effettuare segnalazioni e mettersi in comunicazione con i redattori. Una community, sempre a vostra disposizione dove potersi confrontare ogni giorno sui principali argomenti del mondo tv e non solo…

Last but not least, l'Area Settings Decoder. A partire dal mese di Febbraio 2020, Digital-Forum.it è diventata la casa ufficiale della raccolta sempre aggiornata degli strumenti (firmware, settings e altro) con cui aggiornare e configurare al meglio il vostro ricevitore satellitare, con l'aiuto anche di guide pratiche all'installazione, curate dalla squadra leader del settore, il GIO®GIO Settings Team appunto. Navigando all'interno della sezione dedicata , sarà facile ed immediato trovare immediatamente il materiale relativo al ricevitore satellitare che si possiede.



Ricordiamo anche che sono disponibili anche i Feed RSS con i quali potrete visualizzare nel vostro aggregatore browser o di posta elettronica tutto il mondo di Digital-Sat aggiornato costantemente a portata davvero di un solo click!. Ulteriore possibilità di interagire è offerta con l'iscrizione ai canali ufficiali targati Digital-Sat sui principali social network (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).



Ma lo sviluppo di Digital-Sat Network non si ferma qui: altre idee sono in cantiere per cercare di offrirvi ogni giorno di più un servizio migliore. Il nostro obiettivo, e l’impegno nei vostri confronti rimane quello di creare un giornale virtuale dove il lettore disponga costantemente in modo semplice ma completo della panoramica di quanto accade con particolare riferimento alla televisione cercando, ove possibile, di creare un approfondimento delle singole vicende.



Il giudizio sulla qualità del nostro operato come sempre lo lasciamo a voi lettori e proprio da questi feedback vogliamo ripartire per cui vi invitiamo a lasciare idee, proposte, domande e anche critiche se necessario attraverso tutti i nostri contatti qui sotto riepilogati:

Disclaimer:

IN QUESTO SITO NON TROVERETE MAI: NOTIZIE, SOFTWARE, HARDWARE, INDIRIZZI O ALCUNCHE' POSSA ESSERE UTILE ALLA RICEZIONE ILLEGALE DI SEGNALI RADIOTELEVISIVI CRIPTATI, OVVERO A PAGAMENTO, NAZIONALI O ESTERI. IL SOFTWARE CHE TROVERETE DISPONIBILE NELLE NOSTRE PAGINE NON E' PIRATA MA ESCLUSIVAMENTE FREEWARE O IN VERSIONE DEMO.



L'invio del materiale per le news implica il consenso dell'autore ad una eventuale pubblicazione, all'interno del web magazine.



Le foto presenti su Digital-News.it sono per la maggior parte tratte da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, potranno segnalarlo ad uno degli indirizzi mail presenti su questa pagina, in modo da ottenere immediata rimozione di dette immagini. I diritti delle immagini presenti sul nostro network sono dei legittimi proprietari.

NOTA: Il sito non costituisce testata giornalistica, non ha, comunque, carattere periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità e/o la reperibilità dei materiali. Pertanto non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della Legge. n. 62 del 7/3/2001.

© 1997 - 2023 Digital-Sat.it/Digital-News.it Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Privacy Policy | Cookie Policy