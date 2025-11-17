Black Bag su Sky Cinema e NOW: Fassbender e Blanchett in uno spy thriller di tensione pura

Sky Cinema presenta in prima TV BLACK BAG - DOPPIO GIOCO, il nuovo film diretto dal premio Oscar® Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett,in arrivo lunedì 17 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Scritto da David Koepp, BLACK BAG – DOPPIO GIOCO segna la terza collaborazione tra il celebre sceneggiatore e Soderbergh. Il regista costruisce un raffinato spy thriller in cui passione e sospetto si intrecciano, spingendo i protagonisti a confrontarsi con il confine labile tra verità e inganno. Ambientato tra Londra e i corridoi segreti dell’intelligence britannica, il film accompagna lo spettatore in un racconto di tensione e doppiezza morale, dove l’indagine professionale si confonde con il tormento privato. Accanto a Blanchett e Fassbender, un cast internazionale di primo piano: Pierce Brosnan, Regé-Jean Page, Marisa Abela, Tom Burke e Naomie Harris.

SINOSSI - Dal regista Steven Soderbergh, Black Bag è un’avvincente spy story sui leggendari agenti segreti George Woodhouse e l’amata moglie Kathryn. Quando lei viene sospettata di aver tradito la nazione, George affronta la prova definitiva: la lealtà verso il suo matrimonio o il suo Paese.

BLACK BAG – DOPPIO GIOCO | Lunedì 17 novembre in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime

