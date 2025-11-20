X Factor 2025 su Sky e NOW, la Notte degli Inediti: il primo grande traguardo per le squadre

Gli artisti presenteranno per la prima volta i loro brani originali sul palco dell’X Factor Arena

con conduzione di Giorgia e ospite speciale Levante,

OGGI alle 21:15 in diretta su Sky e in streaming su NOW.

A X Factor 2025 arriva uno dei momenti più attesi dell’intera stagione: nel Live Show di giovedì 20 novembre, su Sky e in streaming su NOW, gli artisti presenteranno per la prima volta i loro inediti. Una puntata cruciale che segna il vero ingresso nel mercato discografico per i concorrenti e in cui i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi accompagneranno i propri artisti in una serata che, per tutti, rappresenta un primo traguardo fondamentale nel percorso all’interno di X Factor. A introdurre la puntata e a scandirne i ritmi, come sempre, sarà la conduzione di Giorgia, anima e voce narrante di questa edizione.

Il quinto Live Show si aprirà con uno speciale opening (powered by Sephora) dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un momento pensato per portare sul palco di X Factor una tematica sempre urgente e necessaria con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza del 25 novembre e invitare a una riflessione collettiva sulla violenza di genere.

La serata poi entrerà nel vivo con la manche degli inediti, momento cardine del programma.

Nella squadra di Lauro, eroCaddeo porterà sul palco punto, brano scritto insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv, un racconto personale che inaugura il suo percorso artistico con una forte impronta autorale;

porterà sul palco punto, brano scritto insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv, un racconto personale che inaugura il suo percorso artistico con una forte impronta autorale; per la squadra di Francesco, tellynonpiangere presenterà barche di carta, nato dalla scrittura condivisa con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi che ne esalta l’immediatezza emotiva; PierC canterà Neve Sporca, scritto da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, e prodotto da Wolvs: una ballad intensa che mette a fuoco la sua identità più autentica;

presenterà barche di carta, nato dalla scrittura condivisa con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi che ne esalta l’immediatezza emotiva; canterà Neve Sporca, scritto da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, e prodotto da Wolvs: una ballad intensa che mette a fuoco la sua identità più autentica; Jake invece introdurrà nella discografia DELIA con l’inedito SICILIA BEDDA, scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade, un brano che racconta le sue radici con una forza visiva e sonora che rispecchia pienamente il suo carattere; e TOMASI con Tatuaggi, interamente scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi, brano diretto e confessionale che porta sul palco la sua cifra più intima;

con l’inedito SICILIA BEDDA, scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade, un brano che racconta le sue radici con una forza visiva e sonora che rispecchia pienamente il suo carattere; e con Tatuaggi, interamente scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi, brano diretto e confessionale che porta sul palco la sua cifra più intima; infine, Paola introdurrà VISCARDI che proporrà Scinneme ’a cuollo, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd, brano che fonde radici, attitudine black e una forte dimensione performativa; e rob, che debutterà con CENTO RAGAZZE, brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra che ne accentua l’energia e il carattere pop punk.

Il meno votato della prima manche andrà direttamente al ballottaggio; qui sarà raggiunto, secondo il meccanismo classico, dal meno votato della seconda manche, quella in cui i concorrenti torneranno sul palco per eseguire delle cover: tellynonpiangere, nel caso in cui passasse il turno, si confronterebbe con l’intensità di Nei treni la notte di Frah Quintale; PierC affronterebbe l’iconico universo di David Bowie con Life On Mars?; TOMASI porterebbe sul palco l’energia malinconica di The Loneliest dei Måneskin; DELIA proporrebbe in maniera personale e potente un speciale mash-up ispirato a La Llorona di Chavela Vargas; VISCARDI darebbe la sua impronta a Ain’t Nobody di Rufus & Chaka Khan; rob si misurerebbe con la leggendaria Un’emozione da poco di Anna Oxa; eroCaddeo rileggerebbe con la sua sensibilità Ancora, il classicone senza tempo di Eduardo De Crescenzo.

Il ballottaggio al termine della seconda manche di questo quinto Live Show – atteso per giovedì 20 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e su Sky Go; il martedì successivo, la puntata sarà poi trasmessa in chiaro su TV8 in prima serata – porterà al nuovo eliminato e di conseguenza alla definizione dei semifinalisti ufficiali di questa edizione.

Ospite speciale della serata sarà Levante. Cantautrice raffinata, scrittrice, pittrice, artista poliedrica capace di cimentarsi in più arti mantenendo la sua identità, Levante sta svelando i dettagli del suo nuovo progetto: dopo l’annuncio del “Dell’amore - Club tour 2026”, il 21 novembre esce il suo nuovo singolo “Dell’amore il fallimento”, altro tassello che segna un punto cardine del lavoro più completo che vedrà la luce nel 2026.

Per vivere l’immediata vigilia dello show, pochi minuti prima della diretta, tornerà l’Ante Factor, quest’anno condotto da Mariasole Pollio.

E infine, continuano i due appuntamenti quotidiani su Sky Uno e in streaming su NOW che seguono da vicino il percorso dei ragazzi:

dal lunedì al venerdì alle 19:20 , il Daily di X Factor 2025 per seguire giorno dopo giorno la preparazione ai Live e il lavoro in sala prove;

, il per seguire giorno dopo giorno la preparazione ai Live e il lavoro in sala prove; ogni mercoledì alle 21:15, il Road To X Factor 2025 ripercorre la settimana tra assegnazioni, backstage e momenti inediti, fino all’accensione del palco.

I Live Show di X Factor 2025 andranno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8.

Torna l’appuntamento con Ante Factor, in diretta dal backstage a pochi metri dal palco, per raccontare in tempo reale emozioni e tensioni dei protagonisti. Alla conduzione, quest’anno, ci sarà Mariasole Pollio, che entra così per la prima volta nella famiglia di X Factor.

L’APP X FACTOR 2025

L’app di X Factor 2025 ha 3 sezioni:

HOME , per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2025;

, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2025; PROTAGONISTI , per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice;

, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice; VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2025.

I 4 CANALI DI VOTO DI X FACTOR

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB : accedendo al sito xfactor.sky.itda desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;

: accedendo al sito xfactor.sky.itda desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google; App X FACTOR 2025 : scaricando gratis l’App X Factor 2025 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

: scaricando gratis l’App X Factor 2025 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google; Decoder Sky Q :tasto verde del telecomando;

:tasto verde del telecomando; Sky Glass:tasto interattività del telecomando.

PARTNER

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2025: Tim, che per la terza edizione sarà Main Partner di X Factor;

il Premium Partner il Beauty Partner l’Automotive Partner gli Official Partner il Technical Partner

MEDIA PARTNER

Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor . La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show. Urban Vision Group, media company, leader nel maxi digital outdoor e nella rigenerazione urbana attraverso progetti di comunicazione innovativi, si conferma

. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show. Rolling Stone Italia , il magazine dedicato alla musica e alla pop culture, anche quest’anno sarà presente a X Factor per raccontare le esibizioni dei protagonisti, le scelte dei giudici e l’avanzamento della gara fino alla proclamazione del nuovo talento della musica.

, il magazine dedicato alla musica e alla pop culture, anche quest’anno sarà presente a X Factor per raccontare le esibizioni dei protagonisti, le scelte dei giudici e l’avanzamento della gara fino alla proclamazione del nuovo talento della musica. Anche nel 2025 Billboard Italia è media partner di X Factor. Billboard è il riferimento mondiale dell’industria discografica. Nel 2017 nasce la versione italiana, la prima edizione locale in Europa della testata americana. L’obiettivo è promuovere la cultura del nostro Paese a livello globale attraverso una community internazionale di appassionati di musica.

Billboard è il riferimento mondiale dell’industria discografica. Nel 2017 nasce la versione italiana, la prima edizione locale in Europa della testata americana. L’obiettivo è promuovere la cultura del nostro Paese a livello globale attraverso una community internazionale di appassionati di musica. Stories Partner di X Factor è Vanity Fair Italia , brand di Condé Nast diretto da Simone Marchetti, che racconta l'attualità e le storie dei personaggi della musica, del cinema e dell'entertainment attraverso interviste e approfondimenti con un linguaggio innovativo e un punto di vista unico e inaspettato.

, brand di Condé Nast diretto da Simone Marchetti, che racconta l'attualità e le storie dei personaggi della musica, del cinema e dell'entertainment attraverso interviste e approfondimenti con un linguaggio innovativo e un punto di vista unico e inaspettato. Cosmopolitan è il brand manifesto della Gen Z. Rappresenta individui liberi e alla scoperta di sé, e racconta la musica come strumento di espressione della propria unicità. La mediapartnership con X Factor avrà l’obiettivo di far conoscere al pubblico i giovani concorrenti di questa edizione direttamente nel backstage, alla scoperta di ciò che non si vede sul palco.

CREDITI

X Factor 2025: capo progetto Paola Costa, produttori esecutivi Barnaby Boccoli, Barbara Gerli, Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani e Lorenzo Campagnari. Scritto con Elaine Henri, Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Nadia Forini, direttore musicale Antonio Filippelli, direzione artistica Laccio&Shake, regia studio Luigi Antonini, regia daily e backstage Adriano Galli, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico, costumista Maria Sabato, stylist Susanna Ausoni.

Sito ufficiale xfactor.sky.it

Hashtag ufficiale #XF2025

#XF2025 Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit

@xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit

@xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It

@XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @nowit

@xfactor_italia | @skyitalia | @nowit Youtube xfactoritalia | Sky

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.