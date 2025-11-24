Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Love Bugs TV8 torna con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello a raccontare l'amore moderno

lunedì, 24 novembre 2025

La sit-com ironica e brillante esplora le dinamiche
delle coppie di oggi, tra social, gelosie e quotidianità.

 

I tempi cambiano, ma l’amore inciampa sempre negli stessi “bug”. Questa la premessa che introduce la nuova versione di “Love Bugs”, la sit-com senza tempo pensata per raccontare con ironia e autenticità le dinamiche delle coppie di oggi, diretta dal regista, scrittore e sceneggiatore Ivan Cotroneo, in prima visione assoluta su TV8, dal 24 novembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.30 (alle 20.30 su Sky Serie e disponibile in streaming su NOW e on demand su Sky).

Al centro della trama una coppia del tutto inedita composta da Brenda Lodigiani e Michele Rosiello. Brenda, comica e attrice amatissima, nella sit-com veste i panni di una fidanzata passionale e imprevedibile che tutti vorrebbero incontrare: bella, energica, brillante, ma anche polemica, ossessiva ed eccessiva. Michele, attore versatile noto al pubblico per ruoli in fiction di successo, interpreta, invece, il compagno ideale: romantico, simpatico, un po’ “mammone” e profondamente partenopeo, che ama la cucina, le tradizioni, la famiglia e il Napoli, la sua squadra del cuore. Insieme i due formano una coppia divertente, dinamica e straordinariamente affiatata, che ravviva la routine con il divertimento, l’ironia, e buon sesso.

Intorno a Brenda e Michele si muove un microcosmo eterogeneo di personaggi: gli amici di Michele del calcetto, le amiche di Brenda onnipresenti su whatsapp, la suocera invadente, la mamma di Brenda con un debole per il genero, una manager un po’ troppo sexy, il maestro di salsa cubano, i vicini rumorosi e i colleghi.

La struttura narrativa si compone di sketch brevi, un ritmo serrato e una comicità immediata. La coppia affronta le sfide sentimentali tipiche di una nuova generazione che adatta i propri modi di stare insieme a un mondo ormai cambiato dalle nuove tecnologie, in cui il cellulare è diventato una estensione della mano e di conseguenza un “personaggio” molto presente nella loro vita di coppia.

Dopo aver conquistato milioni di telespettatori nei primi anni 2000, Love Bugs torna in un contesto sociale ben diverso, in cui imperversano gli smartphone, i social e le serie da vedere insieme o in segreto, ma i “bug” dell’amore restano sempre gli stessi: gelosie, incomprensioni, litigi con le suocere. La sit-com fotografa tutto questo con leggerezza, ironia e comicità. Perché l’amore, anche quando è in trasformazione, resta la materia più comica, tenera e universale che ci sia. E Brenda e Michele sono la coppia perfetta per raccontarne le evoluzioni.

Il programma è prodotto da Blu Yazmine. Supervisione creativa di Ivan Cotroneo. Regia di Ivan Cotroneo e Michele Rho. Scritto da Massimo Chiellini con Andrea Camerini, Andrea De Marinis, Matteo Levati, Marianna Stefanucci.

Il format originale è stato creato da Guy A. Lepage e distribuito da Avanti.

Con 39 versioni diverse, è il format scripted con più adattamenti nella storia della tv. 

