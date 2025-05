Diretta Rai Sport Sabato 10 Maggio 2025 - Ciclismo Giro d'Italia 2a Tappa, Tennis Sinner vs Navone e altro

In vista del weekend, Sabato 10 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 14:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro in Diretta 2a tappa: Tirana > Tirana (diretta)

da Tirana [Albania]

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato



ore 16:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro all'Arrivo 2a tappa: Tirana > Tirana (diretta)

da Tirana [Albania]

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato



ore 17:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Processo alla Tappa (diretta)

da Lecce

In studio: Alessandro Fabretti, Davide Cassani, Daniele Bennati, Alessandro Petacchi

La storica trasmissione di analisi e commento della tappa con Alessandro Fabretti e due commentatori d'eccezione, pronti a leggere la corsa con sguardo esperto del Commissario Tecnico: Davide Cassani e Daniele Bennati.



ore 18:05 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

a cura di Monica Matano

Lo storico rotocalco sportivo a cura di RaiSport, in una versione ampiamente rinnovata che dà ampio spazio a grandi storie di sport.



ore 19:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Tennis: Internazionali BNL d'Italia - 82a edizione 4a giornata Sinner vs Navone (diretta)

dal Campo Centrale del Foro Italico in Roma

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Omar Camporese

Interviste: Alessandro Pirozzi

Studio: Maurizio Fanelli e Rita Grande

ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 10 Maggio 2025

ore 06:00 Rally. C.to Italiano: Rally Targa Florio gara 1 (replica)

da Palermo

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Nuoto Artistico. Coppa del Mondo Markham: 3a tappa (replica)

da Markham [Canada]

Telecronca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Markham [Canada] Telecronca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 10:05 Ippica: Gran Premio Lotteria Agnano (replica)

da Agnano [Napoli]

Telecronaca: Stefano Rizzato

da Agnano [Napoli] Telecronaca: Stefano Rizzato ore 10:30 Automobilismo. C. to Europeo Formula Regional Misano - 1a prova (replica)

da Misano Adriatico [Rimini]

Telecronaca: Federico Pasanisi

da Misano Adriatico [Rimini] Telecronaca: Federico Pasanisi ore 11:55 Rubrica: Sportabilia

Città, stadi palazzetti senza barriere per consacrato slogan, SportAbilia è la rubrica quindicinale di RaiSport, ideata curata e condotta da Lorenzo Roata, che da oltre vent'anni racconta l'intero mondo delle discipline paralimpiche; tra le novità di questa stagione, la presenza in studio di Melania Corradini, gloria azzurra dello sci alpino.

Città, stadi palazzetti senza barriere per consacrato slogan, SportAbilia è la rubrica quindicinale di RaiSport, ideata curata e condotta da Lorenzo Roata, che da oltre vent'anni racconta l'intero mondo delle discipline paralimpiche; tra le novità di questa stagione, la presenza in studio di Melania Corradini, gloria azzurra dello sci alpino. ore 12:40 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 12:45 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Mattina (diretta)

da Lecce

Telecronca: Tommaso Mecarozzi

da Lecce Telecronca: Tommaso Mecarozzi ore 13:30 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Prima Diretta 2a tappa: Tirana > Tirana (diretta)

da Tirana [Albania]

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

da Tirana [Albania] Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato ore 14:00 Atletica: Camp. Mondiali Staffetta Guangzhou 2025 Finali 1a giornata (diretta)

da Guangzhou [Cina]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

da Guangzhou [Cina] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli ore 15:55 Rugby Serie A Elite maschile andata 1a Semifinale: Valorugby Emilia - Viadana (diretta)

dallo stadio Mirabello di Reggio Emilia

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

dallo stadio Mirabello di Reggio Emilia Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti ore 18:05 Rugby Femminile: Camp. Italiano Serie A Elite 2024/25 Finalissima: Valsugana - Villorba (diretta)

da Mogliano Veneto [Treviso]

Telecronaca: Armando Palanza e Michela Tondinelli

Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo

da Mogliano Veneto [Treviso] Telecronaca: Armando Palanza e Michela Tondinelli Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo ore 20:25 Pallacanestro. Techfind Serie A1 femminile Play Off: Finale #4: Venezia - Schio (diretta)

da Venezia

Telecronaca: Edi Dembinski e Chiara Pastore

da Venezia Telecronaca: Edi Dembinski e Chiara Pastore ore 22:30 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Tgiro

ore 23:15 Rally. C.to Italiano Rally Targa Florio (differita-sintesi)

da Palermo

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni

ore 23:15 Rally. C.to Italiano Rally Targa Florio (differita-sintesi) da Palermo Telecronaca: Gianfranco Mazzoni ore 00:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 2a tappa: Tirana > Tirana (differita della giornata)

ore 01:00 Serie A femminile eBay Calcio. Serie A eBay Poule Scudetto: Juventus-Inter + Premiazione (differita)

dall'Allianz Stadium di Torino

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed analisi: Sara Meini e Martina Angelini

dall'Allianz Stadium di Torino Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Bordocampo ed analisi: Sara Meini e Martina Angelini ore 03:10 Atletica: Camp. Mondiali Staffetta Guangzhou 2025 Finali 1a giornata (replica)

ore 04:10 Rugby. Serie A Elite maschile andata 1a Semifinale: Valorugby Emilia - Viadana (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Lo sport in diretta si vive anche in streaming grazie alla programmazione continua di RaiPlay e ai canali tematici che accompagnano il pubblico con eventi esclusivi e collegamenti in tempo reale. Rai Sport HD trasmette in streaming live 24 ore su 24, offrendo tutta la programmazione del canale digitale, con un flusso ininterrotto di notizie, rubriche, telecronache e approfondimenti.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 12:35 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Rally: C.to Italiano - Rally Targa Florio: gara 2 (diretta)

da Palermo

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni



da Palermo Telecronaca: Gianfranco Mazzoni ore 13:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica: Camp. Mondiali Staffetta Guangzhou 2025 Finali 1a giornata (diretta)

da Guangzhou [Cina]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli



da Guangzhou [Cina] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli ore 20:20 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Basket in Carrozzina: Campionato - Finale: Cantù - Porto Torres gara 1 (diretta)

da Meda [Monza/Brianza]



da Meda [Monza/Brianza] ore 20:20 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio Serie A femminile eBay Poule Scudetto: Juventus-Inter + Premiazione (diretta)

dall'Allianz Stadium di Torino

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed analisi: Sara Meini e Martina Angelini

Sette mesi dopo la vittoria con la Roma, sabato la Juventus torna ad illuminare l’Allianz Stadium, ma questa volta in palio non ci saranno solo i tre punti. Sarà infatti una serata di festa per le bianconere: al termine della gara con l’Inter, che inizierà alle 20.30, andranno in scena la cerimonia di premiazione per il sesto Scudetto e il saluto a Sara Gama, alla sua ultima gara da calciatrice. Le ragazze allenate da Massimiliano Canzi riceveranno il trofeo dal presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti e dalla Head of Categories di eBay Barbara Bailini. Ad accogliere la squadra sul palco sarà anche il 'pasillo' formato dalle giovani della Primavera, anche loro campionesse d'Italia grazie alla vittoria nella finale giocata lo scorso 29 aprile proprio contro l'Inter.

