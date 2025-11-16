Rai Sport Tennis e Calcio Domenica 16 Novembre: ATP Finals Sinner-Alcaraz, Italia-Norvegia, Sci Levi

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Rai Sport Tennis e Calcio Domenica 16 Novembre: ATP Finals Sinner-Alcaraz, Italia-Norvegia, Sci LeviIn vista del weekend, Domenica 16 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it    

 

  • ore 09:30 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica: Rai Sport Live Weekend (diretta)
    dallo studio TV5 - Milano
    Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa 
    Dal 15 novembre, ogni sabato e domenica sino alla fine di marzo, su Rai 2 lo spazio Rai Sport Live Weekend dalle 9.30 alle 13: ospiterà buona parte della Coppa del Mondo di sci alpino, ma anche altre dirette e sintesi di sport che ritroveremo ai Giochi, dallo sci nordico al pattinaggio passando per il curling. Sempre in questi spazi, aggiornamento continuo sugli impianti olimpici, il corso dei lavori, la situazione degli atleti e delle varie squadre che si stanno allenando; ritratti dei campioni di ieri e degli atleti di oggi in vista del grande evento a cinque cerchi. Dal 17 novembre, nuovo appuntamento settimanale, dalle 19 alle 19.45 su Rai 2: Road to Milano- Cortina. Una panoramica su tutto quanto accaduto nel weekend relativamente agli sport invernali e diversi focus su aspetti olimpici con interviste, collegamenti e ospiti. Conduce Sabrina Gandolfi.
     
  • ore 10:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Sci Alpino: Coppa del Mondo femminile 2025/26 - Slalom Maschile 1a manche (diretta)
    da Levi [Finlandia]
    Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati
    Interviste: Ettore Giovannelli
    Secondo appuntamento con la Coppa del mondo di sci alpino uomini 2025/26 a Levi, in Finlandia.
     
  • ore 11:30 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica: Rai Sport Live Weekend (diretta)
    dallo studio TV5 - Milano
    Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
     
  • ore 17:50 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma
     
  • ore 18:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Tennis - Nitto ATP Finals 2025 Finale: Sinner vs Alcaraz (diretta)
    dalla Inalpi Arena di Torino
    Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta
    Studio: Alessandro Fabretti, Rita Grande, Omar Camporese
    Gran finale di stagione del tennis maschile: i due singolaristi rimasti si battono per l'ultimo titolo ATP del 2025.
     
  • ore 20:30 - RAIUNO: (GUARDA LA DIRETTA)
    Calcio Nazionale A: Qualif. Mondiali 2026 10a giornata: ITALIA - Norvegia (diretta)
    dallo stadio Giuseppe Meazza - San Siro di Milano
    Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani
    Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla
    Studio di presentazione: Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni
    Ultimo e decisivo incontro della Nazionale nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026, sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa al primo posto del girone, che al momento vedono gli Azzurri al secondo posto.
     
  • ore 23:00 - RAIUNO:  (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - La Nuova DS Speciale Azzurri (diretta)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni
    Analisi, immagini e commenti dopo la partita della Nazionale: un approfondimento sul percorso degli Azzurri nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 16 Novembre 2025

 

  • ore 06:00 Tiro a Volo. Coppa del Mondo Atene: Trap misto a Squadre maschile (replica)
    da Malakasa [Grecia]
    Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante
  • ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)   
  • ore 07:30 Rugby: Autumn Series 2025 Test match:  ITALIA - Sud Africa (replica)
    dall'Allianz Stadium di Torino
    Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti
    Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo
    L'Italia torna in campo per l'Autumn Nations Series 2025 e affronta il Sudafrica in una sfida di grande intensità. Gli Azzurri mettono in campo forza, orgoglio e passione per confrontarsi con una delle squadre più temibili del panorama internazionale e regalare al pubblico un autentico spettacolo di rugby.
  • ore 09:35 Calcio: Camp. Mondiali Under 17 Qatar 2025 Sedicesimi di Finale: ITALIA - Rep. Ceca (differita)
    da Doha [Qatar]
    Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Katia Serra
  • ore 11:40  Pallanuoto: Camp. Italiano Serie A1 Femminile Padova - Trieste (replica)
    da Padova
    Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione
  • ore 12:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo femminile 2025/26 - Slalom Maschile 2a manche (diretta)
    da Levi [Finlandia]
    Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati
    Interviste: Ettore Giovannelli
    Secondo appuntamento con la Coppa del mondo di sci alpino uomini 2025/26 a Levi, in Finlandia.
  • ore 14:10 Automobilismo. Mondiale Endurance - 8 Ore di Bahrein (sintesi)
    dal Bahrain International Circuit in Sakhir [Bahrain]
    Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi
  • ore 15:10 Calcio Femm.le: Serie A Women Athora 2025/26 6a giornata: Roma - Lazio (diretta)
    da Roma
    Telecronca: Gianluigi Zamponi e Katia Serra
    Bordocampo ed interviste: Francesca Spaziani Testa
    Nella 6ª giornata della Serie A Women 2025-2026 va in scena il derby della Capitale: la Roma ospita la Lazio in una sfida ad alta intensità, ricca di rivalità e attesa.
  • ore 17:30 Speciale TG Sport -  G.B. Baronchelli
  • ore 17:45 Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 10a giornata: Vallefoglia - Macerata (diretta)
    da Pesaro [Pesaro/Urbino]
    Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
    Vallefoglia ospita Macerata per un derby marchigiano che promette grande spettacolo. Le padrone di casa cercano punti fondamentali per consolidare la propria posizione in classifica, mentre Macerata vuole dare continuità ai propri risultati e imporsi in una sfida dal forte valore territoriale ed emotivo.
  • ore 20:25 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Skate America Danza Libera (diretta)
    da Lake Placid [Stati Uniti]
    Telecronaca: Maddalena Montecucci e Franca Bianconi
  • ore 21:50 Perle di Sport - 100 mt Uomini Jacobs Tokyo
  • ore 22:00 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Skate America Donne - prog. Libero (diretta)
    da Lake Placid [Stati Uniti]
    Telecronaca: Maddalena Montecucci e Franca Bianconi
  • ore 00:00 Rubrica; Reparto Corse
    a cura di Gianluca Gafforio
  • ore 00:35  Calcio Nazionale A: Qualif. Mondiali 2026 10a giornata: ITALIA - Norvegia (replica)
    dallo stadio Giuseppe Meazza - San Siro di Milano
    Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani
    Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla  
    Ultimo e decisivo incontro della Nazionale nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026, sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa al primo posto del girone, che al momento vedono gli Azzurri al secondo posto.
  • ore 02:40 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025/26 Levi : Slalom femminile - 2a manche (replica)
    da Levi [Finlandia]
    Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini
    Interviste: Simone Benzoni
  • ore 03:50 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025/26 Levi : Slalom maschile - 2a manche (replica)
  • ore 05:00 Tiro a Volo. Coppa del Mondo Atene: Trap misto a Squadre Trap misto a Squadre (replica)

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
     
  • ore 20:10  - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Pattinaggio di Figura: Grand Prix - Skate of America Lake Placid: Danza Libera (diretta)
    da Lake Placid [Stati Uniti]
    Telecronaca: Maddalena Montecucci e Franca Bianconi

