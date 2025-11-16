Guida TV Sky Cinema e NOW: Mi presenti i tuoi?, Domenica 16 Novembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Ti presento i miei 2, il sequel della celebre commedia con Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand. L'incontro tra consuoceri, con tutti i malintesi e le rivalità familiari, si trasforma in una valanga di gag e doppi sensi, offrendo un mix irresistibile di comicità esuberante e momenti di puro divertimento. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302), The Son propone un toccante dramma familiare con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins. La storia segue un adolescente segnato dal divorzio dei genitori, alla ricerca di un equilibrio emotivo e del legame con il padre. Il film mescola intensità emotiva e introspezione psicologica, mettendo in luce le fragilità e la complessità dei rapporti familiari. Alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), Dolittle porta lo spettatore in un'avventura epica con Robert Downey Jr. e Antonio Banderas. Il medico che parla con gli animali parte verso un'isola leggendaria per trovare una cura per la regina Vittoria, tra creature fantastiche, effetti speciali spettacolari e un ritmo che cattura grandi e piccoli.

Per i più giovani, Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) propone Alla fine ci sei tu, con Asa Butterfield e Maisie Williams, un racconto di crescita personale. Un ragazzo ipocondriaco affronta le sue peggiori paure per esaudire gli ultimi desideri di una coetanea malata, in un mix di tenerezza, coraggio e consapevolezza. Gli amanti dell'action trovano alle 21.00 su Sky Cinema Action HD (canale 305) 300, tratto dalla graphic novel di Frank Miller. Gerard Butler interpreta Leonida, il re spartano che guida 300 guerrieri contro l'avanzata persiana. Una storia di eroismo, coraggio e battaglie stilizzate che ha segnato un'epoca nel cinema di guerra. Sul fronte thriller, Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) trasmette L'uomo di neve, tratto dal bestseller di Jo Nesbo, con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson e Charlotte Gainsbourg. Un detective indaga sulla scomparsa di una donna nell'inverno norvegese, tra tensione crescente e un'atmosfera cupa che tiene lo spettatore incollato fino all'ultimo colpo di scena.

Per chi ama le commedie brillanti, Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) propone Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi, con Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. Una giovane attrice scartata per il ruolo di Giulietta si traveste da uomo e ottiene la parte di Romeo, dando vita a situazioni esilaranti e riflessioni sul teatro, l'identità e l'amore. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), Il professore e il pazzo racconta un'impresa storica con Mel Gibson e Sean Penn. Nel 1879, un accademico di Oxford per redigere il primo dizionario inglese riceve l'aiuto di un reduce rinchiuso in manicomio, intrecciando rigore scientifico e drammi personali in una storia avvincente. Gli appassionati di cinema d'epoca troveranno alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) Sapore di mare, la celebre commedia di Carlo Vanzina con Jerry Calà e Christian De Sica, ambientata nella Versilia degli anni '60, tra vacanze spensierate, amori estivi e gag intramontabili.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), Colpi d'amore vede di nuovo protagonista Ke Huy Quan in un'esplosiva action-comedy. Un ex killer diventato agente immobiliare deve fare i conti con il passato quando riappare la donna che non ha avuto il coraggio di uccidere, tra adrenalina, ironia e colpi di scena imprevedibili. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), Il Grinta racconta una storia di vendetta e giustizia in una frontiera spietata, dove ogni scelta ha conseguenze dure e l'onore diventa merce rara. Una narrazione intensa che mescola drammi personali e lotte senza compromessi, ideale per chi cerca emozioni forti e ambientazioni mozzafiato.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Mi presenti i tuoi?
Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand nel sequel di "Ti presento i miei". L'incontro fra consuoceri darà vita a una valanga di gag e doppi sensi.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Son
Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins in un toccante dramma familiare. Segnato dal divorzio dei genitori, un adolescente problematico chiede di stare con il padre
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Dolittle
Robert Downey Jr. e Antonio Banderas in un’epica avventura. Un medico in grado di parlare con gli animali salpa verso un’isola leggendaria alla ricerca di una cura per la regina Vittoria.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Alla fine ci sei tu
Asa Butterfield e Maisie Williams in una storia di crescita. Un ragazzo ipocondriaco affronta le sue peggiori paure quando accetta di esaudire gli ultimi desideri di una coetanea malata.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

300
Dalla graphic novel di Frank Miller, un action bellico con Gerard Butler nei panni del re spartano Leonida che, alla guida di 300 soldati, si oppone all'avanzata dei persiani.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'uomo di neve
Dal bestseller di Jo Nesbo, un thriller con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson e Charlotte Gainsbourg. Nell'inverno norvegese, un detective indaga sulla scomparsa di una donna.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Romeo è Giulietta
Giovanni Veronesi dirige una commedia degli equivoci sul mondo del teatro e sul tema dell'identità con Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. Scartata da un burbero regista per il ruolo di Giulietta, una giovane attrice si traveste da uomo e ottiene la parte di Romeo
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il professore e il pazzo
Mel Gibson e Sean Penn nel resoconto di una storica impresa. 1879: per redigere il primo dizionario di inglese, un accademico di Oxford riceve l'aiuto di un reduce rinchiuso in manicomio.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sapore di mare
Celebre commedia diretta da Carlo Vanzina con Jerry Calà e Christian De Sica. Nella Versilia degli anni 60 si intrecciano le vicende di un gruppo di vacanzieri in cerca di avventure.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Colpi d'amore
Ke Huy Quan di nuovo protagonista in un’esplosiva action-comedy. Un ex killer diventato agente immobiliare è costretto a fare i conti col passato quando riappare la donna che non ha avuto il coraggio di uccidere.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il Grinta
Il Grinta è una storia forte sulla vendetta e sul valore ambientata in una zona di frontiera spietata e imprevedibile dove la giustizia è una merce rara.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

