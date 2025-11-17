Guida TV Sky Cinema e NOW: Black Bag: Doppio gioco, Lunedi 17 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Black Bag: Doppio gioco, il nuovo thriller di Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett. Un agente segreto deve scoprire chi ha rubato un software top secret all'Intelligence britannica, ma tra i cinque sospettati c'è anche sua moglie, dando vita a un intricato gioco di sospetti, tensione e colpi di scena che mantiene lo spettatore sul filo fino all'ultimo minuto. La stessa pellicola viene replicata alle 21.45 su Sky Cinema Suspence HD (canale 306), per chi ama il brivido concentrato in ogni scena. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), Questione di tempo propone una commedia romantica delicata e brillante firmata Richard Curtis, con Domhnall Gleeson e Rachel McAdams. Tim, a 21 anni, scopre di poter viaggiare nel tempo e usa questa abilità per sistemare la sua vita, tra amori, errori e momenti dolciamari, offrendo un mix perfetto di romanticismo, leggerezza e riflessione sulla felicità.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303), Wicked conquista con un kolossal musicale vincitore di due Oscar®, grazie a Cynthia Erivo e Ariana Grande. La storia segue Elphaba e Glinda, due giovani aspiranti streghe che diventano amiche ma devono affrontare intrighi e segreti del Regno di Oz, tra numeri musicali spettacolari, scenografie ricche e un racconto di amicizia e potere indimenticabile. Per i più piccoli, Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) trasmette Free Willy: Un amico da salvare, una storia commovente di amicizia tra un ragazzino ribelle e un'orca. Jesse, incaricato della pulizia di un acquario, lega con Willy, capace di esibizioni spettacolari, in un racconto che unisce emozione, avventura e rispetto per la natura. Gli amanti dell'adrenalina trovano alle 21.00 su Sky Cinema Action HD (canale 305) Greenland, un disaster movie mozzafiato con Gerard Butler e Morena Baccarin. Un ingegnere e la sua famiglia devono raggiungere un bunker in Groenlandia per sfuggire all'imminente impatto di una cometa, tra sequenze spettacolari, tensione costante e un senso di urgenza che cattura lo spettatore.

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), Sposa in rosso mescola romanticismo e comicità con Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega. Ambientata tra Malta e la Puglia, racconta di due sconosciuti che organizzano un finto matrimonio per intascare i soldi dei regali, scatenando una serie di situazioni imprevedibili e divertenti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308), Campo di battaglia offre un dramma intenso ambientato in Friuli durante la Grande Guerra, con Alessandro Borghi e altri protagonisti. Stefano e Giulio, ufficiali medici con visioni opposte sulla cura dei feriti, devono affrontare sospetti di sabotaggio tra i pazienti, creando una storia potente di tensione, etica e sopravvivenza. Per chi cerca ironia e musica, Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) propone Ammore e malavita, una black comedy musicale dei Manetti Bros con Giampaolo Morelli, Claudia Gerini e Serena Rossi. A Napoli, un boss si finge morto per cambiare vita, ma l'arrivo di una testimone sconvolge i suoi piani, tra gag, numeri musicali e humour nero tipico del cinema partenopeo.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), Mi presenti i tuoi? riporta sullo schermo Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand. Il sequel della commedia originale esplora le rivalità e i malintesi tra consuoceri, con una valanga di gag irresistibili e doppi sensi che rendono la serata leggera e spassosa. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), The Son regala un dramma familiare profondo con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins. Un adolescente, segnato dal divorzio dei genitori, cerca di stare con il padre, tra emozioni forti, introspezione e una narrazione intensa che esplora i legami familiari e il peso delle scelte.

