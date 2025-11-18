Guida TV Sky Cinema e NOW: A Star Is Born, Martedi 18 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) A Star Is Born riporta sullo schermo l'intensità dell'opera prima di Bradley Cooper, premiata con l'Oscar per la migliore canzone. Cooper interpreta un musicista consumato dagli eccessi che incontra una cantante ancora sconosciuta, interpretata da Lady Gaga, e la aiuta a farsi strada nel mondo dello spettacolo, dando vita a un racconto vibrante di ascesa, talento e fragilità emotiva, in cui la forza della musica diventa il cuore pulsante della loro relazione. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), Ore 15:17 - Attacco al treno ripercorre la vera storia di tre giovani americani che il 21 agosto 2015 riuscirono a sventare un attentato dell'Isis sul treno Amsterdam-Parigi. Clint Eastwood sceglie un tono asciutto e diretto, seguendo i protagonisti dalla loro quotidianità fino al momento in cui il coraggio diventa l'unico appiglio possibile, trasformando un evento di cronaca in una storia di amicizia, destino e determinazione. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) La mummia offre l'avventura classica con cui Brendan Fraser, vincitore dell'Oscar 2023, conquistò il pubblico. Un gruppo di esploratori risveglia la salma di un sacerdote egizio colpito da un'antica maledizione, dando il via a una corsa tra tombe, sabbia e pericoli sovrannaturali che intreccia azione, ironia e quel fascino da cinema d'avventura che continua a essere irresistibile.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), Genitori vs Influencer racconta con leggerezza e attualità lo scontro generazionale tra un padre professore, interpretato da Fabio Volo, e la figlia adolescente. Mentre i social diventano il terreno di battaglia, una serie di eventi porta il protagonista a diventare a sua volta influencer, in una commedia Sky Original vivace, moderna e ricca di situazioni che parlano direttamente alle famiglie di oggi. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305), Armageddon - Giudizio finale torna a scuotere lo schermo con il celebre disaster movie di Michael Bay. Bruce Willis e Ben Affleck guidano una squadra speciale impegnata a distruggere un gigantesco asteroide in rotta verso la Terra, in un racconto dove spettacolo visivo, pathos e spirito di sacrificio si intrecciano fino all'ultimo minuto. Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) propone MaXXXine, capitolo conclusivo della trilogia horror-thriller di Ti West con Mia Goth. Maxine sogna di abbandonare l'industria del porno per diventare attrice, ma l'ombra di un serial killer minaccia ogni passo della sua ascesa, creando un intreccio teso, disturbante e pieno di inquietudine, perfetto per chi ama un horror stiloso e psicologico.

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), Quello che non so di te accompagna lo spettatore in un viaggio affettuoso e romantico. Sul volo per l'Irlanda, una giovane violinista newyorkese incontra un divo del cinema e, nonostante le differenze, nasce un amore che cresce tra paesaggi incantati, confessioni sincere e un incontro di mondi che si trasformano insieme. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308), Barry Seal - Una storia americana racconta l'incredibile parabola reale del pilota interpretato da Tom Cruise, che da sospettato di narcotraffico finisce reclutato dalla CIA per missioni segrete in Centro America. L'adrenalina dell'azione si mescola alla follia dei traffici e delle doppie identità, costruendo un racconto veloce, ironico e imprevedibile. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), Senza arte né parte porta sullo schermo la comicità di Vincenzo Salemme e Giuseppe Battiston, seguendo tre operai rimasti senza lavoro che accettano di fare i custodi di una collezione d'arte. Tra equivoci, strategie di sopravvivenza e una genuina arte dell'arrangiarsi, la storia scorre con ritmo leggero e un'ironia tutta italiana.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310), Black Bag: Doppio gioco riporta la tensione del thriller di Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett, mentre un agente segreto tenta di scoprire chi abbia trafugato un software top secret, sospettando anche della propria moglie. Le dinamiche di fiducia, inganno e doppie identità costruiscono un mosaico narrativo serrato e ricco di colpi di scena. Infine, alle 21.15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), Questione di tempo torna con il suo racconto romantico firmato Richard Curtis. Tim scopre a 21 anni di poter viaggiare nel tempo e usa questo dono per migliorare ciò che non funziona nella sua vita, creando una storia che intreccia amore, goffaggine, scelte difficili e un'emozione sincera che accompagna ogni passo della sua crescita.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

A Star Is Born

Oscar alla migliore canzone per l'opera prima di Bradley Cooper, anche protagonista insieme a Lady Gaga. Un esperto musicista aiuta una cantante a farsi strada nel mondo dello spettacolo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ore 15:17 - Attacco al treno

Clint Eastwood narra la storia vera di tre eroi che sfidarono il terrorismo. 21 agosto 2015: tre ragazzi americani in vacanza sventano un attentato dell'Isis sul treno Amsterdam-Parigi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La mummia

Il premio Oscar 2023 Brendan Fraser nel primo capitolo di una saga avventurosa. Un gruppo di esploratori risveglia la salma di un sacerdote egizio colpito da un'antica maledizione.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Genitori vs Influencer

Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis nella commedia Sky Original di Michela Andreozzi. Un prof si scontra con la figlia teenager per colpa dei social... ma diventa influencer.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Armageddon - Giudizio finale

Bruce Willis e Ben Affleck nel celebre disaster movie diretto da Michael Bay. Una squadra speciale prova a distruggere un gigantesco asteroide in rotta di collisione con la Terra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

MaXXXine

Ultimo capitolo della trilogia horror-thriller di Ti West con Mia Goth. Maxine vuole lasciare il mondo del porno per diventare attrice, ma un serial killer minaccia la sua ascesa.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Quello che non so di te

Commedia romantica, dal romanzo di Jenny B. Jones. Sul volo per l'Irlanda, una giovane violinista newyorkese incontra un divo del cinema. Benché molto diversi, tra i due nascerà l'amore.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Barry Seal - Una storia americana

Tom Cruise e Domhnall Gleeson in un action tratto da una storia vera. Un pilota accusato di narcotraffico viene reclutato dalla Cia per svolgere missioni sotto copertura in Centro America.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Senza arte né parte

Vincenzo Salemme e Giuseppe Battiston in una commedia sull'arte di arrangiarsi. Rimasti disoccupati, tre operai accettano di fare da custodi a una collezione di opere d'arte...

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Black Bag: Doppio gioco

Michael Fassbender e Cate Blanchett nel nuovo thriller di Steven Soderbergh. Un agente segreto deve scoprire chi ha rubato un software top secret all’Intelligence britannica, ma tra i cinque sospettati c’è anche sua moglie.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Questione di tempo

Domhnall Gleeson e Rachel McAdams in una commedia romantica di Richard Curtis. A 21 anni Tim scopre di poter viaggiare nel tempo e usa questa abilità per sistemare la sua vita.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)