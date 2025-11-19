Guida TV Sky Cinema e NOW: High Ground, Mercoledi 19 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), High Ground propone un action-thriller teso e avvincente con John Voight. Quando un uomo misterioso finisce in prigione, lo sceriffo della cittadina si trova a dover fronteggiare l'ira di un brutale cartello, tra inseguimenti, scontri e una tensione che non lascia respiro, creando un racconto di coraggio e giustizia in una comunità sull'orlo del caos. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), A History of Violence mostra il talento di David Cronenberg nel dirigere Viggo Mortensen in un thriller che esplora apparenza e realtà. Dopo aver ucciso due rapinatori per legittima difesa, un uomo si trova braccato da loschi individui, tra segreti, sospetti e la consapevolezza che ogni azione ha conseguenze imprevedibili, in un gioco psicologico serrato. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303), I tre moschettieri rivisita il classico d'avventura con un cast di stelle. Lo spavaldo D'Artagnan si unisce ai moschettieri del Re per smascherare gli intrighi del Cardinale Richelieu, tra duelli, inseguimenti e colpi di scena, offrendo una pellicola vibrante, ricca di ritmo e fascino senza tempo.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), Wonder, tratto dall'omonimo bestseller, racconta con delicatezza la storia di un bambino con una rara malformazione. Con Julia Roberts e Owen Wilson, il film esplora il coraggio, l'empatia e la forza di affrontare il giudizio altrui, trasmettendo emozione e insegnamenti profondi sulla diversità e l'accettazione. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305), Into Darkness - Star Trek riporta l'universo reboot firmato da J.J. Abrams sullo schermo. Il Capitano Kirk deve affrontare il temibile Khan, un superuomo geneticamente modificato, e fermare i piani folli di Marcus, tra effetti speciali spettacolari, battaglie spaziali e una narrazione ricca di colpi di scena. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD (canale 306), Io sono leggenda conferma il suo status di cult con Will Smith. In un mondo decimato da un virus che trasforma i superstiti in mostri, uno scienziato immune cerca una cura nel suo laboratorio, alternando momenti di tensione, solitudine e suspense post-apocalittica, con una forza narrativa che cattura fino all'ultimo istante.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), La donna per me racconta con humour e leggerezza la storia di un ragazzo che, assalito dai dubbi prima delle nozze, si risveglia per magia senza la futura sposa al suo fianco. Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi guidano una commedia romantica ricca di equivoci, gag e momenti dolci, perfetta per una serata spensierata. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), Spencer propone un biopic intenso con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana. Natale 1991 nella tenuta reale di Sandringham: Lady D. prende la decisione di interrompere il matrimonio con Carlo, tra introspezione, pressione mediatica e tensioni familiari, raccontando il peso delle scelte e la ricerca di libertà. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309), Bentornato Presidente offre il divertente sequel di Benvenuto Presidente!, con Claudio Bisio e Sarah Felberbaum. Peppino Garibaldi torna in politica per riconquistare Janis, tra gag politiche, equivoci e situazioni esilaranti, in una commedia brillante e spumeggiante.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), A Star Is Born celebra il talento di Bradley Cooper e Lady Gaga. Un musicista esperto aiuta una cantante emergente a farsi strada, dando vita a una storia di passione, successo e fragilità, arricchita dalla colonna sonora che le è valsa l'Oscar per la migliore canzone. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), Ore 15:17 - Attacco al treno ripercorre la vicenda vera dei tre giovani americani che sventarono un attentato dell'Isis sul treno Amsterdam-Parigi. Clint Eastwood racconta con precisione e realismo coraggio, destino e amicizia in una storia che trasforma un evento drammatico in un racconto di eroismo quotidiano.

