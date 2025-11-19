Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky Cinema › Guida TV Sky Cinema e NOW: High Ground, Mercoledi 19 Novembre 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: High Ground, Mercoledi 19 Novembre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: High Ground, Mercoledi 19 Novembre 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky Cinema HD - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky Cinema HD

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

mercoledì, 19 novembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), High Ground propone un action-thriller teso e avvincente con John Voight. Quando un uomo misterioso finisce in prigione, lo sceriffo della cittadina si trova a dover fronteggiare l'ira di un brutale cartello, tra inseguimenti, scontri e una tensione che non lascia respiro, creando un racconto di coraggio e giustizia in una comunità sull'orlo del caos. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), A History of Violence mostra il talento di David Cronenberg nel dirigere Viggo Mortensen in un thriller che esplora apparenza e realtà. Dopo aver ucciso due rapinatori per legittima difesa, un uomo si trova braccato da loschi individui, tra segreti, sospetti e la consapevolezza che ogni azione ha conseguenze imprevedibili, in un gioco psicologico serrato. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303), I tre moschettieri rivisita il classico d'avventura con un cast di stelle. Lo spavaldo D'Artagnan si unisce ai moschettieri del Re per smascherare gli intrighi del Cardinale Richelieu, tra duelli, inseguimenti e colpi di scena, offrendo una pellicola vibrante, ricca di ritmo e fascino senza tempo.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), Wonder, tratto dall'omonimo bestseller, racconta con delicatezza la storia di un bambino con una rara malformazione. Con Julia Roberts e Owen Wilson, il film esplora il coraggio, l'empatia e la forza di affrontare il giudizio altrui, trasmettendo emozione e insegnamenti profondi sulla diversità e l'accettazione. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305), Into Darkness - Star Trek riporta l'universo reboot firmato da J.J. Abrams sullo schermo. Il Capitano Kirk deve affrontare il temibile Khan, un superuomo geneticamente modificato, e fermare i piani folli di Marcus, tra effetti speciali spettacolari, battaglie spaziali e una narrazione ricca di colpi di scena. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD (canale 306), Io sono leggenda conferma il suo status di cult con Will Smith. In un mondo decimato da un virus che trasforma i superstiti in mostri, uno scienziato immune cerca una cura nel suo laboratorio, alternando momenti di tensione, solitudine e suspense post-apocalittica, con una forza narrativa che cattura fino all'ultimo istante.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), La donna per me racconta con humour e leggerezza la storia di un ragazzo che, assalito dai dubbi prima delle nozze, si risveglia per magia senza la futura sposa al suo fianco. Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi guidano una commedia romantica ricca di equivoci, gag e momenti dolci, perfetta per una serata spensierata. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), Spencer propone un biopic intenso con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana. Natale 1991 nella tenuta reale di Sandringham: Lady D. prende la decisione di interrompere il matrimonio con Carlo, tra introspezione, pressione mediatica e tensioni familiari, raccontando il peso delle scelte e la ricerca di libertà. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309), Bentornato Presidente offre il divertente sequel di Benvenuto Presidente!, con Claudio Bisio e Sarah Felberbaum. Peppino Garibaldi torna in politica per riconquistare Janis, tra gag politiche, equivoci e situazioni esilaranti, in una commedia brillante e spumeggiante.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), A Star Is Born celebra il talento di Bradley Cooper e Lady Gaga. Un musicista esperto aiuta una cantante emergente a farsi strada, dando vita a una storia di passione, successo e fragilità, arricchita dalla colonna sonora che le è valsa l'Oscar per la migliore canzone. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), Ore 15:17 - Attacco al treno ripercorre la vicenda vera dei tre giovani americani che sventarono un attentato dell'Isis sul treno Amsterdam-Parigi. Clint Eastwood racconta con precisione e realismo coraggio, destino e amicizia in una storia che trasforma un evento drammatico in un racconto di eroismo quotidiano.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

High Ground
Action-thriller che nel cast vede anche John Voight. Quando un uomo misterioso finisce nella sua prigione, lo sceriffo di una cittadina deve affrontare l'ira di un brutale cartello
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

A History of Violence
David Cronenberg dirige Viggo Mortensen in un thriller fra apparenza e realtà. Dopo aver ucciso 2 rapinatori per legittima difesa, un uomo si trova braccato da loschi individui.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I tre moschettieri
Un cast di stelle per la rivisitazione di un avventuroso classico. Lo spavaldo D'Artagnan si unisce ai moschettieri del Re per smascherare gli intrighi del Cardinale Richelieu.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Wonder
Dall’omonimo bestseller, Julia Roberts e Owen Wilson nella toccante pellicola che ha conquistato il pubblico. Un bambino affetto da una rara malformazione combatte per essere accettato.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Into Darkness - Star Trek
Secondo capitolo della saga reboot firmato J.J. Abrams. Il Capitano Kirk deve sconfiggere il terribile Khan, un superuomo geneticamente modificato e fermare i folli piani di Marcus
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Io sono leggenda
Cult di fantascienza con Will Smith. Un virus ha decimato l'umanità trasformando i superstiti in mostri. Uno scienziato immune al morbo studia una cura nel suo laboratorio.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La donna per me
Commedia di Marco Martani con Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi. Assalito dai dubbi prima delle nozze, un ragazzo si risveglia per magia senza la futura sposa al suo fianco.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Spencer
Biopic con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana. Natale 1991: nella tenuta reale di Sandringham, Lady D. matura la decisione di interrompere il matrimonio con Carlo.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Bentornato Presidente
Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi dirigono Claudio Bisio e Sarah Felberbaum nel divertente sequel di 'Benvenuto Presidente!'. Per riconquistare Janis, Peppino Garibaldi torna alla politica
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

A Star Is Born
Oscar alla migliore canzone per l'opera prima di Bradley Cooper, anche protagonista insieme a Lady Gaga. Un esperto musicista aiuta una cantante a farsi strada nel mondo dello spettacolo.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ore 15:17 - Attacco al treno
Clint Eastwood narra la storia vera di tre eroi che sfidarono il terrorismo. 21 agosto 2015: tre ragazzi americani in vacanza sventano un attentato dell'Isis sul treno Amsterdam-Parigi.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Filtro anti-spoofing mobile, AGCOM attiva il blocco sulle chiamate estere truccate

    La delibera 271/25/CONS estende da OGGI il blocco alle chiamate con CLI mobile alterato, introduce procedure semplificate per gli operatori e riduce i tentativi di instradamento illecito dall’estero. Nella seduta di Consiglio del 6 novembre scorso, con delibera n. 271/25/CONS, l'Autorità ha stabilito una serie di disposizioni attuative per rafforzare il contrasto al fenomeno dello spoofing. Tali disposizioni integrano alcuni aspetti della delibera n. 106/25/CONS, con...
    H
    HiTech
    mercoledì, 19 novembre 2025

  • Google lancia Gemini 3: il modello AI più avanzato tra ragionamento, multimodalità e autonomia

    Gemini 3 rivoluziona l’Intelligenza Artificiale con capacità di pensiero da dottorato, analisi multimodale e azione autonoma per utenti, sviluppatori e aziende. A quasi due anni dall'inaugurazione di quella che è stata definita l'era Gemini, Google ha compiuto un balzo evolutivo significativo nel campo dell'Intelligenza Artificiale, presentando ufficialmente il suo modello di punta: Gemini 3. Questo lancio non è solo...
    H
    HiTech
    martedì, 18 novembre 2025

  • Rai broadcaster ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026: storie di coraggio e sport

    Dal 6 al 15 marzo 2026 Rai racconta in chiaro e su RaiPlay le gare, le cerimonie e i protagonisti dei Giochi Paralimpici Invernali. Fondazione Milano Cortina 2026 ha annunciato oggi che i diritti media per l'Italia per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono stati assegnati in esclusiva alla Rai. L'accordo tra Rai e Fondazione Milano Cortina 2026 garantirà al pubblico italiano un'ampia copertura, accessibile in chiaro e multicanale dell'evento...
    S
    Sport
    martedì, 18 novembre 2025

  • Fiorentina-Juventus su DAZN accende la rivalità, GRATIS il big match che infiamma la Serie A

    La sfida del 22 novembre si apre a tutti senza abbonamento, con Pardo, Giaccherini e Turci a guidare un racconto totale dentro e fuori dal campo. I viola inseguono la svolta, la Juventus la continuità,DAZN ti porta al Franchi gratuitamente dal primo all’ultimo minuto. Sarà il big match Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00 in esclusiva su DAZN ,la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza...
    D
    DAZN
    martedì, 18 novembre 2025

  • Sky TG24 Il Confronto Campania: Fico e Cirielli si sfidano in diretta verso le regionali

    Il duello moderato da Giovanna Pancheri inaugura la settimana decisiva con Instant Poll e analisi dedicate. In vista delle elezioni regionali in Campania, che si terranno il 23 e 24 novembre 2025, il canale all news diretto da Fabio Vitale completa la sua copertura editoriale speciale con un nuovo appuntamento de Il Confronto, il format che negli anni ha contribuito a rendere Sky TG24 un punto di riferimento per il racconto della politica italiana. Dopo i numerosi faccia a faccia...
    S
    Sky Italia
    martedì, 18 novembre 2025

  • Sinner-Alcaraz Atp Finals domina gli ascolti e riscrive la storia della tv italiana

    Il sorpasso emotivo sul calcio emerge dai numeri, tra share altissimi, zapping impazzito e una passione in crescita costante. Il big match dei Maestri andato in scena domenica tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz alle Atp Finals è la partita di tennis più vista nella storia della tv in Italia, da quando esistono le rilevazioni Auditel ovvero dal 1987. Per il momento è stato solo un sorpasso sentimentale sul calcio della Nazionale ma manca davvero poco al...
    T
    Televisione
    lunedì, 17 novembre 2025

  • Nitto ATP Finals 2025: Sinner trionfa su Sky e segna numeri record di audience e engagement

    Oltre 2,5 milioni di contatti unici e milioni di interazioni sui social confermano la miglior edizione di sempre. La Casa dello Sport registra numeri storici, con tre partite oltre gli 800 mila spettatori medi e engagement eccezionale. Finale da 1,45 milioni di spettatori medi, siti e social Sky in fermento con milioni di page e video views. Jannik Sinner trionfa alle Nitto ATP Finals 2025 di Torino e chiude la miglior edizione di sempre del torneo nella Casa dello Sport di...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 17 novembre 2025

  • MasterChef Sky & Netflix accende lo scontro con il Demogorgone in una campagna mai vista

    Lo spot trasforma la cucina più famosa d’Italia nel Sottosopra e mette i tre giudici faccia a faccia con l’ombra di Stranger Things. Un incontro inedito quanto inquietante: nella cucina di MasterChef, non troviamo gli aspiranti chef, ma una presenza oscura direttamente dalla serie Stranger Things, il Demogorgone. È quello che accade nella nuova campagna di comunicazione, al via oggi, che promuove l’offerta Sky & Netflix e che vede...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 17 novembre 2025

  • Black Bag su Sky Cinema e NOW: Fassbender e Blanchett in uno spy thriller di tensione pura

    Sky Cinema presenta in prima TV BLACK BAG - DOPPIO GIOCO, il nuovo film diretto dal premio Oscar® Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett,in arrivo lunedì 17 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Scritto da David Koepp, BLACK BAG – DOPPIO GIOCO segna la terza collaborazione tra il celebre sceneggiatore e Soderbergh. Il...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 17 novembre 2025

  • Sky TG24 Il Confronto Regione Veneto Manildo-Stefani, la sfida diretta tra i candidati

    Il faccia a faccia condotto da Giovanna Pancheri mette a fuoco programmi, strategie e appelli agli elettori. In vista delle elezioni regionali in Veneto, che si terranno il 23 e 24 novembre 2025, il canale all news diretto da Fabio Vitale prosegue la sua copertura editoriale speciale con un nuovo appuntamento de Il Confronto, il format che negli anni ha contribuito a rendere Sky TG24 un punto di riferimento per il racconto della politica italiana. Dopo i faccia a faccia già andati...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 17 novembre 2025

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Finale OGGI Alcaraz - Sinner (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    La resa dei conti tra i primi due del mondo trascina l’Inalpi Arena con statistiche da capogiro e una posta che supera il semplice titoloDiretta tv ore 18:00 su Sky Sport Uno, NOW, Rai 2. Alcaraz-Sinner rilancia la rivalità dell’anno con un duello dall'esito impossibile da prevedere L'Inalpi Arena è pronta ad accogliere il sipario di una stagione tennistica indimenticabile, ma soprattutto l'ultimo e forse più atteso...
    S
    Sport
    domenica, 16 novembre 2025

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 13 a martedì 18 novembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20 e dalle 22.45, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. Domenica 16 in programma i primi otto match della decima giornata di qualificazioni:...
    S
    Sky Italia
    domenica, 16 novembre 2025

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Semifinale OGGI Sinner - De Minaur (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    Sinner entra in campo con un dominio statistico quasi irreale, De Minaur risponde col coraggio di chi non ha nulla da perdereDiretta tv ore 14:30 su Sky Sport Uno, NOW, Rai 2. Il primato di Alcaraz contro l’ascesa feroce di Auger-Aliassime costruisce un equilibrio pronto a esplodere Diretta tv ore 20:30 su Sky Sport Uno, NOWLa Inalpi Arena stratifica attese, rivalità e un senso di resa dei conti imminente Torino si prepara a ospitare il culmine della stagione...
    S
    Sport
    sabato, 15 novembre 2025

  • Sky Up The Edit torna nelle scuole per insegnare rispetto e valori dello sport

    Bertolucci, Schiavone e il Ministro Abodi guidano incontroSky promuove inclusione digitale e fair play tra studentiOltre 2.500 ragazzi collegati in streaming discutono di rispetto dentro e fuori dal campo. Nuovo appuntamento nelle scuole per Sky Up The Edit, il progetto di Sky che offre a studentesse e studenti tra gli 8 e i 18 anni l’opportunità di mettersi alla prova nella creazione di un contenuto multimediale sul tema del Rispetto, al centro di questa quarta edizione,...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 14 novembre 2025

  • X Factor 2025 Sky NOW Live #4 travolge con doppia eliminazione, ritorno Mika e tango di Favino

    HELL FACTOR INFIAMMA IL TAVOLO DEI GIUDICITOTAL AUDIENCE DI 771MILA SPETTATORI MEDI, +9% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO, E OLTRE IL 4% DI SHARENEI SETTE GIORNI 2,1 MILIONI PER LA PUNTATA PRECEDENTE (FREE+PAY)ANCORA RECORD DI VOTI: QUASI 3,5 MILIONI: +19% SULLA SCORSA STAGIONE X FACTOR DOMINA LA CONVERSAZIONE SOCIAL:+69% RISPETTO ALL’EDIZIONE PRECEDENTE, È IL PROGRAMMA PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA  Immagini concesse da Sky X Factor 2025...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 14 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: High Ground, Mercoledi 19 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), High Ground propone un action-thriller teso e avvincente con John Voight. Quando un uomo misterioso finisce in prigione, lo sceriffo della cittadina si trova a dover fronteggiare l'ira di un brutale cartello, tra inseguimenti, scontri e una tensione che ...
     mercoledì, 19 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: A Star Is Born, Martedi 18 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) A Star Is Born riporta sullo schermo l'intensità dell'opera prima di Bradley Cooper, premiata con l'Oscar per la migliore canzone. Cooper interpreta un musicista consumato dagli eccessi che incontra una cantante ancora sconosciuta, in...
     martedì, 18 novembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 16 - 22 Novembre: Il Bacio di Klimt, Marte, Black Bag, Patagonia Selvaggia

    GUIDA TV SKY / NOW | 16 - 22 NOVEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 16 novembre la serata su Sky e NOW propon...
     lunedì, 17 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Black Bag: Doppio gioco, Lunedi 17 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Black Bag: Doppio gioco, il nuovo thriller di Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett. Un agente segreto deve scoprire chi ha rubato un software top secret all'Intelligence britannica, ma tra i cinque sospettati c'&am...
     lunedì, 17 novembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Rai Sport Tennis e Calcio Domenica 16 Novembre: ATP Finals Sinner-Alcaraz, Italia-Norvegia, Sci Levi

    In vista del weekend, Domenica 16 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è l...
     domenica, 16 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨