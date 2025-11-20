Guida TV Sky Cinema e NOW: Uno di famiglia, Giovedi 20 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Uno di famiglia mescola ironia e suspense nella commedia italiana contemporanea con Pietro Sermonti, Nino Frassica e Lucia Ocone. La storia segue un insegnante di dizione che, salvando la vita a uno studente legato a una famiglia di malavitosi, si trova invischiato in situazioni comiche e imprevedibili, tra gag brillanti e un ritratto ironico della società odierna. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), L'innocenza porta sullo schermo il delicato tocco del regista giapponese Hirokazu Kore-Eda. Quando Minato accusa un insegnante di maltrattamenti, la madre si schiera al suo fianco, ma ogni punto di vista racconta una storia diversa. Il film esplora verità, percezione e conflitti familiari con poesia e introspezione, offrendo un dramma sottile e commovente. Su Sky Cinema Collection HD alle 20.15 (canale 303), King Arthur: Il potere della spada rivisita il mito con Charlie Hunnam e Jude Law sotto la regia di Guy Ritchie. Cresciuto nei sobborghi di Londra, Arthur estrae la spada dalla roccia e sfida il perfido Vortigern per conquistare il trono, tra battaglie epiche, effetti visivi spettacolari e un'avventura che mescola azione e leggenda.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), Space Jam unisce animazione e live action con la leggenda del basket Michael Jordan. Per sconfiggere un quintetto di alieni cattivi, i Looney Tunes arruolano il campione dei Chicago Bulls, dando vita a un film divertente, colorato e iconico, capace di incantare grandi e piccoli con sport, fantasia e comicità. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305), Oblivion porta sullo schermo un futuro mozzafiato con Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko. Terra, 2077: l'arrivo di una donna a bordo di un'astronave complica la missione di un riparatore di droni, tra paesaggi post-apocalittici, effetti speciali spettacolari e un intreccio che unisce azione e mistero. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD (canale 306), Security, thriller Sky Original diretto da Peter Chelsom e con Marco D'Amore, svela i torbidi segreti di una località turistica versiliese. Tra suspense e colpi di scena, la storia si snoda con tensione crescente e atmosfere cupe, catturando lo spettatore fino all'ultimo minuto.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), New in Town - Una single in carriera racconta la storia di Renée Zellweger, inviata a supervisionare una fabbrica in Minnesota. Lucy supera l'ostilità della comunità locale e vive esperienze sorprendenti, tra momenti romantici, comicità e la sfida di adattarsi a un ambiente nuovo, con leggerezza e dolcezza. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), Conspiracy - Soluzione finale ripercorre la pianificazione dello sterminio degli ebrei nel 1942. Con Kenneth Branagh e Stanley Tucci, il film, premiato con 2 Emmy e 1 Golden Globe, segue i leader nazisti riuniti vicino a Berlino, combinando rigore storico, tensione e un'intensa analisi dei meccanismi del potere e del male. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309), Amore oggi esplora l'amore in tutte le sue forme con ironia e leggerezza. In quattro episodi, con special guest come Rocco Siffredi e Neri Marcorè, la pellicola racconta storie diverse, tra situazioni comiche e colpi di scena, in un ritratto vivace, spassoso e contemporaneo delle relazioni umane.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), High Ground propone un action-thriller con John Voight, dove uno sceriffo deve fronteggiare l'ira di un brutale cartello dopo che un uomo misterioso finisce nella sua prigione. La tensione cresce tra scontri e confronti, creando un racconto serrato di coraggio, lealtà e giustizia. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), A History of Violence vede Viggo Mortensen affrontare le conseguenze delle proprie azioni in un thriller psicologico diretto da David Cronenberg. Dopo aver ucciso due rapinatori per legittima difesa, si trova braccato da individui loschi, tra segreti e tensioni che mettono in discussione l'apparenza e la verità.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Uno di famiglia

Ironica commedia sull'Italia di oggi con Pietro Sermonti, Nino Frassica e Lucia Ocone. Un insegnante di dizione salva la vita a uno studente che appartiene a una famiglia di malavitosi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L’innocenza

Il regista giapponese Hirokazu Kore-Eda firma un delicato dramma sul confine tra verità e percezione. Quando Minato accusa un insegnante di maltrattamenti, la madre si schiera al suo fianco. Ma ogni punto di vista racconta una storia diversa

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

King Arthur: Il potere della spada

Guy Ritchie rilegge il mito di Re Artù, con Charlie Hunnam e Jude Law. Cresciuto nei sobborghi di Londra, Arthur estrae la spada dalla roccia e sfida Vortigern per sedere sul trono.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 20.15/canale 303)

Space Jam

La star del basket Michael Jordan nel cult che mescola animazione e live action. Per sconfiggere un quintetto di alieni cattivi, i Looney Tunes arruolano il campione dei Chicago Bulls.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Oblivion

Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko in un blockbuster di fantascienza. Terra, 2077: l'arrivo di una donna a bordo di un'astronave complica la missione di un riparatore di droni.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Security

Thriller Sky Original - di Peter Chelsom e con Marco D'Amore - sui torbidi segreti di una nota località turistica versiliese.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

New in Town - Una single in carriera

Commedia sentimentale con Renée Zellweger. Inviata a supervisionare una fabbrica in Minnesota, Lucy supera l'ostilità della comunità locale, vivendo un'esperienza ricca di sorprese.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Conspiracy - Soluzione finale

Kenneth Branagh e Stanley Tucci in un film premiato con 2 Emmy e 1 Golden Globe. 1942: i leader nazisti si riuniscono nei pressi di Berlino per pianificare lo sterminio degli ebrei.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Amore oggi

Ironica commedia romantica prodotta da Sky. Insieme a special guest come Rocco Siffredi e Neri Marcorè scopriamo, in quattro divertenti episodi, l'amore in tutte le sue forme.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

High Ground

Action-thriller che nel cast vede anche John Voight. Quando un uomo misterioso finisce nella sua prigione, lo sceriffo di una cittadina deve affrontare l'ira di un brutale cartello

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

A History of Violence

David Cronenberg dirige Viggo Mortensen in un thriller fra apparenza e realtà. Dopo aver ucciso 2 rapinatori per legittima difesa, un uomo si trova braccato da loschi individui.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)