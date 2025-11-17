Guida TV Sky e NOW 16 - 22 Novembre: Il Bacio di Klimt, Marte, Black Bag, Patagonia Selvaggia

GUIDA TV SKY / NOW | 16 - 22 NOVEMBRE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora.

Domenica 16 novembre la serata su Sky e NOW propone un doppio viaggio tra design e avventura. Su Sky Arte, alle 21.15, debutta in prima Tv Viaggi di.segno, un percorso tra le città italiane per scoprire come il design dialoghi con arte, cultura e territorio, disponibile anche on demand. In contemporanea, su Sky Adventure, prende il via la seconda stagione di Marte, con l'equipaggio sopravvissuto alla missione iniziale che affronta i traumi del passato mentre spera di ritrovare la comandante Jeanne su Marte.

Lunedì 17 novembre Sky Cinema Uno ospita in prima Tv Black Bag - Doppio gioco, alle 21.15, una spy story firmata Steven Soderbergh con Michael Fassbender, Cate Blanchett e Pierce Brosnan, dove l'agente George Woodhouse deve scoprire chi tra i cinque sospettati ha tradito il SIS, con la complicazione della presenza della moglie Kathryn tra i sospetti. Su Sky Nature, nello stesso orario, Patagonia Selvaggia esplora la natura estrema del Sud America, tra animali sorprendenti e comunità di uomini resilienti, disponibile anche on demand.

Martedì 18 novembre alle 21.15, su Sky Arte, Pavia Svelata. La memoria dell'acqua accompagna lo spettatore in un viaggio poetico attraverso duemila anni di storia, arte e scienza della città lombarda, dove l'acqua diventa filo conduttore. Su Sky Adventure, Ingegneria al limite porta Rob Bell a esplorare le meraviglie dell'ingegneria, dai fari del Nord Europa e degli Stati Uniti fino ai tropici e ai deserti più remoti, disponibile anche on demand.

Mercoledì 19 novembre Sky Cinema Uno propone in prima Tv High Ground, action-thriller con John Voight, in cui lo sceriffo di una città di confine affronta un cartello spietato dopo l'arrivo di un misterioso prigioniero. Su Sky Documentaries, nello stesso orario, Dollars & Garbage - Giannini e la Bank of America racconta la straordinaria ascesa di Giannini, da una casa ligure a Hollywood, e la nascita della Bank of America.

Giovedì 20 novembre, Sky Arte celebra Gustav Klimt con Il bacio di Klimt, alle 21.15, un'immersione tra luce, dettagli dorati e simbolismo per ripercorrere i capolavori del maestro viennese e il suo celebre simbolo degli anni del '900, disponibile anche on demand.

Venerdì 21 novembre, su Sky Nature, Earth mostra in maniera spettacolare i momenti più epici e spettacolari della storia del pianeta, dalla grande estinzione di specie fino all'arrivo dell'uomo, con oltre 97 minuti di CGI, disponibile anche su NOW.

Sabato 22 novembre, Sky Collection dedica due giornate a Romanzo Criminale, la serie cult di Stefano Sollima tratta dal romanzo di Giancarlo De Cataldo, che esplora il potere, la violenza e i tradimenti di un gruppo di criminali negli anni '70 a Roma. Su Sky Cinema Due, alle 21.15, Scomode verità di Mike Leigh racconta Pansy, una donna la cui rabbia, segnata da un dolore profondo, esplode quotidianamente sui familiari, mentre solo la sorella Chantelle sembra comprenderla. Su Sky Cinema Collection, parte Monster, rassegna di quattro giorni con titoli imperdibili come King Kong di Peter Jackson, Godzilla e Kong: Il nuovo impero e Kong: Skull Island, oltre ai blockbuster Pacific Rim, Pacific Rim - La rivolta, Shark - Il primo squalo e Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick. Infine, su Sky Documentaries, Vi presento Brad Pitt offre un ritratto intimo e sorprendente dell'attore, svelando un lato mai visto della sua carriera e della sua vita, disponibile anche on demand.

DOMENICA 16 NOVEMBRE

VIAGGI DI.SEGNO

Da domenica 16 al 30 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio tra le città italiane per esplorare il meglio del design in costante dialogo con l’arte, la cultura e il territorio

MARTE – SECONDA STAGIONE

Da domenica 16 novembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Le vicende riprendono cinque anni dopo la missione iniziale, con l'equipaggio sopravvissuto perseguitato dai traumi ma unito dalla certezza che il loro comandante, Jeanne, sia viva su Marte.

LUNEDÌ 17 NOVEMBRE

BLACK BAG – DOPPIO GIOCO

Lunedì 17 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Steven Soderbergh confeziona un’avvincente spy story con Michael Fassbender, Cate Blanchett e la partecipazione di Pierce Brosnan. L’agente segreto George Woodhouse deve svolgere una delicata missione, da quando il suo superiore Meacham gli ha dato infatti una settimana di tempo per indagare sulla fuga di notizie di un software top-secret. Tra i cinque agenti del SIS sospettati, però, c’è anche sua moglie Kathryn.

PATAGONIA SELVAGGIA

Da lunedì 17 novembre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Esplora le terre selvagge della Patagonia, dove animali sorprendenti e persone tenaci vivono e all’estremo sud del continente.

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE

PAVIA SVELATA. LA MEMORIA DELL’ACQUA

Martedì 18 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio poetico e storico attraverso Pavia, dove l’acqua diventa filo conduttore per raccontare duemila anni di arte, scienza e identità di una città che ha cambiato il corso della storia.

INGEGNERIA AL LIMITE

Da martedì 18 novembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Rob Bell intraprende un affascinante viaggio alla scoperta delle meraviglie dell'ingegneria, che lo porta dai fari della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, attraverso le tempeste del Mare del Nord, fino ai tropici di Panama e alle polverose distese del deserto del Mojave.

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE

HIGH GROUND

Mercoledì 19 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Action-thriller che nel cast vede anche John Voight. Lo sceriffo di una città di confine si trova ad affrontare l’ira di un brutale cartello, quando un misterioso prigioniero finisce nella sua prigione.

DOLLARS & GARBAGE – GIANNINI E LA BANK OF AMERICA

Mercoledì 19 novembre alle 21.15 in binge, in prima Tv su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da un’umile casa ligure alle luci di Hollywood: la sorprendente storia di Giannini e della nascita della Bank of America.

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE

IL BACIO DI KLIMT

Giovedì 20 novembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tra luce, dettagli dorati, il simbolismo, le decorazioni e l'erotismo, ripercorriamo i capolavori iconici del maestro viennese Gustav Klimt e la sua opera più celebre simbolo degli anni del ‘900

VENERDÌ 21 NOVEMBRE

EARTH

Da venerdì 21 novembre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dalla più grande estinzione di specie mai avvenuta fino all’arrivo dell’essere umano esploriamo i momenti più epici e spettacolari del nostro pianeta. Una serie visivamente spettacolare con oltre 97 minuti di CGI.

SABATO 22 NOVEMBRE

ROMANZO CRIMINALE

Da sabato 22 al 23 novembre, su Sky Collection

Dall’omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e ideata da Stefano Sollima, andata in onda per 3 stagioni dal 2008 al 2010, che vede nel cast, fra gli altri, Francesco Montanari, Alessandro Roja, Vinicio Marchioni, Daniela Virgilio, Marco Bocci e Adriano Giannini. La serie unisce realismo storico e tensione narrativa, esplorando le dinamiche di un gruppo di criminali che cerca di conquistare Roma negli anni '70, tra violenza, potere e tradimenti.

SCOMODE VERITÀ

Sabato 22 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand

Mike Leigh torna a indagare le dinamiche dell’animo umano in un film in cui ritrova Marianne Jean-Baptiste, che aveva già regitato per lui in Segreti e bugie. Pansy è una donna che sfoga quotidianamente la sua rabbia sui suoi familiari e su chiunque incroci il suo cammino. Solo la sorella Chantelle sembra riuscire a farsi ascoltare e ad arginare la sua furia, perché è l’unica a comprendere che la sua rabbia deriva dal dolore che ha segnato la vita di Pansy.

SKY CINEMA COLLECTION - MONSTER

Da sabato 22 a martedì 25 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Esseri sovrumani, dinosauri e gigantesche creature marine popolano Sky Cinema Collection per 4 giorni al cardiopalma. Tra i 18 titoli proposti, sono da non perdere 3 film che vedono come protagonista il mostro dall’aspetto di un gorilla gigante più famoso del grande schermo: il reboot da 3 Oscar® firmato Peter Jackson, KING KONG con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody; il quinto capitolo della saga MonsterVerse GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO con Rebecca Hall e Dan Stevens; e il reboot sulle origini del gigantesco gorilla, KONG: SKULL ISLAND con Tom Hiddleston, Brie Larson e Samuel L. Jackson. Il pericolo arriva dal mare a causa di mostri alieni in PACIFIC RIM, spettacolare blockbuster di Guillermo Del Toro con Idris Elba protagonista, e PACIFIC RIM - LA RIVOLTA; o a causa di gigantesche creature marine come in SHARK - IL PRIMO SQUALO, action ambientato negli abissi con Jason Statham, e nel kolossal di Ron Howard HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK con Chris Hemsworth e Cillian Murphy.

VI PRESENTO BRAD PITT

Sabato 22 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da umile ragazzo del Midwest a star di Hollywood, Brad Pitt è stato capace di superare la sua immagine da playboy e diventare uno delle icone più acclamate del cinema americano. Questo documentario rivela l’attore sotto una luce mai vista prima, andando oltre gli stereotipi della celebrità globale e rivelando il suo lato più autentico e sorprendente.