⚖️ PIRATERIA = REATO: Perché danneggia sport, cultura e lavoro in Italia! 🚫

🚨 La pirateria non è solo illegale, è un danno per tutti! Un recap estivo e leggero ma importante su una piaga che colpisce più duramente di quello che pensiamo.
💔 Chi viene danneggiato dalla pirateria:
🎬 GLI UTENTI STESSI:
- Qualità video/audio scadente e interruzioni continue
- Rischi per la sicurezza informatica (malware, virus)
- Nessuna garanzia di servizio o assistenza clienti
- Contenuti spesso incompleti o censurati
⚽ LO SPORT:
- Meno investimenti nelle produzioni sportive di qualità
- Riduzione dei diritti TV che finanziano le squadre
- Meno risorse per migliorare l'esperienza degli spettatori
🎭 LA CULTURA:
- Meno fondi per produzioni originali italiane
- Artisti e creativi che perdono compensi meritati
- Riduzione della diversità dei contenuti disponibili
💼 IL LAVORO:
- Posti di lavoro persi nell'industria dell'entertainment
- Meno opportunità per tecnici, registi, attori, giornalisti
- Riduzione degli investimenti in nuove tecnologie
🇮🇹 IL PAESE:
- Perdite di entrate fiscali significative
- Danno all'immagine dell'industria creativa italiana
- Meno competitività nel mercato internazionale
La legalità conviene sempre! Scegliere piattaforme legittime significa investire in un futuro migliore per tutti.
