Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itVideoCuriosità › ⚖️ PIRATERIA = REATO: Perché danneggia sport, cultura e lavoro in Italia! 🚫

⚖️ PIRATERIA = REATO: Perché danneggia sport, cultura e lavoro in Italia! 🚫

Video inserito da: Simone Rossi (Satred)

C
Curiosità

🚨 La pirateria non è solo illegale, è un danno per tutti! Un recap estivo e leggero ma importante su una piaga che colpisce più duramente di quello che pensiamo.

#Pirateria #Reato #LegalitàDigitale #AntiPirateria #SportLegale #CulturaLegale #StreamingLegale #DirittiAutore #IndustriaCreativa #LavoroLegale #SicurezzaInformatica #ItaliLegale #ContenutoOriginale #RispettoLeggi

💔 Chi viene danneggiato dalla pirateria:

🎬 GLI UTENTI STESSI:

  • Qualità video/audio scadente e interruzioni continue
  • Rischi per la sicurezza informatica (malware, virus)
  • Nessuna garanzia di servizio o assistenza clienti
  • Contenuti spesso incompleti o censurati

⚽ LO SPORT:

  • Meno investimenti nelle produzioni sportive di qualità
  • Riduzione dei diritti TV che finanziano le squadre
  • Meno risorse per migliorare l'esperienza degli spettatori

🎭 LA CULTURA:

  • Meno fondi per produzioni originali italiane
  • Artisti e creativi che perdono compensi meritati
  • Riduzione della diversità dei contenuti disponibili

💼 IL LAVORO:

  • Posti di lavoro persi nell'industria dell'entertainment
  • Meno opportunità per tecnici, registi, attori, giornalisti
  • Riduzione degli investimenti in nuove tecnologie

🇮🇹 IL PAESE:

  • Perdite di entrate fiscali significative
  • Danno all'immagine dell'industria creativa italiana
  • Meno competitività nel mercato internazionale

La legalità conviene sempre! Scegliere piattaforme legittime significa investire in un futuro migliore per tutti.

👍 ISCRIVITI per contenuti sempre nel rispetto della legalità!
💬 COMMENTA: condividi la tua opinione sulla pirateria digitale
🔔 Attiva le notifiche per informazioni utili e educative!

Le immagini del video sono impiegate unicamente a scopo di cronaca, commento e informazione, secondo quanto stabilito dall’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tutti i diritti appartengono ai rispettivi titolari.

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨

  • Anteprima video: 20 anni fa la prima diretta dell'intrattenimento Mediaset
    20 anni fa la prima diretta dell'intrattenimento Mediaset
    Il 1° settembre 1991 Emilio Fede annunciava l'inizio ufficiale delle dirette Mediaset con l'edizione delle 11.30 di Studio Aperto. Ma il primo programma di intrattenimento in diretta fu "Non è la Rai", in onda dal 9 settembre dello stesso anno. QuiMediaset vi ripropone i primissimi minuti della primissima puntata: dallo scamiciato verde shocking di Enrica Bonaccorti ai primi passi da "svampita" di Antonella Elia fino al "Mi pensi? Ma quanto mi pensi?" di Yvonne Sciò, gli amanti del vintage a...
    T
     Televisione
     venerdì, 09 settembre 2011
  • Anteprima video: Nuovo Virtual Studio Sky Sport F1 2025 ! 🏎️
    Nuovo Virtual Studio Sky Sport F1 2025 ! 🏎️
    Sky Sport F1 ridefinisce il futuro delle telecronache con il nuovo Virtual Studio! L'innovazione tecnologica porta il racconto della Formula 1 a un livello mai visto prima, grazie a una combinazione senza precedenti di grafica avanzata e realtà aumentata. Il nuovo studio virtuale di Sky Sport F1 è progettato per offrire un’esperienza televisiva ultra-immersiva, trasformando l’analisi delle gare in un vero spettacolo visivo. ✨ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
    S
     Sky
     mercoledì, 19 marzo 2025
  • Anteprima video: Reti, Piattaforme, Infrastrutture Tech Talk (diretta) | #ForumEuropeo #FED2020
    Reti, Piattaforme, Infrastrutture Tech Talk (diretta) | #ForumEuropeo #FED2020
    Martedi 10 Novembre undicesimo appuntamento con la nuova stagione dei TECH TALK, organizzati da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Un percorso di informazione con edizioni anche in lingua inglese e spagnola, sui temi dei Media, Digitale, Telco, Tecnologia, Industria ed Innovazione. Tech Talk molto interessante dedicato alle Reti, alle Piattaforme ed Infrastrutture, per comprendere gli scenari del prossimo futuro, le criticità per raggiungere gli obiettivi, le opportunità che pos...
    D
     Digital-News LIVE
     martedì, 10 novembre 2020