Fastweb + Vodafone lancia la prima offerta congiunta della storia, disponibile dal 4 settembre 2025, con protagonisti d'eccezione: Jannik Sinner e Alessandro Cattelan nel nuovo spot televisivo.
💡 SUPER CONVERGENZA: IL FUTURO È QUI La nuova strategia punta tutto sui vantaggi della convergenza totale: mobile Vodafone + fisso Fastweb + energia = fino a 180 euro di sconto annuale! Un unico fornitore per semplificare la gestione delle utenze familiari.
#FastwebVodafone #SuperConvergenza #JannikSinner #AlessandroCattelan #WiFi7 #ModemSeven #TelecomItalia #5GItalia #FibraOttica #EnergiaRinnovabile #OffertaCongiunta #TelecomunicazioniItalia #SpotTV #InnovazioneDigitale #ConnettivitàItalia
🚀 SEVEN: IL MODEM DEL FUTURO Nuovo modem con tecnologia WiFi 7:
- Velocità di trasferimento superiori e latenza ridotta
- Due porte ethernet fino a 2.5Gbps
- Multi-Link Operation (MLO) per connessioni stabili
- 95% plastica riciclata ed EcoMode per ridurre consumi del 50%
📶 LA RETE PIÙ PREMIATA D'ITALIA:
- 5G con quasi 90% copertura popolazione nazionale
- Fibra FTTH su 53% territorio nazionale
- Rete mobile più veloce certificata da analisti indipendenti
🎬 LO SPOT CHE FA LA STORIA: Jannik Sinner chiama Alessandro Cattelan che presenta tre ragazzi simbolo dei servizi. Il messaggio finale "Insieme è un'altra storia" sintetizza perfettamente la filosofia della fusione, con regia di Matteo Sironi per Akita Film.
⚡ SERVIZI INCLUSI RIVOLUZIONARI:
- Giga illimitati in Italia per clienti esistenti
- Roaming Europa + Svizzera e Regno Unito
- Fastweb Energia 100% rinnovabile certificata GSE
- MonitorConsumi per efficienza energetica real-time
- Assicurazioni casa e animali domestici
8000 punti vendita su tutto il territorio nazionale rendono questa offerta accessibile ovunque!
👍 ISCRIVITI per tutti gli aggiornamenti telecom!
💬 COMMENTA: quale vantaggio della super convergenza vi attira di più?
🔔 Attiva le notifiche per le novità Fastweb + Vodafone!