🔥 DAZN MyClubPass: Solo la TUA squadra a 29,99€! Dove Vive la Serie A ⚽

Video inserito da: Simone Rossi (Satred)

DAZN

DAZN ha lanciato una RIVOLUZIONE: MyClubPass, l'abbonamento che cambia per sempre il modo di seguire il calcio in streaming! Finalmente puoi guardare SOLO la tua squadra del cuore senza pagare per tutto il resto.

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

Le immagini del video sono impiegate unicamente a scopo di cronaca, commento e informazione, secondo quanto stabilito dall’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tutti i diritti appartengono ai rispettivi titolari.

