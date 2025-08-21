🎵 Tifiamo da morire: DAZN presenta l'inno della nuova Serie A 2025! ⚽
Video inserito da: Simone Rossi (Satred)
DAZN scalda i motori per la nuova stagione! Con il brano originale Tifiamo da morire, la piattaforma di streaming celebra il grande spettacolo della Serie A Enilive con un inno che arriva dritto al cuore di ogni tifoso. Un brano che racconta l'amore per i propri colori, la forza della collettività e le voci che vibrano all'unisono negli stadi - e nel cuore di ogni appassionato. Perché chi ama il calcio, lo vive fino in fondo!
🎧 CREDITI MUSICALI:
- Scritta da: Jari Melia, Michelangelo Falcone, Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla
- Prodotta da: Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla
- Master: Doner Music Srl
- Edizioni: Check Point Srl – Doner Music Srl
Bentornata Serie A, bentornate emozioni!