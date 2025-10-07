Benvenuti nell&#039;Innovation Hub di DAZN a Cologno Monzese! Michele Dalai, Senior VP Content, e Mirco Longo, Executive VP Technology, vi portano dietro le quinte del centro tecnologico pi&amp;ugrave; avanzato d&#039;Italia per lo streaming sportivo. Scoprite come nascono i collegamenti della Serie A, Serie B e del calcio internazionale. \u00f0\u009f\u008e\u00ac\r\n\u00e2\u009a\u00a1 Remote Production, studio virtuale di 400mq e tecnologia olimpica. La stessa innovazione usata per le Olimpiadi ora al servizio del calcio! Dal Network Operations Center alle regie in tempo reale, vi mostriamo come DAZN monitora e ottimizza l&#039;esperienza di visione di milioni di tifosi italiani attraverso una rete di server all&#039;avanguardia.\r\n#DAZN #InnovationHub #TecnologiaStreaming #CalcioItaliano #SerieA #DietroLeQuinte #RemoteProduction #StreamingLive #TechSport #DAZNItalia #StudioVirtuale #InnovazioneSportiva #ColognoMonzese #CalcioTech #FuoriClasse\r\n\u00f0\u009f\u0094\u00a5 Tech, innovazione e intrattenimento: ecco come DAZN rende il calcio sempre pi&amp;ugrave; immersivo e interattivo! Iscriviti al canale per scoprire tutti i segreti della produzione streaming, metti like se ami la tecnologia applicata allo sport e commenta con la tua opinione sull&#039;innovazione nel calcio! \u00e2\u009a\u00bd\u00f0\u009f\u0092\u00bb