La Serie A torna in chiaro su DAZN! \u00f0\u009f\u0094\u00a5 Domenica 2 novembre alle 20.45 guarda Milan-Roma gratuitamente e senza abbonamento, solo su DAZN. Un big match ad alta quota tra la Roma capolista con 18 punti a pari merito con il Napoli e il Milan di Allegri a un solo punto di distanza. Una sfida cruciale per gli equilibri del campionato che porter&amp;agrave; il clima infuocato di San Siro direttamente nelle tue case!\r\nIl prepartita si accende gi&amp;agrave; dalle 19.30 con Fuoriclasse, lo show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille. A raccontare ogni azione del match saranno Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Roma in vetta cerca di consolidare la posizione, Milan vuole restare incollato al gruppo di testa: una serata di grande calcio dentro e fuori dal campo! \u00e2\u009a\u00bd\u00e2\u009c\u00a8\r\n#MilanRoma #DAZN #SerieAInChiaro #CalcioGratis #SerieA #Milan #Roma #SanSiro #DAZNGratis #Fuoriclasse #DilettaLeotta #CalcioItaliano #BigMatch #SerieA2025 #PartitaGratuita\r\n\u00f0\u009f\u0091\u0089 ISCRIVITI per tutti i match gratuiti di Serie A su DAZN \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA il tuo pronostico per Milan-Roma \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per non perdere le partite in chiaro \u00f0\u009f\u0093\u00b2 CONDIVIDI con chi cerca calcio gratis di qualit&amp;agrave;!\r\nFino a 5 partite a stagione visibili gratuitamente su DAZN fino al 2029: calcio di Serie A per tutti! \u00f0\u009f\u008f\u0086