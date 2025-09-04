La nuova stagione Tech Talk 2025/2026 inizia col botto! Speciale dedicato all'IBC 2025 di Amsterdam (12-15 settembre), l'evento più importante d'Europa per l'industria dei media, con ospiti eccezionali che saranno protagonisti anche alla fiera olandese.
📡 SPEAKERS STELLARI che anticiperanno le tendenze:
- Cristiano Benzi (Eutelsat) - Il futuro delle comunicazioni satellitari
- Guido Fermetti (Persidera Media) - Evoluzione del broadcasting terrestre
- Stefano Grego (Video Progetti) - Innovazioni nelle produzioni audiovisive
- Mauro Panella (Fast Channels Network) - Il boom dei canali FAST
🌍 IBC 2025 AMSTERDAM: IL CUORE DELL'INNOVAZIONE L'area RAI della città olandese diventa il punto di riferimento per networking, business e scoperta delle tecnologie che rivoluzioneranno i media nei prossimi anni. Un'anteprima esclusiva delle tendenze che domineranno il mercato!
🔥 TEMI CALDISSIMI che verranno trattati:
- Satellite vs Terrestre: la battaglia per il futuro del broadcasting
- Fast Channels: la rivoluzione dello streaming lineare
- Produzioni 4K/8K e tecnologie immersive
- Intelligenza artificiale nelle workflow produttive
- Il mercato europeo dei media nel 2025
📅 DIRETTA LIVE dalle 12:00 su:
💡 Un'occasione unica per anticipare le mosse dell'industria e capire dove stanno andando i media europei prima ancora che l'IBC apra i battenti!
