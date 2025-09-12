&amp;nbsp;IBC 2025 - International Broadcasting Convention - Il pi&amp;ugrave; importante evento mondiale per l&#039;industria dei media vi aspetta in diretta streaming da Amsterdam!\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af APPUNTAMENTO IMPERDIBILE: \u00f0\u009f\u0093\u0085 Venerd&amp;igrave; 13 Settembre 2025 alle ore 12:00 \u00f0\u009f\u0093\u008d Live da RAI Amsterdam durante IBC 2025 \u00f0\u009f\u008e\u00a5 Con: Small Pixels, Fabio Clabot ed Eugenio Pettazzi\r\n\u00f0\u009f\u009a\u0080 OSPITI DI GRANDE PRESTIGIO e anticipazioni esclusive dalle aziende leader del settore che stanno rivoluzionando l&#039;industria dei media e del broadcasting mondiale.\r\n\u00f0\u009f\u0092\u00bc PROTAGONISTI DELL&#039;EVENTO: MainStreaming &amp;bull; Chyron &amp;bull; Alpha Networks &amp;bull; Harmonic &amp;bull; VSN &amp;bull; Bubble &amp;bull; NPAW &amp;bull; Neodata Group &amp;bull; Backscreen &amp;bull; NAGRA &amp;bull; Panasonic &amp;bull; EVS Broadcast Equipment &amp;bull; Fastly &amp;bull; Net Insight &amp;bull; Admongrel &amp;bull; Moments Lab &amp;bull; Tecla System &amp;bull; TVekstra &amp;bull; 24i &amp;bull; Cires21 &amp;bull; Rubidia &amp;bull; Broadpeak &amp;bull; Eutelsat OneWeb &amp;bull; OKAST &amp;bull; Witbe &amp;bull; Mangomolo &amp;bull; Kineton &amp;bull; Uplink &amp;bull; Media Press Group &amp;bull; Insys Video Technologies e molti altri!\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00ac Scoprite le tecnologie rivoluzionarie, le strategie future e gli scenari emergenti che plasmeranno il futuro del broadcasting e dello streaming mondiale.\r\nUn ringraziamento speciale a Lorenzo Michelozzi per aver preparato un&#039;agenda ricchissima di contenuti esclusivi!\r\n&amp;nbsp;