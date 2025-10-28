Il 13&amp;deg; HbbTV Symposium and Awards arriva a Istanbul il 12-13 novembre 2025 al prestigioso Swiss&amp;ocirc;tel The Bosphorus! \u00f0\u009f\u0094\u00a5 L&#039;evento pi&amp;ugrave; importante dell&#039;industria della Connected TV riunisce leader europei e della regione MENA per discutere gli ultimi sviluppi tecnologici, advertising e user interaction nel panorama media contemporaneo. Una piattaforma unica dove stakeholder internazionali condividono visioni e strategie per il futuro della televisione ibrida.\r\n#HbbTV #HbbTVSymposium #Istanbul2025 #ConnectedTV #Broadcasting #MediaIndustry #HybridTV #TVTechnology #MENA #AdTech #UserInteraction #MediaCommunity #TVInnovation #BroadcastTech #DigitalTV\r\nLa Live Premiere ospita keynote speaker d&#039;eccellenza moderati da Jorn Krieger, con interventi di Aylen Alonso di TvEkstra, Jan Frelek di Backscreen, Atila Madekbas di Admongrel, Thomas Schierbaum di Bmt ed Emanuele Giardina di Tivu, insieme alla partecipazione di Angelo Pettazzi di MEWG HbbTv Association. Un&#039;atmosfera straordinaria nella millenaria citt&amp;agrave; turca con vista panoramica sul Bosforo, dove l&#039;industria televisiva globale si incontra per plasmare il futuro del broadcasting! \u00f0\u009f\u008c\u009f\u00e2\u009c\u00a8\r\n\u00f0\u009f\u0091\u0089 ISCRIVITI per contenuti su tecnologia broadcast e Connected TV \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA la tua opinione sul futuro della TV ibrida \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per aggiornamenti dall&#039;evento di Istanbul \u00f0\u009f\u0093\u00b2 CONDIVIDI con professionisti del settore media e broadcasting!\r\nHbbTV Symposium Istanbul, dove l&#039;innovazione televisiva incontra il mercato globale! \u00f0\u009f\u0093\u00a1