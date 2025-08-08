🎤 X FACTOR 2025: I giudici fanno KARAOKE! Achille Lauro e gli altri cantano i classici

Bianca Berlinguer all'ennesimo ritardo di "Ballarò" nel darle la linea è sbottata. Giovanni Floris, infatti, ha fatto iniziare il programma della collega con ben 15 minuti di ritardo e lei l'ha comprensibilmente presa come una mancanza di rispetto nei confronti suoi, degli ospiti in studio e dei telespettatori. La Berlinguer ha poi 'avvisato Floris e la sua azienda': se dovesse capitare una quinta volta, "Linea notte" non andrà in onda. Tratto da: Tg3 Linea notte

Giusy Buscemi, 19 anni è Miss Italia 2012, il video della sua incoronazione

È Giusy Buscemi Miss Italia 2012. Nata a Mazara del Vallo (TP), vive a Menfi ed ha 19 anni. Alta 1.75 m, ha capelli biondi ed occhi verdi. È stata incoronata dal presidente di giuria Giuseppe Fiorello. Giusy diplomata, si sta preparando per i test di ammissione all'università. Ha un fratello più piccolo, Antonio, di 17 anni, e nel tempo libero pratica danza. È una ragazza molto legata alla sua famiglia e alle tradizioni. Appassionata di cinema, spera un giorno di diventare attrice. È la nona Miss Italia della Sic...