🎤 X FACTOR 2025: I giudici fanno KARAOKE! Achille Lauro e gli altri cantano i classici

Video inserito da: Simone Rossi (Satred)

S
Sky

🎵 Il karaoke più divertente della TV italiana! Durante le pause delle selezioni di X Factor 2025, i quattro giudici si sono lasciati andare in performance spontanee che hanno fatto impazzire il pubblico!

🌟 I protagonisti del karaoke:

  • Achille Lauro - Il genio eclettico in versione "cantante da bar"
  • Francesco Gabbani - L'artista che non smette mai di sorprendere
  • Jake La Furia - Il rapper che si cimenta con i grandi classici
  • Paola Iezzi - La voce che conosciamo in una veste inedita

#XFactor2025 #KaraokeGiudici #AchilleLauro #FrancescoGabbani #JakeLaFuria #PaolaIezzi #Giorgia #SkyOriginal #NOW #ClassiciItaliani #BehindTheScenes #MaledettaPrimavera #RaffaellaCarrà #OriettaBerti #LorettaGoggi

🎶 I grandi classici italiani cantati:

  • "Maledetta Primavera" di Loretta Goggi - cantata a pieni polmoni come si deve!
  • "Finché la barca va" di Orietta Berti - l'allegria contagiosa
  • "Ballo Ballo" di Raffaella Carrà - impossibile restare seduti!

🕺 Momenti esilaranti: Il pubblico in studio è letteralmente esploso quando i giudici hanno iniziato a cantare "Ballo Ballo"! Tutti in piedi, compresa Giorgia che dal backstage non è riuscita a resistere e si è unita al divertimento.

📺 Le lunghe attese delle selezioni diventano un'occasione perfetta per questi momenti spontanei che mostrano il lato più umano e divertente dei nostri giudici preferiti.

🎬 Una dimostrazione che a X Factor 2025, dall'11 settembre su Sky e in streaming su NOW, ci sarà spazio non solo per il talento degli aspiranti concorrenti, ma anche per il puro divertimento!

