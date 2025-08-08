🎤 X FACTOR 2025: I giudici fanno KARAOKE! Achille Lauro e gli altri cantano i classici

🎵 Il karaoke più divertente della TV italiana! Durante le pause delle selezioni di X Factor 2025, i quattro giudici si sono lasciati andare in performance spontanee che hanno fatto impazzire il pubblico!
🌟 I protagonisti del karaoke:
- Achille Lauro - Il genio eclettico in versione "cantante da bar"
- Francesco Gabbani - L'artista che non smette mai di sorprendere
- Jake La Furia - Il rapper che si cimenta con i grandi classici
- Paola Iezzi - La voce che conosciamo in una veste inedita
#XFactor2025 #KaraokeGiudici #AchilleLauro #FrancescoGabbani #JakeLaFuria #PaolaIezzi #Giorgia #SkyOriginal #NOW #ClassiciItaliani #BehindTheScenes #MaledettaPrimavera #RaffaellaCarrà #OriettaBerti #LorettaGoggi
🎶 I grandi classici italiani cantati:
- "Maledetta Primavera" di Loretta Goggi - cantata a pieni polmoni come si deve!
- "Finché la barca va" di Orietta Berti - l'allegria contagiosa
- "Ballo Ballo" di Raffaella Carrà - impossibile restare seduti!
🕺 Momenti esilaranti: Il pubblico in studio è letteralmente esploso quando i giudici hanno iniziato a cantare "Ballo Ballo"! Tutti in piedi, compresa Giorgia che dal backstage non è riuscita a resistere e si è unita al divertimento.
📺 Le lunghe attese delle selezioni diventano un'occasione perfetta per questi momenti spontanei che mostrano il lato più umano e divertente dei nostri giudici preferiti.
🎬 Una dimostrazione che a X Factor 2025, dall'11 settembre su Sky e in streaming su NOW, ci sarà spazio non solo per il talento degli aspiranti concorrenti, ma anche per il puro divertimento!
👍 ISCRIVITI per tutti i momenti più divertenti di X Factor!
💬 COMMENTA: quale classico italiano vorreste sentir cantare dai giudici?
🔔 Attiva le notifiche per non perdere questi momenti speciali!
Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive
Le immagini del video sono impiegate unicamente a scopo di cronaca, commento e informazione, secondo quanto stabilito dall’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tutti i diritti appartengono ai rispettivi titolari.